Рустам Минниханов встретил премьер-министра Малайзии в казанском аэропорту
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Казань.
В международном аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.
Напомним, что сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов также встретился с заместителем председателя правительства Афганистана муллой Абдулом Гани Барадаром на полях KazanForum-2025 в «Казань Экспо».
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