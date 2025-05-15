Фарит Ханифов обсудил сотрудничество с представителями Qatar Airways

Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов встретился с руководителем отдела аэрополитики и регулирования группы компаний «Катарские авиалинии». Встреча состоялась на полях KazanForum-2025 в «Казань Экспо». Об этом сообщает Минтранс Татарстана.

В мероприятии также приняли участие председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов и коммерческий директор Международного аэропорта «Казань» Андрей Лопатин.

В ходе встречи обсуждались международные направления, осуществляемые аэропортом «Казань», а также перспективы сотрудничества между Татарстаном и Катаром в сфере пассажирских авиаперевозок.

Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в Дохе. Она считается одним из ведущих авиаперевозчиков мира и выполняет рейсы по более чем 170 международным направлениям.

Матвей Гавриков