Житель Альметьевска получил 2,5 года колонии за попытку подкупа полицейских

Фото: Максим Платонов

Суд в Альметьевске вынес приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на дачу взятки сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Татарстану.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки) и приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 24 мая 2024 года на улице Тюленева водитель легкового автомобиля предложил инспекторам ДПС взятку в размере 400 тыс. рублей, чтобы избежать прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Сотрудники ГАИ сообщили о данном факте в дежурную часть.

Помимо тюремного заключения, осужденный обязан выплатить штраф в размере 1,2 млн рублей.

В подобной ситуации оказался и иностранный гражданин, который предстанет перед судом в Татарстане по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику ГАИ.



Рената Валеева