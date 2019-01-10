С глав муниципалитетов спросят за рождаемость, с властей — за бедность

Предпенсионеров возьмут на контроль, а малоимущим поможет Всемирный банк

Фото: Максим Платонов

Минтрудсоцзащиты Татарстана сегодня провело итоговую коллегию. Главными оказались три вопроса, над ними продолжат работать в 2019 году. Первый — это демография. Главам районов, где рождаемость проседает, поручили буквально зайти в каждый дом и спросить: «Где дети?» Вторая проблема, над которой предстоит работать, — снижение уровня бедности. Напомним, что Татарстан стал пилотным регионом в решении этого вопроса, в помощь власти республики привлекли экспертов Всемирного банка, которые, проанализировав ситуацию на рынке труда, пришли к парадоксальным выводам. Третий пункт — повышение пенсионного возраста, фактически появилась новая категория людей, нуждающихся в защите, — предпенсионеры. Подробности в материале «Реального времени».

За рождаемость возьмутся на высоком уровне

Рождаемость в Татарстане продолжает падать — это первое, на что обращали внимание чиновники всех уровней, выступающие на коллегии республиканского Минтруда. Единственное утешение — то, что по итогам 2017 года она рухнула на 10%, а по итогам 2018-го — на 3,7%.

Главам поселений, где с демографией хуже всего, сегодня поручили взять под контроль этот вопрос. Причем отнестись к поручению со всей серьезностью — буквально пройтись по домам и узнать, почему медлят с зачатием.

— Посмотреть на вклад каждой семьи в рождение первенцев, последующих детей. Мы будем ежеквартально анализировать с заместителем премьер-министра Лейлой Фазлеевой демографическую ситуацию в разрезе каждого муниципального образования, — пригрозила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.

«Мы будем ежеквартально анализировать демографическую ситуацию в разрезе каждого муниципального образования», — пригрозила Эльмира Зарипова



Демография — часть майских указов Путина, за выполнение индикаторов с глав регионов будут спрашивать по всей строгости, поэтому внимание к этой теме объяснимо.

— Снижение уровня рождаемости, вопросы демографии должны быть в фокусе внимания правительства Татарстана, они требуют принятия управленческих решений, — обратил внимание VIP-гость коллегии — федеральный замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов и оценил шаги Татарстана по поддержке рождаемости в сельских районах. С 1 января 2018 года там выплачивается 50 тысяч рублей женщинам до 25 лет, родившим первенца, и 100 тысяч рублей — женщинам до 29 лет, родившим третьего ребенка.

— Мы проанализировали результаты — такие сложные с точки зрения демографии районы, как Атнинский, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Апастовский, нам дали прирост рождения первенцев. Балтасинский, Кукморский — небольшой рост, но все-таки есть. Но основной задел, мы думаем, нам даст 2019 год, — выразила надежду Эльмира Зарипова.

Голодным помогут удочкой

Второй актуальный вопрос, озвученный на коллегии, — борьба с бедностью. Татарстан стал пилотным регионом, где будут отрабатываться новые методички. Суть не только в том, чтобы помогать пособиями и льготами, но и научить зарабатывать. В России, по официальным данным, 13,2% жителей имеют доход ниже прожиточного минимума, в Татарстане — 7,7%. Как правило, это многодетные семьи.

— Есть такое понятие, как повторяющаяся бедность, когда семья оказалась в сложной ситуации, первое поколение не смогло выйти из нее, и следующее поколение может быть обречено. И, конечно, вопрос не только в раздаче льгот. Это достойный уровень оплаты труда, образование, которое тебе дает выход на достойную зарплату, чтобы обеспечить семью, и вся социальная инфраструктура, ведь если не будет детсадов, достойного здравоохранения, женщина не сможет выйти на работу, — отметила Зарипова.

