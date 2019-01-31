Пространство Тарковского: в Казани вспоминают великого режиссера

Верил ли Андрей Тарковский в Бога, кто лечил его в Казани и чей коллаж висел у него на стене

Фото: Максим Платонов

В Галерее современного искусства началась Неделя Андрея Тарковского, где зрители будут обсуждать фильмы великого режиссера, слушать лекции о его творчестве и встречаться со знавшими его людьми. «Реальное время» поговорило с некоторыми из тех, кто общался с Тарковским в Казани.

«Все понимали, что рядом — гений»

Казанский фотограф Фарит Губаев был одним из немногих фотомастеров, кому удалось снимать Андрея Тарковского в Казани. Как вспоминает Губаев, впервые он увидел режиссера на встрече со зрителями в Молодежном центре, где проходили очень популярные тогда заседания Клуба друзей кино, попасть на них было большой удачей.

«Тарковский официально был в Казани один раз, когда приезжал на встречу со зрителями в Клуб друзей кино, очевидно, помог его пригласить Рашит Сафиуллин, который работал с Тарковским над фильмом «Сталкер»» и над спектаклем «Гамлет» в Ленкоме. Он и познакомил меня с Тарковским.

Тогда режиссер задержался в Казани на два-три дня, и мы гуляли по городу, водили его в музей ИЗО, ему там показали запасники, ходили в мечеть Марджани. Мне все время хотелось фотографировать его, но Тарковский одергивал: «Не снимайте меня!». Приходилось щелкать фотоаппаратом украдкой. Сейчас в Галерее современного искусства выставлен один из таких моих снимков, где Тарковский смотрит как-то укоризненно. В тот приезд он узнал о том, что в Казани есть врач, который лечит нетрадиционными методами, Мушарапов, и у этого доктора вскоре начала лечиться жена режиссера Лариса», — вспоминает Губаев.

По его словам, Тарковский был очень непростым человеком, общаться с ним было нелегко, страшно было сказать какую-то банальность или еще хуже — глупость. «Окружающие с первых минут понимали, что рядом с ними — гений», — говорит Губаев.

Фарит Губаев был одним из немногих фотомастеров, кому удалось снимать Андрея Тарковского в Казани Фото facebook.com/faritart



Подарок для Антониони

Фарит Губаев вспоминает такой случай. Однажды он был в Москве, и Рашит Сафиуллин, ставший после совместной работы с Тарковским другом дома режиссера, взял казанца в гости к Андрею Арсеньевичу.

«Меня поразила квартира Тарковского. Мы сидели в комнате, обставленной старинной мебелью. На стене висел красивейший коллаж — подарок Тарковскому от его друга, Сергея Параджанова. Неожиданно зазвонил телефон, и Лариса из соседней комнаты крикнула: «Андрей, это тебя». Тарковский снял трубку и, к моему изумлению, долго и свободно говорил на итальянском. Положив трубку, пояснил, что звонил Антониони. Для меня это было шоком.

Потом Тарковский сказал, что скоро едет в Италию и хотел бы что-то подарить Антониони, который увлекается стариной, антиквариатом. «Нет у вас на примете чего-то интересного?» — спросил он у меня. Я сказал, что понимаю — Антониони трудно чем-то удивить, и все, что приходит мне на ум, это старинное татарское платье, которое хранится в сундучке у моей мамы. Знаете, у татарских женщин были такие сундучки, где хранились старинные вещи, что-то вроде приданого, вещи абсолютно новые. Вот такое платье, попросив его у мамы, я и привез в Москву в следующий свой приезд. Подарил ли Тарковский его Антониони, не знаю», — рассказывает Фарит Губаев.

Рашит Сафиуллин работал с Тарковским над фильмом «Сталкер» и над спектаклем «Гамлет» в Ленкоме. Фото tarkovskiy.su

«Домовой» для Андрея Тарковского

Казанский художник Александр Бусыгин тоже был знаком с Тарковским и даже принимал его у себя дома, это было уже во время неофициального приезда режиссера. Знакомство же тоже произошло через Рашита Сафиуллина. Впервые Бусыгин увидел Тарковского все в том же Клубе друзей кино, и когда зрители начали передавать режиссеру записки с вопросами, написал свой: «Верите ли вы в Бога?».

«Тарковский как-то быстро ответил: «Верю, верю», и записку спрятал в карман. Он выглядел очень стильно, в голубом комбинезоне, у нас тогда такие не носили. Потом выяснилось, что многие модные вещи шила ему теща — прекрасная портниха», — рассказывает Александр Бусыгин.

Он и познакомил режиссера с врачом Мушараповым, который не просто начал лечить его жену, но и был очень интересен Тарковскому своими неординарными взглядами. Бусыгин позже написал картину под названием «Разговоры о ноосфере», на которой изобразил Тарковского, Мушарапова и себя.

Тарковский побывал на проходившей тогда масштабной выставке «Большая Волга», где среди прочих ему понравилась картина Александра Бусыгина, которая называется «Сенной базар». Был он и в доме у художника на улице Ульяновых, где Александр показывал ему и другие свои работы.

Казанский художник Александр Бусыгин тоже был знаком с Тарковским и даже принимал его у себя дома. Фото art16.ru



Дом на Ульяновых стоял под горой, рядом овраг, место мистическое. Дом был необычный, интересной планировки, с тайнами и скрипами. Ну и разговоры велись часто о вещах мистических. Поэтому, решив сделать режиссеру подарок, художник написал… домового. Как рассказывает жена Александра Ольга Бусыгина, это была двойная картина в овальной раме. И она перевертывалась! На одной стороне был нарисован домовой, а на другой — дом.

Картина очень понравилась жене режиссера Ларисе Павловне, которая, пока лечилась в Казани, часто бывала у Бусыгиных. Она отвезла подарок в Москву, Тарковскому, и пообещала, что картина будет храниться в музее. Очевидно, уже тогда были мысли, что надо создавать музей Андрея Тарковского. Что стало с этой работой Александра Бусыгина — сейчас неизвестно.

Экспозиция «Тарковский. Художник пространства» в Галерее современного искусства поэтична и информационна одновременно. Отчасти — это новый взгляд на творчество одного из самых талантливых режиссеров прошлого века, а по прошествии десятилетий после его ухода наследие Тарковского пора переосмысливать в контексте всей мировой культуры, в которую он вписан своими фильмами. Жаль только, что читать лекции на Неделе Тарковского в Галерее не приглашены профессиональные киноведы, специалисты по творчеству Андрея Арсеньевича.

1 / 17 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов