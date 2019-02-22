Новый сезон «Единой России»: пойдет ли Мухаметшин на праймериз?

Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» объявило о начале процедуры предварительного голосования. Праймериз пройдут в Татарстане с 25 февраля по 26 мая, по их итогам будут сформированы списки кандидатов на выборы в Госсовет РТ от «Единой России». Как рассказал на заседании оргкомитета в исполкоме ЕР в Казани секретарь регионального отделения Фарид Мухаметшин, «сегодня состоялось заседание генерального совета партии «Единая Россия» в Москве, на котором был дан старт предстоящей избирательной кампании, на нашей региональной площадке мы также открываем новый политический сезон». Сам Фарид Мухаметшин пока не принял решения об участии в предварительном голосовании, однако не исключил своего участия в дискуссиях.