Андраш Хорваи отметил, что самый лучший механизм социальной защиты — это создание хороших рабочих мест, и удивился влиянию, которое оказал мировой экономический кризис на рынок труда в России



Чтобы понять, кому помогать в рамках проекта и как помогать, сегодня был подписан меморандум между Татарстаном и Всемирным банком, который будет оказывать консультационные услуги. Директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ Андраш Хорваи отметил, что самый лучший механизм социальной защиты — это создание хороших рабочих мест, и удивился влиянию, которое оказал мировой экономический кризис на рынок труда в России. В то время как в европейских странах он спровоцировал рост безработицы, которая достигла 20%, в России «уникальная динамика в связи с кризисными явлениями — изменения происходят в части зарплаты, а не в части рабочих мест».

Наверное, Хорваи имел в виду то, что реальные зарплаты падают, но россияне готовы работать и за эти деньги. Хотя, по официальным данным, средняя зарплата, наоборот, растет. За 2018 год она выросла на 8,4%, с гордостью заявили на коллегии, и достигла аж 34 тысяч рублей! С такими цифрами Татарстан занял второе место в ПФО по уровню зарплаты. Первое — в Пермском крае.

Предпенсионеров возьмут на контроль

Третий вопрос, который будет заботить социальное министерство в 2019 году, связан с повышением пенсионного возраста. Появилась новая категория людей, которая будет нуждаться в особом внимании, — это предпенсионеры.

— Это мужчины и женщины, которым осталось 5 лет до достижения пенсионного возраста. Здесь для нас важно соблюдение гарантий и недопущение нарушения прав этой категории трудящихся. В 2019 году в эту категорию войдут 27 тысяч человек, — сказала Эльмира Зарипова.

Татарстанский Минтруд взял на контроль 9 тысяч предприятий, на каждом из которых численность предпенсионеров превышает 100 человек, чтобы следить за соблюдением их прав. 2500 человек предпенсионного возраста в этом году предлагается переобучить на востребованные специальности.

Алексей Песошин, подводя итоги, поручил в помощь гражданам предпенсионного возраста организовать горячую линию



Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, подводя итоги, поручил в помощь гражданам предпенсионного возраста организовать горячую линию. Коллегам-чиновникам напомнил об амбициозных задачах по увеличению рождаемости и конкретных результатах, которые должны быть достигнуты на этом поприще: «Предстоит большая межведомственная работа», — сказал он. Отдельное поручение было дано министру молодежи Дамиру Фаттахову.

— Профильные смены для детей с инвалидностью, Дамир Ильдусович, прошу отрабатывать. Опыт их организации в лагере «Волга» у вас есть, — сказал Песошин.

Доступная среда и адресная помощь малоимущим

Замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов высоко отозвался о работе татарстанского министерства, оценив работу по сокращению неформального рынка труда и возложив надежды на закон о самозанятых, в реализации которого в качестве пилотного региона будет участвовать Татарстан. Пудов отметил высокий уровень социальной защиты в республике, в частности, то, что 77% всех мер оказывается адресно. Кстати, это же отметил Руслан Емцов, руководитель проектов в сфере социальной защиты Всемирного банка.

«Мы посмотрели, сколько из того, что расходуется на социальную помощь, полагается малоимущим. В Татарстане этот показатель в 3 раза выше, чем по России в целом», — сказал Емцов



— Мы посмотрели, сколько из того, что расходуется на социальную помощь, полагается малоимущим. В Татарстане этот показатель в 3 раза выше, чем по России в целом, значит, здесь бюджетные средства расходуются наиболее эффективно, — сказал Емцов.



Пудов обратил внимание на еще одну деталь, которая отличает Татарстан от других российских регионов, — проект «Доступная среда».

— Татарстан оказался в числе первых, кто не побоялся освоить федеральные средства. Темпы здесь не снижаются, уже адаптировано 897 объектов, общая сумма — 2,6 млрд рублей. Я предложил протестировать и увидел, что в Татарстане проект «Доступная среда» реализуется уверенно, и мы видим, что лицам с ограниченными возможностями можно пользоваться всеми объектами социальной инфраструктуры, — заключил Андрей Пудов.

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов