Опрос предпринимателей: как сэкономить на аренде
Отразится ли рост налога на недвижимость на арендной плате
С 1 января увеличились налог на недвижимость (с 1,5 до 2%) и НДС (с 18 до 20%). Ожидается, что арендодатели в этой связи захотят переложить часть затрат по налогам и коммунальным расходам на арендаторов. «Реальное время» выяснило у бизнесменов, планируют ли они оптимизировать расходы на аренду. Подробнее — в «Бизнес-задачнике».
Планируете ли вы оптимизировать расходы на аренду? Если да, то как?
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Мурат Ахмеров генеральный директор «А-Девелопмент»
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Понятно, что увеличение налогов бьет по арендодателям. 2% — это немало. У многих моих клиентов есть в собственности помещения в торговых, либо в торгово-офисных центрах. И сейчас многие уже подумывают, чтобы продать их, а взамен купить другие активы, либо помещения формата стрит-ретейл. Объясню почему. Если инвестор — физическое лицо и платит налоги как индивидуальный предприниматель, он освобождается от налога на имущество. Но это не распространяется на собственников помещений в ТЦ либо в офисных центрах.
Что касается стоимости аренды, то хорошая локация всегда будет в цене. Желательно, заключать долгосрочный договор аренды, где прописываются параметры по индексации. Это поможет бизнесменам заранее прикинуть расходы на аренду. Как вариант, можно заказать оценку кадастровой стоимости, по которой начисляется налог. Если она посчитана завышено, то можно через комиссию Минземимущества пересмотреть стоимость ставки, либо в судебном порядке ее занизить. Пропорционально кадастровой стоимости уменьшится и размер налога на имущество.
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Комил Сиразетдинов основатель Xazina
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Повышение налогов всегда отрицательно влияет на бизнес. Чтобы развивать предпринимательский класс, нужно сначала уменьшить все эти расходы. Предлагаю в одном из регионов России сделать пилотный проект — уменьшить НДС и другие обременения на бизнес, чтобы сравнить, как будет развиваться МСБ в сравнении с другими регионами. Из этого можно будет сделать вывод, что больше приносит прибыль в казну — увеличение налогов или снижение нагрузки на бизнес, но при этом расцвет предпринимательства. И только потом уже принимать какие-то решения.
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Зуфар Исмагилов директор ателье «Йолдыз»
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В нашем случае только один выход — съехать и искать помещение дешевле. А это очень затратно. Не зря говорят, «два переезда как один пожар». Во-первых, много времени уйдет на поиск нового места. Во-вторых, можно потерять клиентов.
Я считаю, что многое зависит от отношений с арендодателем. Тогда можно будет договориться. У нас с собственниками здания отношения хорошие. Даже в сложные времена они помогали нам найти выход. Что касается роста цен, то по договору аренду у нас могут повышать не чаще одного раза в год и на определенный процент.
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Роман Попроцкий основатель ресторана VanGogh
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С оптимизацией расходов достаточно сложно, потому что мы изначально выбираем помещения, которые нам нравятся. Стараемся в договорах предусматривать, что сумма индексации не может превышать ставку инфляции. Поэтому налоговое бремя всегда ложится на собственника помещения. Плюс, когда подбираешь объект аренды, нужно соотносить доходность с арендной ставкой.
Аренда — не самая большая статья расходов для нас. Больше сказалось подорожание продуктов питания. Из-за этого вынуждены местами пересматривать ценовую политику.
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Сирин Зарипов директор юридической фирмы «Альфа»
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С февраля у нас на 7% увеличили арендную плату. Сейчас как раз рассматриваем варианты, как оптимизировать расходы. Мое мнение — не нужно меньше тратить, нужно больше зарабатывать. Переезжать мы не планируем, место полностью устраивает. Сейчас многие переходят на формат хоум-бизнеса. Если деятельность позволяет так поступить, почему бы нет?
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Марат Сабиров директор филиала ИК «Фридом Финанс»
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Наш арендодатель цену поднимать пока не планирует, потому что в договоре четко прописаны условия повышения арендной платы. Она больше привязана к инфляции в стране, нежели к повышениям НДС. При оптимизации переезжать бы точно не стали, потому что сделали достаточно дорогостоящий ремонт. Это большие траты, которые не окупятся за несколько лет.
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Никита Абраменко основатель сервиса «Поток»
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Компания растет, поэтому мы, наоборот, сейчас аренду расширяем. Но если бы пришлось оптимизироваться, думаю, перевели бы большую часть сотрудников на удаленную работу. В нашей сфере это возможно.
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Руслан Хайрутдинов генеральный директор халяльного стейк-хауса Иtle
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А их как-то можно оптимизировать? Полагаю, что если аренда поднимется, то это автоматически перейдет на конечного потребителя. Вряд ли кто-то будет жертвовать своей прибылью. Но в нашем случае пока не уверен, потому что у нас цены не поднимались.
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