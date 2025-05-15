Трамп: решение украинского конфликта невозможно без моей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что прогресса в урегулировании украинского конфликта не стоит ожидать до тех пор, пока не состоится его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп также отметил, что не разочарован уровнем российской делегации, участвующей в переговорах с Украиной. Напомним, что российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а в ее состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замглавы Минобороны Александр Фомин и ряд экспертов.



Ранее Трамп заявлял о своей готовности приехать в Стамбул 16 мая для возможного участия в переговорах по Украине, однако дальнейших подтверждений этой информации не поступало. Он отметил, что его плотный график на четверг, 15 мая, может помешать проведению переговоров в этот день. Глава Белого дома подчеркнул, что эффективность встречи для достижения мира является ключевым условием.

Напомним, на сегодня запланированы переговоры между Россией и Украиной.

Рената Валеева