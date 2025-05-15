МЧС начало тестировать автоматические выплаты помощи через «Госуслуги»

Фото: Максим Платонов

МЧС России запустило в тестовом режиме механизм автоматической выплаты материальной помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях через портал «Госуслуги». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Тестирование нового механизма проводилось в Приморском крае и Тюменской области, где ранее были зафиксированы последствия половодья. Пострадавшим автоматически направляется уже заполненное заявление на выплату, в котором нужно только выбрать способ получения денежных средств.

Выплаты через «Госуслуги» доступны с 2022 года, однако до этого момента гражданам требовалось самостоятельно подавать заявление. В 2024 году было подано около 1,15 млн заявлений, из них 90% — через портал.

Матвей Гавриков