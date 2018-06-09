На благо Шариков: депутаты Татарстана предлагают отдать зоозащитникам деньги на приюты для животных

В татарстанском парламенте «закольцевали» вопросы переработки пищевых отходов и содержания безнадзорных братьев меньших

Фото: Олег Тихонов

Не тратить бюджетные деньги на возведение приютов для бездомных животных, а отдать их зоозащитникам и туда же направить просрочку из магазинов. Такие два поистине революционных предложения прозвучали сегодня в Госсовете РТ на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Приживаются ли идеи и что думают о них сами татарстанцы, спасающие безнадзорных братьев меньших, — выясняла корреспондент «Реального времени».

Нужны ли Татарстану калифорнийские «старатели»?



Медленно запрягали, да быстро поехали участники заседания, обсуждая вопрос, стоящий в повестке дня первым: «О разработке и внедрении механизма утилизации, обезвреживания просроченных, некондиционных, контрафактных пищевых продуктов». Председатель комитета Тахир Хадеев напомнил присутствующим про то, как ценился хлеб в войну, и констатировал, что «сейчас мы, к великому сожалению, несъеденный кусочек мы выбрасываем», а потом передал слово эксперту-консультанту татарстанской региональной общественной организации Всероссийского общества охраны природы Владимиру Пеньковцеву.

— Продукт, списанный по акту, уже не имеет пищевой ценности, но содержит много питательных веществ, которые, оказавшись на свалках, способствуют размножению вредных микроорганизмов, мелких животных, — подчеркнул Пеньковцев нерациональность захоронения «просрочки» на полигонах ТБО. — А утилизация отходов — платная услуга, и понятно, что предприятия торговли платить за нее не хотят.…

Тахир Хадеев напомнил присутствующим про то, как ценился хлеб в войну, и констатировал, что «сейчас мы, к великому сожалению, несъеденный кусочек мы выбрасываем»



Далее, неизвестно — сознательно или случайно — Пеньковцев бросил камень в огород сторонников строительства в Татарстане мусоросжигательного завода:

— Сжигание — довольно дорогой способ. При повышенной влажности на одну тонну сжигаемого продовольствия приходится тратить тонну топлива!

И предложил альтернативу:

— Во Владимирской области используют особую породу калифорнийских червей, адаптированную к нашим климатическим условиям. Этот вид червей называется «старатель». Они перерабатывают пищевые отходы в плодородный почвенный субстрат. А в ялтинском зоопарке отходами кормят животных.…

Вариантов у эксперта в запасе было еще много — он собирался продолжать, но Тахир Хадеев напомнил ему о регламенте.

Проект, конечно, интересный

Председатель президиума татарстанской региональной общественной организации Всероссийского общества охраны природы Татьяна Лядова рассказала присутствующим о подготовленном организацией проекте «Эковторпродукт», предполагающем, по ее словам, «переработку и использование значительной части просроченных и контрафактных пищевых продуктов, которые сегодня попадают на свалки». Проект предполагает создание сети организаций, которые будут собирать, перерабатывать и направлять продукты после обработки в дело: «от свинокомплексов до зоопарков».

Защитники природы уже успели представить этот проект президенту РТ, его изучили республиканские министерства — Минсельхозпрод и Минэкологии.

— От них мы получили очень интересные письма, и они нам посоветовали обратиться сюда — в Комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, — завершила рассказ Лядова и пояснила, что главная цель этого обращения состоит в том, чтобы получить поддержку не на словах, а на деле. — Предлагаем включить наш проект в государственную целевую программу «Развитие биотехнологий в Республике Татарстан. Я вас очень убедительно прошу!

Татьяна Лядова рассказала о проекте «Эковторпродукт», предполагающем «переработку и использование значительной части просроченных и контрафактных пищевых продуктов, которые сегодня попадают на свалки»



— Мы вас услышали, — сдержанно откликнулся Тахир Хадеев.

…Выступление Лядовой очень осторожно поддержал директор «Ашана» Сергей Хрущев. Он заметил, что сеть «заинтересована передавать продукты в переработку», однако могут возникнуть сложности по линии законодательства. Длинный перечень сложностей, причем касающихся не только торговых предприятий, а в целом особенностей работы с просроченными и контрафактными продуктами монотонным голосом, по бумажке, зачитал заместитель начальника Главного управления ветеринарии КМ РТ Айрат Гараев.

— Давайте, своими словами скажите! — потеряв терпение, прервал его председатель комитета по экологии. — Вы слышали, у нас продуктов остается по 70 килограммов на человека в год, а в Европе в три раза больше остается. Мы тоже так не можем все это оставлять, а механизма пока нет!

— Подконтрольной нам является продукция не промышленной выработки. Это не наша компетенция, а Роспотребнадзора, — увернулся от словесного удара Гараев.

