Коммунисты «штурмуют» Орловку: почему более сотни граждан погорели на вложениях в пригороде Казани

Заставит ли парламент изменить генеральный план Орловского поселения Лаишевского района, который считается элитным загородным направлением

Более сотни татарстанцев, добросовестно приобретавших земли в Орловском сельском поселении Лаишевского района до принятия нового генплана, оказались с хулиганским статусом «самострой». В обостряющийся земельный конфликт вмешался республиканский парламент, который направил официальный депутатский запрос в правительство РТ с требованием привести скандальный генплан в законный вид. Подробности — в материале «Реального времени».

Парламент втянулся в земельную войну в Орловке

Земельные войны в пригородах Казани — достаточно привычное явление, с которым поодиночке воевали и многочисленные садоводы во время «дачной амнистии», и предприниматели, покупавшие земельные участки под бизнес, и девелоперы. Необычно в данном случае другое: пожалуй, впервые проблему ущемления земельных прав добросовестных граждан подняли на уровне парламента. Государственный совет РТ опубликовал текст постановления о направлении депутатского запроса в правительство РТ. В нем три депутата от КПРФ (Хафиз Миргалимов, Артем Прокофьев и Александр Комиссаров) требуют встать на защиту интересов граждан, «которые были грубо нарушены при изменении Генерального плана Орловского сельского поселения Лаишевского района Республики Татарстан». Речь идет о жителях населенных пунктов Орел, Троицкий, Чистое Озеро, Соколовка.

«Люди годами ходят по инстанциям, и никто не хочет вникнуть в суть их проблемы и решить ее. Масса людей вынуждены тратить свое время на переписку, хождение по кабинетам, тогда как все вопросы вполне можно было решить на местном уровне», — говорится в начале запроса. Суть изменений в том, что земельные участки, отведенные под строительство, были в одностороннем порядке переведены в категорию сельхозземель без права застройки. Как следует из текста обращения, из-за радикального изменения правового статуса земель в новом генплане Орловки, принятом в феврале 2018 года, пострадали почти все.

Несмотря на то, что документ подписали три депутата, «по сути это запрос всего парламента, так как за направление запроса в правительство по этому вопросу проголосовало большинство депутатского корпуса», — заявил Артем Прокофьев. Фото Максима Платонова



Жертвы «орловского переворота»

Во-первых, жертвами его стали те, кто построил до его принятия жилые дома. Теперь их домовладения признаны незаконным самостроем и подлежат сносу. Во-вторых, пострадали многочисленные работники зверосовхоза «Матюшинский», получившие 30 лет назад от своего работодателя земельные наделы под огороды, но лишившиеся права на регистрацию собственности из-за изменения целевого предназначения участков. В-третьих, это граждане, приобретшие земельные участки с целью осуществления предпринимательской деятельности.

«Формирование Генерального плана проводилось таким образом, что в соответствии с ним объекты капитального строительства, построенные на отведенных для этих целей земельных участках, а зачастую и прошедшие процедуру государственной регистрации, получили статус самовольных в результате перезонирования без учета уже существующих объектов, — обозначена главная причина земельного конфликта в Орловке. Все столь разные категории граждан объединяет общая проблема: правовые условия работы на приобретенной земле существенно изменились, что исключает возможность ее использования (без приведения Генерального плана [в соответствие] с ранее существовавшими правовыми условиями) по тому назначению, ради которого она приобреталась», — говорится в тексте обращения. Таким образом, Генеральный план был принят, а земельные участки, отведенные под строительство, превратились в сельхозугодия без права застройки.

Несмотря на то, что документ подписали три депутата, «по сути это запрос всего парламента, так как за направление запроса в правительство по этому вопросу проголосовало большинство депутатского корпуса», — заявил «Реальному времени» Артем Прокофьев.

