Театральный музей как мост в будущее

Вчера в музей Качаловского театра пришли первые посетители

Фото: Максим Платонов

День рождения Василия Ивановича Качалова в театре его имени отметили открытием музея, в котором на 500 квадратных метрах разместилось 20 000 единиц хранения. Кто сделал первый подарок новому музею и от чего забилось сердце праправнука Качалова — в репортаже «Реального времени».

«Начали круто!»

За несколько минут до начала церемонии открытия музея в атриуме Качаловского театра не было ни одного свободного места — коллеги из других театров, музейщики города, ветераны театра, почти вся труппа полностью пришли на торжество. Началось открытие с театрализованного представления, которое подготовили молодые актеры-качаловцы.

Звучали великие имена, связанные с казанским театром, — Медведев, Щепкин, Савина, Стрепетова и, конечно, Качалов. Перед зрителями проходили страницы истории театра в Казани, основанного еще в XVIII веке. Это был своего рода пролог к тому, что увидят приглашенные на церемонию в музее, и шел он под песню Булата Окуджавы про красную розу — любимую песню директора-художественного руководителя театра Александра Славутского, по чьей инициативе и был построен музей.

В театре с 1973 года существовала Качаловская комната, открытая по инициативе актера, режиссера, исследователя истории Качаловского театра Игоря Германовича Ингвара, за многие годы он собрал поистине бесценную коллекцию. Но места для настоящего музея не было. Когда же началась масштабная реконструкция театра, под музей было запланировано специальное помещение на двух этажах. Идея создания музея была поддержана президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Минтимер Шаймиев очень эмоционально заметил: «Год театра начали круто!»



Одним из первых выступающих на церемонии открытия театрального музея был первый президент РТ, государственный советник Минтимер Шаймиев, который очень эмоционально заметил: «Год театра начали круто!» Открытие театрального музея в Качаловском — это первое мероприятие Года театра в Татарстане. Шаймиев же первым преподнес в дар новому музею подарок — памятные монеты с изображением Казанского Кремля, Болгара и Свияжска.

Одним из гостей церемонии открытия был директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов. По его словам, театральный музей — это не просто музей, но и творческая лаборатория. «Нельзя отделить нашу память о наших родителях, о наших предках от нас. Пока мы эту связь ощущаем, мы ощущаем себя людьми. Когда эта связь нарушается, все теряет смысл. Наши великие деятели театра думали об этом», — заметил Дмитрий Родионов, отметив, что, например, Александр Таиров возил с собой на гастроли макеты спектаклей, так же трепетно к этим вещам относился и Всеволод Мейерхольд.

На церемонию открытия были приглашены родственники Качалова — заведующий кафедрой истории театра ГИТИСа, ректор Щепкинского училища Борис Любимов, который был женат на внучке Качалова Марии Шверубович, ее, к сожалению, не стало в мае прошлого года, и его внук Никита — праправнук Качалова.

На церемонию открытия были приглашены родственники Качалова



«Дитя мое, тебя пригласили в Казань, эти слова взволновали твое сердце?» — с такими словами, принадлежащими Марии Гавриловне Савиной, я обратился к моему внуку Никите, праправнуку Качалова. Меня всегда волнует, когда меня приглашают в Казань, куда я приезжаю с 2005 года», — эмоционально начал выступление Борис Любимов, прояснив, что театр — вещь эфемерная, и надо стараться сохранять память и о спектаклях, и о тех, кто их создает.



От настоящего к прошлому

Золотую ленточку перед входом в музей, а войти в него можно будет из левого фойе, перерезали Минтимер Шаймиев и Александр Славутский. И приглашенные на церемонию открытия попали в первый музейный зал, экспозиция которого рассказывает о Качаловском театре последних двух с половиной веков.

В статье «Памяти Казимира Бравича», а Бравич был известный актер, соратник Веры Комиссаржевской, Александр Блок сетует на то, как трудно сохранить память об ушедших актерах и сошедших со сцены спектаклях: «Как недлинен мост в будущее! Пройдет несколько лет, и память ослабеет, останутся только афиши да программки, чудом сохранившиеся».

Музейная экспозиция насыщена тысячами экспонатов — фотографиями, афишами, личными вещами, костюмами

Музейная экспозиция в Качаловском театре — это тот самый мост от прошлого к будущему, и эта дорога насыщена тысячами экспонатов: фотографиями, афишами, личными вещами, костюмами. Но экспозиция построена наоборот: он века нашего — в век двадцатый и девятнадцатый. Одни только театральные программки могут столько рассказать о том, какой была театральная жизнь Казани.

Например, в начале прошлого века у казанских театралов была традиция встречать новый год в театре. Вечером 31 декабря давали спектакль, который заканчивался ближе к полуночи, затем встречали новый год, наверняка с шампанским. А потом играли еще одно музыкальное представление, и все заканчивалось к четырем утра 1 января. И сколько таких историй можно узнать в залах нового музея. Или просто освежить в памяти с помощью фотографий и афиш виденные когда-то спектакли.

Первые посетители смогли попасть в музей уже вчера, перед спектаклем «Пиковая дама». Двери в зрительскую часть открываются в 17.00, придя в это время, можно пойти в музей и до начала спектакля осмотреть экспозицию.

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

«Открывать театральные музеи важно»

А как коллеги-музейщики оценивают новое пространство в Качаловском театре? Насколько оно интересно?

Розалия Нургалеева директор ГМИИ РТ Открывать театральные музеи очень важно, жизнь театральная меняется, меняются актеры, сценография, спектакли. Театр — это не только актеры и режиссеры, но это еще и художники. Очень важно запечатлеть художественные образы в сценографии. Например, возьмем «Вишневый сад» — интересно, каким был образ спектакля у разных художников в разные эпохи. След театрального художника может быть сохранен в макете, эскизе, костюме, все это может быть помещено в театральный музей. Театральный мир — он дивный, и я счастлива, что такой музей открылся в Казани.

Сергей Насекин дизайнер, автор дизайн-проектов многих музеев Впечатления от нового музея очень хорошие. Качаловский нашел для музея ту форму, которая наиболее соответствует этому театру, и это, наверное, правильно. Это классическая манера, и это хорошо.