В Казани мастеру строительных работ грозит суд за гибель рабочего

Фото: Динар Фатыхов

Следком по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, инцидент произошел 19 января 2024 года на улице Коломенской в Казани. Подрядная организация, где обвиняемый работал мастером, занималась прокладкой труб. В ходе работ был поврежден действующий трубопровод водоснабжения.

Для устранения течи мастер направил двух рабочих в траншею, не оборудованную должным образом. В результате одного из рабочих завалило грунтом, и он скончался на месте происшествия.

Уголовное преследование было инициировано по ч. 2 ст. 216 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Рената Валеева