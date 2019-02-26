Коммунисты «штурмуют» Орловку: почему более сотни граждан погорели на вложениях в пригороде Казани
Заставит ли парламент изменить генеральный план Орловского поселения Лаишевского района, который считается элитным загородным направлением
Более сотни татарстанцев, добросовестно приобретавших земли в Орловском сельском поселении Лаишевского района до принятия нового генплана, оказались с хулиганским статусом «самострой». В обостряющийся земельный конфликт вмешался республиканский парламент, который направил официальный депутатский запрос в правительство РТ с требованием привести скандальный генплан в законный вид. Подробности — в материале «Реального времени».
Парламент втянулся в земельную войну в Орловке
Земельные войны в пригородах Казани — достаточно привычное явление, с которым поодиночке воевали и многочисленные садоводы во время «дачной амнистии», и предприниматели, покупавшие земельные участки под бизнес, и девелоперы. Необычно в данном случае другое: пожалуй, впервые проблему ущемления земельных прав добросовестных граждан подняли на уровне парламента. Государственный совет РТ опубликовал текст постановления о направлении депутатского запроса в правительство РТ. В нем три депутата от КПРФ (Хафиз Миргалимов, Артем Прокофьев и Александр Комиссаров) требуют встать на защиту интересов граждан, «которые были грубо нарушены при изменении Генерального плана Орловского сельского поселения Лаишевского района Республики Татарстан». Речь идет о жителях населенных пунктов Орел, Троицкий, Чистое Озеро, Соколовка.
«Люди годами ходят по инстанциям, и никто не хочет вникнуть в суть их проблемы и решить ее. Масса людей вынуждены тратить свое время на переписку, хождение по кабинетам, тогда как все вопросы вполне можно было решить на местном уровне», — говорится в начале запроса. Суть изменений в том, что земельные участки, отведенные под строительство, были в одностороннем порядке переведены в категорию сельхозземель без права застройки. Как следует из текста обращения, из-за радикального изменения правового статуса земель в новом генплане Орловки, принятом в феврале 2018 года, пострадали почти все.
Жертвы «орловского переворота»
Во-первых, жертвами его стали те, кто построил до его принятия жилые дома. Теперь их домовладения признаны незаконным самостроем и подлежат сносу. Во-вторых, пострадали многочисленные работники зверосовхоза «Матюшинский», получившие 30 лет назад от своего работодателя земельные наделы под огороды, но лишившиеся права на регистрацию собственности из-за изменения целевого предназначения участков. В-третьих, это граждане, приобретшие земельные участки с целью осуществления предпринимательской деятельности.
«Формирование Генерального плана проводилось таким образом, что в соответствии с ним объекты капитального строительства, построенные на отведенных для этих целей земельных участках, а зачастую и прошедшие процедуру государственной регистрации, получили статус самовольных в результате перезонирования без учета уже существующих объектов, — обозначена главная причина земельного конфликта в Орловке. Все столь разные категории граждан объединяет общая проблема: правовые условия работы на приобретенной земле существенно изменились, что исключает возможность ее использования (без приведения Генерального плана [в соответствие] с ранее существовавшими правовыми условиями) по тому назначению, ради которого она приобреталась», — говорится в тексте обращения. Таким образом, Генеральный план был принят, а земельные участки, отведенные под строительство, превратились в сельхозугодия без права застройки.
Несмотря на то, что документ подписали три депутата, «по сути это запрос всего парламента, так как за направление запроса в правительство по этому вопросу проголосовало большинство депутатского корпуса», — заявил «Реальному времени» Артем Прокофьев.
На «втором фронте»
Остроты «орловскому перевороту» придает тот факт, что земельная война грозит перерасти в открытое противостояние. Местные власти открыли «второй фронт» против своих граждан, подавая один за другим иски с требованием о сносе домов, которые оказались теперь «самовольно построенными». В депутатском обращении названы первые имена пострадавших. «Так, Хузасаитов Ильнур Рустемович, собственник земельного участка с кадастровым номером 16:24:140602:43, завершил строительство дома в августе 2017 года. Решением Лаишевского районного суда Республики Татарстан от 27.09.2018 г. (дело №2-796-2018 г.) дом подлежит сносу как самовольное строение в связи с изменением Генерального плана. Подана апелляционная жалоба в Верховный суд республики Татарстан. <...> По многим гражданам уже имеются судебные решения, которые основаны на новом Генеральном плане, без учета того, что в период отвода земельных участков гражданам имелся иной Генеральный план, которому их постройки полностью соответствовали», — сообщают депутаты.
Выкручивают руки и работникам зверосовхоза «Матюшинский»: им затягивают процедуру оформления прав на указанные наделы, а спорные участки предлагают выкупать с торгов. «Могут ли простые сельчане состязаться с коммерческой организацией, которая скупит все скопом? Ответ очевиден. Так, Ряжкина Светлана Анатольевна и Хабибрахманова Лилия Альбертовна смогли добиться постановки на кадастровый учет своих участков, теперь их обязывают участвовать в аукционе», — говорится в обращении.
Новый генплан принимали с нарушениями?
При этом депутаты Госсовета допускают, что принятие нового генплана Орловского поселения проходило с нарушениями законодательства, а значит, его нельзя считать легитимным.
«При публичных слушаниях только 6 из 115 участников проголосовали за новый Генеральный план. При этом протоколы публичных слушаний, которые являются неотъемлемой частью Генерального плана, в процессе движения по инстанциям странным образом видоизменились. Речь идет о протоколах с №1 по №4, сформированных по результатам публичных слушаний, проведенных 27.12.2017 года на основании решения главы Орловского сельского поселения №65 от 22.11.2017 года. На основании указанных документов 16.02.2018 г. на очередном заседании районного Совета Генеральный план был принят», — отмечается в обращении.
Депутаты полагают, что до этого была проведена фальсификация предыдущего генплана 2012 года. «Заявители представили три Генеральных плана, утвержденные решением Совета поселения №59 от 12.12.2012 г., полученные ими из официальных источников, которые существенно отличаются между собой по содержанию: на сайте поселения до 18 октября 2016 года был размещен один вариант Генерального плана; на информационном сайте ФГИС ТП от 17 марта 2016 года другой вариант; от 11 июля 2016 года еще один вариант. Определить, какой же Генеральный план был утвержден 12.12.2012 года, при таких обстоятельствах становится затруднительным», — обращают внимание депутаты. Кроме того, они указывают, что местные власти не имели полномочий для пересмотра генплана 2012 года: «С 1 января 2015 года у Совета Орловского сельского поселения прекратились полномочия по утверждению Генеральных планов и Правил Землепользования и застройки, но вопреки этому были еще три раза внесены изменения Советом Орловского сельского поселения».
Правительству РТ на раздумья 30 дней
Постановление о направлении депутатского запроса подписано главой парламента Фаридом Мухаметшиным 14 февраля этого года. Ответ правительство РТ обязано предоставить в течение 30 дней, следует из нормы закона РТ «О статусе депутата Госсовета РТ».
В руководстве Минстроя РТ «Реальному времени» сообщили, что поручения Песошина пока не получали. «Контрольной карточки по этому вопросу у нас нет», — рассказали в ведомстве. — Но это тот редкий случай, когда парламент хочет навести порядок в этой сфере. Но нужно понимать, что генплан — это не застывшая на 25 лет конструкция, а правила застройки, которые постоянно корректируются. Впрочем, Минстрой не контролирует эти изменения: они вносятся на уровне исполкома».
Запрос «Реального времени» в исполком Лаишево остался без ответа.
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