Больше желающих высказаться не нашлось, лишь Лядова заметила с места, что «в Италии есть закон, по которому такие продукты за день до окончания срока годности передают в приюты для животных». После этого предложение защитников природы «приняли к сведению» и перешли к следующему вопросу.

Тут главное — сэкономить

А следующий вопрос касался как раз вышеупомянутых приютов — вернее, строительства межмуниципального приюта для безнадзорных животных, которых в нашей республике на 43 муниципальных района имеется всего шесть штук.

— Проблема карантина отловленных безнадзорных животных остается нерешенной, — подчеркнул докладчик Айрат Гараев и, вооружившись цифрами, объяснил, почему эту проблему и в дальнейшем не представляется возможным решить исключительно за счет государства. — Необходима разработка типовых проектов приютов, их строительство. На строительство приюта для содержания до трех тысяч голов необходимо 80—100 миллионов рублей в год, и еще около 50 миллионов ежегодно на содержание каждого…

Проблема карантина отловленных безнадзорных животных остается нерешенной, констатировал Айрат Гараев



Вместо этого Гараев предложил «оказать все возможное содействие приютам общественных организаций — «Зоозаботы» и «Зооспаса»:

— Учредить гранты на содержание в них безнадзорных животных. Предоставлять в аренду землю бесплатно. Такое государственно-частное партнерство позволит оптимизировать расходы. И подобный опыт уже есть в Москве и Московской области.

А в целях оптимизации «поголовья» безнадзорных друзей человека Гараев предложил внести изменения в законодательство, предусмотрев административную ответственность для хозяев, которые не регистрируют своих питомцев в установленном законом порядке. Дескать, они раз не регистрируют, то и выгоняют их на улицу впоследствии, тем самым отягощая бюджет, на который ложатся отлов и содержание хвостатых бомжей. Но потом признался: «Мы подготовили такой законопроект, но он получил отрицательное заключение экспертов».

— Мы не согласны с вами по части государственно-частного партнерства, — вдруг возразила с места присутствовавшая на заседании комитета представитель «Зоозаботы» Эвелина Скрипочкина. — Сегодня частный приют есть. Завтра его нет. Нельзя ставить такое дело в зависимость от частника, это государственные полномочия. Прописанные в федеральном законодательстве!

— Почему же не объединить усилия? Намного будет дешевле обслуживание, — вмешался в спор Тахир Хадеев, а потом ополчился на зампредседателя казанского городского комитета ЖКХ Альмира Курбанова. — Почему за все эти годы вы ни копейкой не могли финансировать муниципальный приют? Москва. Другие города как-то справляются!

— Порядка 3 гектаров нужен земельный участок, а они дорогие и все распределены, — честно признался тот.

Муниципальный пункт передержки безнадзорных животных, построенный на бюджетные деньги в поселке Мирный еще в начале 2000-х, перетек в долгосрочное пользование частного предприятия. Фото priut-ks.ru



Где деньги, Зин?

Вопрос о том, как муниципальный пункт передержки безнадзорных животных, построенный на бюджетные деньги в поселке Мирный еще в начале 2000-х, перетек в долгосрочное пользование частного предприятия, на заседании, видимо, за давностью лет, поднимать не стали.

— Мы работаем с зоозащитниками и знаем, что вам легче отстрелять животных, чем их содержать, как к примеру в Нижнем Новгороде, — перешла к самой насущной проблеме Татьяна Лядова.

— Позвольте, я сам скажу, — перебил председатель Комитета по экологии. — На эти 15 миллионов, которые выделяются каждый год в республике именно на Казань, что вы сделали?

— А вы знакомы с тарифами? Питание одной собаки обходится по тарифу в 96 рублей в день, — отбивался Курбанов.

— А отходы [использовать]?! — закольцевала тему с первым пунктом повестки дня Лядова.

На помощь коллеге пришел и. о. замруководителя исполкома Пестречинского района Дамир Байгильдин, но только и смог, что показать свою дремучесть в этом вопросе:

— У нас для приюта от силы найдется 2 гектара земли. Но. У вас есть дети? Если собак отлавливать, делать им прививки и отпускать, они перекусают ваших детей!

Пояснения зоозащитников насчет того, что если собак стерилизовать, как в Европе, то кусачие стаи естественным образом состарятся и вымрут, а если отстреливать, то уцелевшие будут становиться хитрее и восстановят поголовье, потонули в гуле голосов. И председатель госкомитета навел порядок:

— Мы уходим от основной темы. У вас, вы сказали, будет 2 гектара земли. Еще гектар добавите — будет три!

А потом дал понять, что вопрос о строительстве приютов в республике — дело решенное:

— Проект постановления будет доработан с учетом высказанных здесь предложений.