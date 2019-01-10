С глав муниципалитетов спросят за рождаемость, с властей — за бедность
Предпенсионеров возьмут на контроль, а малоимущим поможет Всемирный банк
Минтрудсоцзащиты Татарстана сегодня провело итоговую коллегию. Главными оказались три вопроса, над ними продолжат работать в 2019 году. Первый — это демография. Главам районов, где рождаемость проседает, поручили буквально зайти в каждый дом и спросить: «Где дети?» Вторая проблема, над которой предстоит работать, — снижение уровня бедности. Напомним, что Татарстан стал пилотным регионом в решении этого вопроса, в помощь власти республики привлекли экспертов Всемирного банка, которые, проанализировав ситуацию на рынке труда, пришли к парадоксальным выводам. Третий пункт — повышение пенсионного возраста, фактически появилась новая категория людей, нуждающихся в защите, — предпенсионеры. Подробности в материале «Реального времени».
За рождаемость возьмутся на высоком уровне
Рождаемость в Татарстане продолжает падать — это первое, на что обращали внимание чиновники всех уровней, выступающие на коллегии республиканского Минтруда. Единственное утешение — то, что по итогам 2017 года она рухнула на 10%, а по итогам 2018-го — на 3,7%.
Главам поселений, где с демографией хуже всего, сегодня поручили взять под контроль этот вопрос. Причем отнестись к поручению со всей серьезностью — буквально пройтись по домам и узнать, почему медлят с зачатием.
— Посмотреть на вклад каждой семьи в рождение первенцев, последующих детей. Мы будем ежеквартально анализировать с заместителем премьер-министра Лейлой Фазлеевой демографическую ситуацию в разрезе каждого муниципального образования, — пригрозила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.
Демография — часть майских указов Путина, за выполнение индикаторов с глав регионов будут спрашивать по всей строгости, поэтому внимание к этой теме объяснимо.
— Снижение уровня рождаемости, вопросы демографии должны быть в фокусе внимания правительства Татарстана, они требуют принятия управленческих решений, — обратил внимание VIP-гость коллегии — федеральный замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов и оценил шаги Татарстана по поддержке рождаемости в сельских районах. С 1 января 2018 года там выплачивается 50 тысяч рублей женщинам до 25 лет, родившим первенца, и 100 тысяч рублей — женщинам до 29 лет, родившим третьего ребенка.
— Мы проанализировали результаты — такие сложные с точки зрения демографии районы, как Атнинский, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Апастовский, нам дали прирост рождения первенцев. Балтасинский, Кукморский — небольшой рост, но все-таки есть. Но основной задел, мы думаем, нам даст 2019 год, — выразила надежду Эльмира Зарипова.
Голодным помогут удочкой
Второй актуальный вопрос, озвученный на коллегии, — борьба с бедностью. Татарстан стал пилотным регионом, где будут отрабатываться новые методички. Суть не только в том, чтобы помогать пособиями и льготами, но и научить зарабатывать. В России, по официальным данным, 13,2% жителей имеют доход ниже прожиточного минимума, в Татарстане — 7,7%. Как правило, это многодетные семьи.
— Есть такое понятие, как повторяющаяся бедность, когда семья оказалась в сложной ситуации, первое поколение не смогло выйти из нее, и следующее поколение может быть обречено. И, конечно, вопрос не только в раздаче льгот. Это достойный уровень оплаты труда, образование, которое тебе дает выход на достойную зарплату, чтобы обеспечить семью, и вся социальная инфраструктура, ведь если не будет детсадов, достойного здравоохранения, женщина не сможет выйти на работу, — отметила Зарипова.
Чтобы понять, кому помогать в рамках проекта и как помогать, сегодня был подписан меморандум между Татарстаном и Всемирным банком, который будет оказывать консультационные услуги. Директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ Андраш Хорваи отметил, что самый лучший механизм социальной защиты — это создание хороших рабочих мест, и удивился влиянию, которое оказал мировой экономический кризис на рынок труда в России. В то время как в европейских странах он спровоцировал рост безработицы, которая достигла 20%, в России «уникальная динамика в связи с кризисными явлениями — изменения происходят в части зарплаты, а не в части рабочих мест».
Наверное, Хорваи имел в виду то, что реальные зарплаты падают, но россияне готовы работать и за эти деньги. Хотя, по официальным данным, средняя зарплата, наоборот, растет. За 2018 год она выросла на 8,4%, с гордостью заявили на коллегии, и достигла аж 34 тысяч рублей! С такими цифрами Татарстан занял второе место в ПФО по уровню зарплаты. Первое — в Пермском крае.
Предпенсионеров возьмут на контроль
Третий вопрос, который будет заботить социальное министерство в 2019 году, связан с повышением пенсионного возраста. Появилась новая категория людей, которая будет нуждаться в особом внимании, — это предпенсионеры.
— Это мужчины и женщины, которым осталось 5 лет до достижения пенсионного возраста. Здесь для нас важно соблюдение гарантий и недопущение нарушения прав этой категории трудящихся. В 2019 году в эту категорию войдут 27 тысяч человек, — сказала Эльмира Зарипова.
Татарстанский Минтруд взял на контроль 9 тысяч предприятий, на каждом из которых численность предпенсионеров превышает 100 человек, чтобы следить за соблюдением их прав. 2500 человек предпенсионного возраста в этом году предлагается переобучить на востребованные специальности.
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, подводя итоги, поручил в помощь гражданам предпенсионного возраста организовать горячую линию. Коллегам-чиновникам напомнил об амбициозных задачах по увеличению рождаемости и конкретных результатах, которые должны быть достигнуты на этом поприще: «Предстоит большая межведомственная работа», — сказал он. Отдельное поручение было дано министру молодежи Дамиру Фаттахову.
— Профильные смены для детей с инвалидностью, Дамир Ильдусович, прошу отрабатывать. Опыт их организации в лагере «Волга» у вас есть, — сказал Песошин.
Доступная среда и адресная помощь малоимущим
Замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов высоко отозвался о работе татарстанского министерства, оценив работу по сокращению неформального рынка труда и возложив надежды на закон о самозанятых, в реализации которого в качестве пилотного региона будет участвовать Татарстан. Пудов отметил высокий уровень социальной защиты в республике, в частности, то, что 77% всех мер оказывается адресно. Кстати, это же отметил Руслан Емцов, руководитель проектов в сфере социальной защиты Всемирного банка.
— Мы посмотрели, сколько из того, что расходуется на социальную помощь, полагается малоимущим. В Татарстане этот показатель в 3 раза выше, чем по России в целом, значит, здесь бюджетные средства расходуются наиболее эффективно, — сказал Емцов.
Пудов обратил внимание на еще одну деталь, которая отличает Татарстан от других российских регионов, — проект «Доступная среда».
— Татарстан оказался в числе первых, кто не побоялся освоить федеральные средства. Темпы здесь не снижаются, уже адаптировано 897 объектов, общая сумма — 2,6 млрд рублей. Я предложил протестировать и увидел, что в Татарстане проект «Доступная среда» реализуется уверенно, и мы видим, что лицам с ограниченными возможностями можно пользоваться всеми объектами социальной инфраструктуры, — заключил Андрей Пудов.
комментарии