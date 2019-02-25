Soft skills для МСБ: «Альфа-Банк» в Казани проведет грандиозный форум для бизнеса

Лучшие эксперты страны на предстоящем ABF расскажут о преодолении коммуникационных барьеров и успешном ведении бизнеса в условиях «турбулентности»

Фото: пресс-служба Альфа Банка

14 марта в Казани на площадке конференц-зала ТРК «Корстон» состоится Alfa Business Forum — главное событие года, которое проводит «Альфа-Банк» для малого и среднего бизнеса. Образовательная сессия для представителей МСБ соберет сотни предпринимателей Татарстана и пять топовых российских бизнес-спикеров. Якорной темой форума в этом году станет проработка надпрофессиональных, гибких навыков, так называемых soft skills: эффективная коммуникация на переговорах, лидерство, целеполагание и работа с инфопотоками. Действительно ли так важны soft skills для современных управленцев? Как они могут помочь успешному развитию компании? Подробнее — в материале «Реального времени».



Soft skills vs hard skills

Наиболее успешные и продвинутые мировые корпорации уже более 10 лет включают в вакансии графу soft skills или «гибкие навыки», при прочих равных решительно отдавая предпочтение кандидатам с развитыми надпрофессиональными компетенциями. Уже разработано множество вариантов тестирований, с помощью которых на первом же собеседовании можно выявить сильные и слабые позиции soft skills — кейсы, стресс-интервью и нейросетевые программы от HireVue. В это время российский рынок только начинает «переваривать» понятия soft и hard компетенций: большинство управленцев недооценивают их значимость для менеджерского состава компании и даже самих себя.

К hard skills относятся профессиональные навыки, которые зачастую фиксируются в должностных инструкциях каждого специалиста и связаны с техническим аспектом его работы. Для конструктора одежды hard skills — это умение делать лекала и градировать размерную сетку модели, для бизнесмена и руководителя среднего звена «жесткие навыки» — это умение ориентироваться в своем сегменте рынка, финансовая, законодательная и бухгалтерская грамотность. С soft skills все сложнее: «гибким навыкам» не обучают в университетах, их не преподают в профильных бизнес-школах, но они необходимы каждому управленцу каждый день.

Фото пресс-службы Альфа Банка

Ярослав Чернов: «Alfa Business Forum – это та площадка, которая для многих становится драйвером развития. Помимо новых знаний и совершенствования своих компетенций Alfa Business Forum — это прекрасная возможность найти полезные контакты, связи, новых партнеров и контрагентов»



«Наша миссия — помогать клиентам развивать бизнес. Alfa Business Forum — это та площадка, которая для многих становится драйвером развития, — говорит руководитель направления малого бизнеса в Казани «Альфа-Банк» Ярослав Чернов. — Помимо новых знаний и совершенствования своих компетенций Alfa Business Forum — это прекрасная возможность найти полезные контакты, связи, новых партнеров и контрагентов. По каждому прошедшему мероприятию у нас позитивная обратная связь от клиентов. Более 900 предпринимателей посетили Alfa Business Forum в прошлый раз, в этом году мы наблюдаем еще больший интерес к нашему мероприятию».



Цифры не врут: ученые Стенфорда говорят в пользу soft skills

Ведение бизнеса всегда связано с коммуникацией: эффективность презентаций и переговоров часто определяется умением предпринимателя четко и убедительно представить свой проект. Так «мягкие навыки» прокладывают дорогу hard skills. Результаты исследования Стенфордского исследовательского института совместно с Университетом Карнеги Мелона среди высшего руководящего звена компаний из списка «Fortune 500» показали, что их успех в работе на три четверти определяется именно soft skills и только на 25 процентов — hard skills (данные были опубликованы Дэниэлом Гоулманом в статье «Многоликое лидерство» издания Harvard Business Review).

Большинство экспертов сходятся во мнении: soft skills — это отнюдь не врожденный дар или талант. Для современного предпринимателя это набор навыков, которыми вполне можно овладеть, приложив некоторые усилия. В течение нескольких лет в городах России, в том числе и Казани, «Альфа-Банк» проводит образовательную сессию Alfa Business Forum, призванную как раз помочь представителям малого и среднего бизнеса освоить базовые системы «мягких навыков».

Фото пресс-службы Альфа Банка

Руслан Абдулнасыров: «Soft skills всем всегда не хватает, в том числе малому и среднему бизнесу в Татарстане. Надпрофессиональные навыки мне как предпринимателю необходимы каждый день: быстрое и верное принятие решений зачастую зависит именно от них»



«Soft skills всем всегда не хватает, в том числе малому и среднему бизнесу в Татарстане, — констатирует гендиректор федеральной сети автосалонов «Автосеть.рф» Руслан Абдулнасыров. — Тайм-менеджмент — ключевой навык для предпринимателя, поскольку в первую очередь здесь речь идет о самоорганизации, организации своего рабочего дня и рабочего дня всего коллектива. Целеполагание — очень важная компетенция или скорее внутреннее состояние каждого управленца. Soft skills — это наше все, надпрофессиональные навыки мне как предпринимателю необходимы каждый день: быстрое и верное принятие решений зачастую зависит именно от них».



Откроет программу форума 2019 года эксперт по коммуникации и работе мышления, бизнес-тренер Яна Малинцева, которая рассмотрит принципы искажения информации собеседником во время переговоров и расскажет о психологических барьерах, которые могут помешать заключению деловых договоренностей. Второе выступление будет посвящено системному подходу в управлении командой, оратором выступит президент Semin Group, девелопер Дмитрий Семин.

Генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению «Яндекс» Алексей Иванов продолжит развивать коммуникативные навыки участников Alfa Business Forum с семинаром «Анализ и управление клиентскими впечатлениями». Предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса «Кросту» Роман Тарасенко на примерах рассмотрит актуальные вопросы личного маркетинга. Кульминацией образовательного интенсива станет выступление кандидата экономических наук, бизнес-тренера и общественного деятеля Ирины Хакамады с проектом «Лидерство в турбулентное время».

Материал подготовлен при поддержке АО «Альфа-Банк»

Интернет-газета «Реальное время»