В Набережных Челнах ремонтируют проспект Яшьлек по нацпроекту

В Набережных Челнах стартовал ремонт проспекта Яшьлек в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы проводятся на участке от проспекта Мира до проспекта Чулман протяженностью 2,2 км и шириной 4 полосы. Об этом сообщает Минтранс Татарстана.

На объекте уложат верхний слой покрытия из высокопрочного ЩМА-16 общей площадью около 80 тыс. кв. м. Также запланирован ремонт тротуаров площадью более 12 тыс. кв. м, замена 3,5 тыс. погонных метров монолитного бортового камня и более 8 тыс. погонных метров тротуарного бордюра.

Для повышения безопасности движения установят 131 дорожный знак и нанесут разметку. На данный момент выполнены демонтаж люков смотровых колодцев и фрезерование асфальтобетонного покрытия. Объем выполненных работ составляет около 11%.

Напомним, что в Аксубаевском районе Татарстана начались работы по ремонту участка автомобильной дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Матвей Гавриков