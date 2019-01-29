Альберт Каримов — о спаде в машиностроении: произошла заметная коррекция

Глава Минпромторга РТ назвал передовиков производства — 2018, предрек ДПМ-2 для Заинской ГРЭС и рассказал, как спасать «близнецов» КЗСК

Фото: Максим Платонов

Сводный рейтинг по динамике роста в топ-5 ключевых отраслей татарстанской промышленности представил сегодня министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов на брифинге для журналистов в Доме правительства РТ. Расставляя по ранжиру промышленников разных мастей, совокупная выручка которых приблизилась — на минуточку — к 3 трлн рублей, он бесстрастно заметил, что татарстанским предприятиям была оказана господдержка всего на 49 млрд рублей, и больше не развивал эту тему. О чем вслух сказал Каримов, а что читалось между строк на пресс-конференции главы татарстанского Минпромторга — в отчете «Реального времени».

Прервать молчание — не значит сказать

Татарстанская промышленность пережила в прошлом году так много шоковых потрясений, начиная от анекдотичной саги по переезду (так и несостоявшемуся) Казанского порохового завода в удмуртский Кизнер и несбыточных ожиданий вертолетчиков на подписание индийского контракта в $1 млрд до нежданного появления сингапурского холдинга Indorama на татарстанском газохимическом заводе «Аммоний», что вопросы напрашивались, что называется, с лету. Ведь всякий раз Минпромторг РТ отгораживался от прессы непробиваемой стеной молчания, так что у журналистов их накопилось достаточно много. И сегодня Минпромторг РТ имел шанс прервать негласное табу. Хотя официальной темой пресс-конференции значилось подведение итогов работы промышленности в 2018 году, глава профильного министерства Альберт Каримов потратил на ответы больше времени, чем было отведено.

Но, по наблюдению журналистов, он по-прежнему придерживался внутренней установки не раскрывать конкретную информацию и обходился общими формулировками, описывая лишь логику происходящих процессов в промышленности. Впрочем, в начале сессии Каримов честно объяснил свою позицию тем, что обнародование информации в СМИ может повлиять на переговоры с партнерами и, соответственно, на конечный результат. Тем самым он дал понять, что рассчитывать на полную и четкую информацию по всем резонансным событиям в промышленности не приходится даже постфактум.

Из последних сил: общий прирост в 0,2%

Начав подводить итоги работы промышленности за 2018 год, глава Минпромторга заявил о достижении положительных результатов. Объем промышленного производства достиг 2 818 млрд рублей, увеличившись на 518 млрд. Индекс роста составил 102% (прирост по сравнению с 2017 годом — всего 0,2%, тогда было 101,8%). Альберт Каримов не раз давал понять, что такая динамика (даже в пределах статпогрешности) стоила немалых усилий для татарстанских промышленников. Сейчас промышленность региона обеспечивает 45% ВРП Татарстана, занимая 5-е место по России в целом.

Обозначив общий командный результат, Каримов перешел к его составляющим. Он назвал пять ключевых отраслей татарстанской экономики, которые традиционно обеспечивают рост ВРП — это нефтедобыча, нефтепереработка, химия, энергетика и машиностроение. Среди топ-5 безусловным лидером оказалась нефтепереработка, показавшая рост в 6,4% и получившая выручку размером свыше 800 млрд рублей. «Это самый высокий индекс роста промышленного производства в республике», — отметил спикер.

На втором месте оказалась химия, добившаяся роста в 3,8% и выручки свыше 450 млрд рублей. По темпам роста нефтепереработке не уступает энергетика — те же 6,4%, но выручка многократно ниже — около 100 млрд рублей. Нефтедобыча показала скромный прирост в 1,8% с выручкой 600 млрд рублей. Аутсайдером на этот раз стало машиностроение, которое смогло достичь лишь 92,1% от уровня 2017 года. Такого падения отрасль не знала последние два года. Тем не менее объем полученной ею выручки составил внушительные 528 млрд, уточнил министр.

Нефтепереработка и химия вывели в рост

Стремительный взлет нефтепереработки Альберт Каримов объяснил двумя факторами. С одной стороны, отрасль увеличила переработку нефти до 17 млн тонн, нарастив на треть выпуск дизельного топлива и светлых автобензинов. С другой стороны, сказался эффект «низкой базы», так как в предыдущие два года нефтеперерабатывающие заводы по ИПП не поднимались выше уровня 94%. Министр сообщил, что с пуском новых мощностей на ТАНЕКО переработка внутри республики вырастет до 2/3. Заметный вклад в увеличение переработки внесет завершение строительства комплекса глубокой переработки нефтяных остатков на ТАИФ-НК.