Местные власти открыли «второй фронт» против своих граждан, подавая один за другим иски с требованием о сносе домов, которые оказались теперь «самовольно построенными». Фото laishevskyi.ru



На «втором фронте»

Остроты «орловскому перевороту» придает тот факт, что земельная война грозит перерасти в открытое противостояние. Местные власти открыли «второй фронт» против своих граждан, подавая один за другим иски с требованием о сносе домов, которые оказались теперь «самовольно построенными». В депутатском обращении названы первые имена пострадавших. «Так, Хузасаитов Ильнур Рустемович, собственник земельного участка с кадастровым номером 16:24:140602:43, завершил строительство дома в августе 2017 года. Решением Лаишевского районного суда Республики Татарстан от 27.09.2018 г. (дело №2-796-2018 г.) дом подлежит сносу как самовольное строение в связи с изменением Генерального плана. Подана апелляционная жалоба в Верховный суд республики Татарстан. <...> По многим гражданам уже имеются судебные решения, которые основаны на новом Генеральном плане, без учета того, что в период отвода земельных участков гражданам имелся иной Генеральный план, которому их постройки полностью соответствовали», — сообщают депутаты.

Выкручивают руки и работникам зверосовхоза «Матюшинский»: им затягивают процедуру оформления прав на указанные наделы, а спорные участки предлагают выкупать с торгов. «Могут ли простые сельчане состязаться с коммерческой организацией, которая скупит все скопом? Ответ очевиден. Так, Ряжкина Светлана Анатольевна и Хабибрахманова Лилия Альбертовна смогли добиться постановки на кадастровый учет своих участков, теперь их обязывают участвовать в аукционе», — говорится в обращении.

Новый генплан принимали с нарушениями?

При этом депутаты Госсовета допускают, что принятие нового генплана Орловского поселения проходило с нарушениями законодательства, а значит, его нельзя считать легитимным.

«При публичных слушаниях только 6 из 115 участников проголосовали за новый Генеральный план. При этом протоколы публичных слушаний, которые являются неотъемлемой частью Генерального плана, в процессе движения по инстанциям странным образом видоизменились. Речь идет о протоколах с №1 по №4, сформированных по результатам публичных слушаний, проведенных 27.12.2017 года на основании решения главы Орловского сельского поселения №65 от 22.11.2017 года. На основании указанных документов 16.02.2018 г. на очередном заседании районного Совета Генеральный план был принят», — отмечается в обращении.

Депутаты полагают, что до этого была проведена фальсификация предыдущего генплана 2012 года. Фото laishevo.tatarstan.ru

Депутаты полагают, что до этого была проведена фальсификация предыдущего генплана 2012 года. «Заявители представили три Генеральных плана, утвержденные решением Совета поселения №59 от 12.12.2012 г., полученные ими из официальных источников, которые существенно отличаются между собой по содержанию: на сайте поселения до 18 октября 2016 года был размещен один вариант Генерального плана; на информационном сайте ФГИС ТП от 17 марта 2016 года другой вариант; от 11 июля 2016 года еще один вариант. Определить, какой же Генеральный план был утвержден 12.12.2012 года, при таких обстоятельствах становится затруднительным», — обращают внимание депутаты. Кроме того, они указывают, что местные власти не имели полномочий для пересмотра генплана 2012 года: «С 1 января 2015 года у Совета Орловского сельского поселения прекратились полномочия по утверждению Генеральных планов и Правил Землепользования и застройки, но вопреки этому были еще три раза внесены изменения Советом Орловского сельского поселения».

Правительству РТ на раздумья 30 дней

Постановление о направлении депутатского запроса подписано главой парламента Фаридом Мухаметшиным 14 февраля этого года. Ответ правительство РТ обязано предоставить в течение 30 дней, следует из нормы закона РТ «О статусе депутата Госсовета РТ».

В руководстве Минстроя РТ «Реальному времени» сообщили, что поручения Песошина пока не получали. «Контрольной карточки по этому вопросу у нас нет», — рассказали в ведомстве. — Но это тот редкий случай, когда парламент хочет навести порядок в этой сфере. Но нужно понимать, что генплан — это не застывшая на 25 лет конструкция, а правила застройки, которые постоянно корректируются. Впрочем, Минстрой не контролирует эти изменения: они вносятся на уровне исполкома».

Запрос «Реального времени» в исполком Лаишево остался без ответа.