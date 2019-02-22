22 февр. 2019

Онлайн-конференция с Талией Минуллиной, руководителем Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

Онлайн-конференция с Талией Минуллиной, руководителем Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

22 февраля в 10:00 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Задать свои вопросы нашей гостье можно, кликнув по ссылке и оставив комментарий под публикацией.

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