Химия занимает 16% в общем объеме промпроизводства и развивается эволюционно. По итогам 2018 года приросту способствовали реализованные проекты ТАИФа. По словам Альберта Каримова, предприятия группы ввели в эксплуатацию новые печи пиролиза, НКНХ расширил мощности изобутилена, КОС увеличил производство поликарбонатов на 12%.

Энергетика сокращает разрыв, а машиностроение отстает

Энергетика продолжает сокращать разницу между выработкой собственной электроэнергии и импортируемой извне. По словам Каримова, в прошлом году разрыв сократился на 3 млрд кВт⋅ч, хотя до этого дефицит составлял 7 млрд кВт⋅ч. Во многом этому способствовал ввод в эксплуатацию казанской ТЭЦ-3, построенной ТГК-16.

«По машиностроению тенденция другая», — дипломатично заметил Каримов. В предыдущие два года отрасль была локомотивом роста экономики, показывая самые высокие темпы роста. В 2016 году он составлял 104,5%, в 2017-м — 107%. «Просто в этом году произошла заметная коррекция», — отметил министр, не объясняя причин провала. Большинство татарстанских машиностроительных заводов входят в госкорпорацию «Ростех», так что понятно, что печальный исход связан с отсутствием достаточных контрактов от холдинга и Минобороны. Вероятно, неважно складываются дела со сдачей продукции другим заказчикам — «Лукойлу», «Транснефти». Но все это читается лишь между строк.

Тем не менее, утверждает Каримов, машиностроение продолжает развиваться, а флагманом новых проектов остается КАМАЗ. Он напомнил, что сейчас совместно с компанией «Даймлер» достраивается и будет сдаваться завод каркасов кабин, подписано соглашение КАМАЗа с китайской компанией «Вейчай» по созданию предприятия дизельных двигателей в Ярославской области. КМПО открыло проект по газотурбинным установкам мощностью 18 МВт.

Каким прогнозируется рост промпроизводства, Альберт Каримов сказать затруднился, пояснив, что даже эти итоговые данные получены «с колес».

ДПМ-2 для Заинской ГРЭС и пляски вокруг КЗСК

Отвечая на вопросы журналистов, глава Минпромторга сообщил, что ожидает участия «Татэнерго» в конкурсе на получение ДПМ-2 для модернизации Заинской ГРЭС и продолжения поисков путей спасения КЗСК.

«Основной вопрос, который нам предстоит решить, — это найти стратегического инвестора, который вошел бы в этот проект со своими [деньгами] и взялся бы заканчивать незавершенный проект строительства «КЗСК-Силикона» и сам завод КЗСК», — поделился министр, имея в виду, что инвестору придется тянуть два завода одновременно. «Завод КЗСК работал на импортном сырье, а «КЗСК-Силикон» — это производство сырья для этого завода. Все рассматривается в совокупности и зависит от того, как быстро и на каких условиях мы с федеральными властями сможем найти инвестора», — сказал Каримов, уточнив, что завод не останавливался. По его словам, здесь выпускается ряд важных позиций по государственному оборонному заказу, и, несмотря на трудности, ГОЗ удалось выполнить, хотя и с большими усилиями. Тем не менее заказчики, среди которых и Минобороны, находятся в напряжении, а количество их обращений растет.

Министр сообщил, что недавно было проведено совещание, на которое было приглашено порядка 40 партнеров, и выразил надежду, что ключевой вопрос в скором времени решится. Добавим, что в ближайшее время на утверждение кредиторов КЗСК будет вынесен план внешнего управления. «В настоящее время внешним управляющим ОАО «КЗСК» Медведевым П.А. в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» разработан проект Плана внешнего управления ОАО «КЗСК», который согласован с Минпромторгом России. Данный план предусматривает меры по восстановлению платежеспособности должника, в том числе возврат дебиторской задолженности и продажу непрофильных активов, а также получение субсидии на предупреждение банкротства стратегического предприятия. С целью утверждения указанного плана внешний управляющий ОАО «КЗСК» планирует проведение заседания собрания кредиторов в первой декаде февраля 2019 года», — добавили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Завтра в Москве пройдет очередное совещание на эту тему с участием представителей Минпромторга РТ и КЗСК, сообщил в заключение Каримов.