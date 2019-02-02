Опрос предпринимателей: как сэкономить на аренде

Понятно, что увеличение налогов бьет по арендодателям. 2% — это немало. У многих моих клиентов есть в собственности помещения в торговых, либо в торгово-офисных центрах. И сейчас многие уже подумывают, чтобы продать их, а взамен купить другие активы, либо помещения формата стрит-ретейл. Объясню почему. Если инвестор — физическое лицо и платит налоги как индивидуальный предприниматель, он освобождается от налога на имущество. Но это не распространяется на собственников помещений в ТЦ либо в офисных центрах.



Что касается стоимости аренды, то хорошая локация всегда будет в цене. Желательно, заключать долгосрочный договор аренды, где прописываются параметры по индексации. Это поможет бизнесменам заранее прикинуть расходы на аренду. Как вариант, можно заказать оценку кадастровой стоимости, по которой начисляется налог. Если она посчитана завышено, то можно через комиссию Минземимущества пересмотреть стоимость ставки, либо в судебном порядке ее занизить. Пропорционально кадастровой стоимости уменьшится и размер налога на имущество.