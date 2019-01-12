Видео недели: «КАМАЗ» сбил человека на «Дакаре», по Казани ездит БТР, а в Курске дерутся из-за конфет

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По Казани на БТР

Несколько жителей Казани пожаловались на то, что вдоль леса на окраине города ездит БТР и портит лыжню. Владелец «транспортного средства» Ильсур Загидуллин заявил, что его БТР прошел процедуру демилитаризации и поставлен на учет. К слову, после проверки МВД не нашло нарушений в действиях Загидуллина.

Как в Мосгордуме принимают законы

На декабрьском заседании Мосгордумы депутат Елена Шувалова обратила внимание на то, что количество голосов в поддержку одного из законов оказалось больше, чем численность парламентариев в зале: «На табло загорелось при голосовании — 33 «за» и 3 «против». Таким образом, 36 человек. Посчитайте по головам, сколько присутствует. Я насчитала 26».

В ответ спикер Алексей Шапошников заявил, что «полностью доверяет» электронной системе подсчета.

Падение российского военного спутника

В первых числах января российский военный спутник «Космос-2430» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, случайно попав в трансляцию матча по крикету в Новой Зеландии. Отметим, что Минобороны РФ назвало сход с орбиты спутника плановым.

Зритель попал под колеса «КАМАЗа» на «Дакаре»



Экипаж «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова наехал на зрителя во время «Дакара-2019», проходящего в Перу. Судьи дисквалифицировали российскую команду (за оставление «места ДТП»), однако до сих пор остается загадкой, что делали зрители на самой трассе во время гонки.

Сельчане отвоевывают больницу



Жители новгородского поселка перекрыли дорогу из-за закрытия больницы. Круглосуточный стационар в Шимске перестал работать из-за оптимизации. Видео с места событий появилось в сети на уходящей неделе.

Давка из-за бесплатных конфет в Курске

Новогодняя акция, организованная ЛДПР, прошла 3 января в Курске — жителям города бесплатно раздавали календари и конфеты. В борьбе за заветный подарок люди ругались и толкались, не обращая внимания даже на детей.

Беспилотник Илона Маска сбил пермского робота в Лас-Вегасе



В Лас-Вегасе, где в начале января проходит выставка CES, беспилотный электромобиль Tesla сбил робота-консультанта Promobot, разработанного пермской компанией. Робот получил значительные повреждения и не подлежит восстановлению.

Видео с обратной стороны Луны



В Сети на этой неделе появилась запись посадки зонда «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.

«Принтер» для кожи

Всемирно известная компания P&G представила на той же CES «принтер для кожи». Устройство само находит и маскирует проблемные участки кожи, оставляя остальное нетронутым.

Потоп в Москве



В Москве из-за провала грунта затопило Тушинский тоннель. Во время происшествия в тоннеле не было машин, никто не пострадал.

Так Тушинский тоннель выглядит сейчас. На месте все городские службы. Также там находятся Глава ГИБДД Москвы В.Коваленко и руководитель ЦОДД В.Юрьев. pic.twitter.com/Dgqf2DK9II

— ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.