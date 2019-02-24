Видео недели: послание Путина, складной смартфон и русский «стелс»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Послание Путина

20 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В Сети можно найти множество роликов как с полным выступлением президента, так и с отдельными фрагментами.

Маск и мемы

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск принял участие в шоу о мемах на канале PewDiePie. Ранее он уже выражал желание выступить у этого блогера. Ролик был выложен 22 февраля и уже набрал около 8,5 млн просмотров.

Навальный о Карачаево-Черкесии

Оппозиционер Алексей Навальный выпустил очередное расследование — на этот раз оно касается Карачаево-Черкесии и клана Каитовых. В ролике Навального «задействованы» экс-глава МВД республики и действующий руководитель КЧР.

Минниханов на IDEX 2019

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил на этой неделе оборонную выставку IDEX 2019 в ОАЭ. На ней, кроме прочего, было объявлено о присоединении эмиратской компании к проекту создания в РФ люксового автомобиля Aurus, который будет собираться в Татарстане.

Еда на «Поле чудес»

Одним из самых вирусных роликов недели стали кадры, запечатлевшие зрителей после съемок передачи «Поле чудес». Их пустили забрать еду, разложенную на знаменитом барабане. Люди устроили давку, собирали продукты охапками, а некоторые клали их в заготовленные пакеты.

«Раскладушка» от Samsung

Корейская компания Samsung представила новый смартфон. Он стал первым серийным телефоном с гибким экраном. Видеопрезентация Galaxy Fold набрала более 5 млн просмотров за три дня.

Сибай «по-ходорковски»

В «МБХ-медиа» сняли выпуск о ситуации в Сибае. Видео описывает основные составляющие проблемы: тление руды в карьере, выделение диоксида серы и обращение местных жителей к Путину. Репортаж интересен комментариями местных жителей и экологов.

Русский самолет-невидимка «Посланник»

Весьма популярным оказалось видео от канала «Русь православная» о новом российском стратегическом ракетоносце. Ролик рассказывает о перспективном «невидимом» авиакомплексе дальней авиации (ПАК ДА) «Посланник». По некоторым данным, производиться самолет будет в Казани.

Побег из Венесуэлы

Одной из сквозных тем недели стало положение на границе Венесуэлы. Власти страны объявили о закрытии рубежей, это связано с гуманитарной катастрофой в стране. Многие жители регулярно переходят границу, чтобы получить помощь в соседних странах, а затем вернуться обратно. Однако сейчас режим Николаса Мадуро опасается, что в условиях «ползучей» революции оппозиционеры могут получить из-за рубежа оружие и деньги. В связи с этим Венесуэла закрыла границу с Бразилией и Колумбией.

Стриптиз для полицейских

В Бурятии для корпоратива сотрудников МВД заказали стриптиз. После того как видеозапись с празднования просочилась в Сеть, начальство организовало служебную проверку. Одна из полицейских, заказавшая столь неоднозначный номер, уже уволена.