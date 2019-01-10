Бизнес на зверях: как VIP-охотники проиграли зоозащитникам, а те не рады

Новый закон об ответственном обращении с животными запретил контактные зоопарки при ТЦ и гостиницах, а диких питомцев обязал выпустить

Фото: Дмитрий Резнов

В России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными, но отдельные положения заработают в 2020 и 2022 году. Документ, за который так долго бились зоозащитники, а Дума откладывала его 8 лет, Владимир Путин подписал под конец года. Он устанавливает ряд требований к содержанию и использованию домашних, бездомных и диких животных. Под запретом контактные зоопарки, содержание зверей в кафе и ресторанах, бои животных, усыпление без врачебных показаний. Как новый закон скажется на бизнесе с участием зверей и что изменит в жизни рядовых татарстанцев и их домашних питомцев — подробнее в комментариях экспертов «Реального времени».

Закон тормозили VIP-охотники?



Под занавес года президент России подписал закон «Об ответственном обращении с животными». Зоозащитники ждали этого момента почти десять лет. До сих пор их подопечных защищала, по сути, единственная статья Уголовного кодекса — ст. 245 УК РФ, запрещающая жестокое обращение с животными. Теперь в этих целях будет работать полноценный закон. Под запрет попали собачьи бои, контактные зоопарки на рынках и в торговых центрах, животные в барах, кафе и ресторанах. Граждан обязали обеспечить домашним питомцам все необходимые условия для жизни, убирать за ними на улице, не усыплять без медицинских показаний и не выбрасывать за ненадобностью, а передавать новым владельцам. Собак разрешено выгуливать только на специальных площадках, а потенциально опасные породы — строго в намордниках и на поводке. Также закон определяет правовой статус приютов для животных, запрещает держать диких животных в квартирах, частных домах и на садовых участках, натравливать собак на людей, за исключением случаев необходимой обороны и законного использования служебных псов.

Законопроект внесли в Думу еще в 2010 году, в марте следующего приняли в первом чтении. Но затем парламентарии несколько раз откладывали рассмотрение документа. Сторонники инициативы выходили с пикетами, держали голодовки и жаловались на охотничье лобби влиятельных россиян, которые тормозят принятие закона. Под конец прошлого года он все же прошел во втором и третьем чтениях, хотя в Совете Федерации документ сильно критиковали. Сенатор Андрей Клишас заявил, что документ не проработан, взят с потолка и представляет собой «правовой хаос». Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поддержала его и поручила до конца весенней сессии прояснить ситуацию по наличию в России специальных площадок для выгула собак (закон обязывает муниципалитеты создать специальную инфраструктуру). Несмотря ни на что, закон приняли, президент подписал его 27 декабря, и спустя 10 дней после опубликования, то есть уже в эти январские дни, он вступил в силу. Правда, отдельные его положения (ч. 6 статьи 13, статьи 15, 16, 18—20 и 22) заработают только с 2020 и 2022 года. Речь о выгуле потенциально опасных собак без намордника и поводка, независимо от площадки, а также о выдаче специальных лицензий на ведение бизнеса с участием животных — для частных зоопарков, океанариумов, дельфинариумов и других подобных заведений.

Собак разрешено выгуливать только на специальных площадках, а потенциально опасные породы — строго в намордниках и на поводке. Фото Олега Тихонова



Мурзики остаются, а медведицу — в заповедник

Кого новый закон коснется в первую очередь? С запретом на содержание зверей в кафе и ресторанах судьба этих животных, с чьей помощью бизнесмены привлекали посетителей, теперь под вопросом. Многим татарстанцам знакома медведица Варвара, живущая в одном из гостиничных комплексов на челнинской трассе. Но владельцы уже готовятся с ней проститься:

— Варвару нам подарили медвежонком, ей сейчас два года. У нас есть специальное разрешение на ее содержание от Госкомитета по биоресурсам. Мы очень любим Варвару, для нас она как ребенок, но еще в прошлом году решили, что ее пора выпустить, и новый закон здесь ни при чем. Мы уже договорились было, но в декабре она впала в спячку — она спит в своей закрытой комнате. Так что мы ждем весны, чтобы с ее пробуждением выпустить медведицу на волю в одном из российских заповедников. Конечно, нам грустно расставаться, мы сильно привязались к Варваре за это время, но думаем, что в естественной среде ей будет лучше, — рассказала «Реальному времени» управляющая ГК «Малина» Анна Водопьянова.

Сейчас во многих коммерческих заведениях держат животных: будь то контактный зоопарк в торговом центре или просто вольеры с животными при кафе или гостиницах. Теперь бизнесмены не смогут прибегать к этому способу привлечения клиентов. Года два назад российские регионы охватила мода и на котокафе. Однако их владельцы спокойны относительно нового закона:

— Мы как раз таки не попали под запрет. Это касается только диких животных в контактных зоопарках, для которых не свойственна искусственно созданная среда обитания. Кошки — домашние животные, они, наоборот, любят, чтобы к ним приходили и гладили их. Депутат Владимир Бурматов, который участвовал в разработке этого закона, тоже разъяснял, что котокафе не запрещены, — отметила директор котоклуба «Мурзик» Ольга Александрова.

«Трудно принять закон, который устроил бы всех»

Принятый закон опрошенные «Реальным временем» эксперты оценивают положительно. Большинство считает, что документ будет полезен всем.

— Закон позволяет работать в правовом поле в интересах большинства людей и защиты прав братьев наших меньших. Помните, у Джека Лондона было, что человек, который знает суть цирка, никогда туда не пойдет? Ведь [дрессировка], особенно в небольших частных цирках, почти всегда достигается через боль зверей. А мы приняли закон для цивилизованного обращения с ними, он будет защищать права и людей, и животных. Уже началась работа по приютам, тяжело пока, но все равно она идет. Здесь самое трудное — поменять менталитет, — отметил председатель комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

— Конечно, запрет на умерщвление животного без врачебных показаний, если оно просто надоело владельцу, я полностью поддерживаю. И контактные зоопарки нужно запретить, потому что животные там гибнут, — считает Ольга Александрова.

Поддерживая инициативу в целом, зоозащитники все же указывают на ряд недоработок. К минусам относят неготовность российских городов соответствовать нормам закона в части инфраструктуры: не хватает приютов для животных и специальных площадок для выгула собак.

— Трудно принять закон, который устроил бы всех. Есть и плюсы, и минусы. Причем последних больше, на наш взгляд. Взять диких животных. По закону их нужно выпустить в среду обитания. Получается, звери из частных зоопарков окажутся в лесах. Это как? Даже те животные, которые были спасены людьми и привыкли жить с ними, как их отпустить? Это же равносильно смерти! Уже был случай, когда выпустили рысь, которую когда-то спасли котенком. Естественно, она погибла от голода, потому что в такой среде жить уже не может. Во-вторых, обязали забрать животных с улиц в приюты, а приютов-то в нашем городе нет. Те, что есть, — это частные, и их возможности ограничены. Забрать всех они не могут. Запрет на контактные зоопарки — плюс, но опять же — куда этих животных денут? Словом, минусы еще есть, — считает казанская зоозащитница, зампредседателя «Зоозаботы» Майя Кренгель.