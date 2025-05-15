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Рустам Минниханов встретил премьер-министра Малайзии в казанском аэропорту

13:26, 15.05.2025
Рустам Минниханов встретил премьер-министра Малайзии в казанском аэропорту
Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Казань.

В международном аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов также встретился с заместителем председателя правительства Афганистана муллой Абдулом Гани Барадаром на полях KazanForum-2025 в «Казань Экспо».

Матвей Гавриков

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