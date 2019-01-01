Обыкновенное чудо изменить нельзя

Сорок лет назад в отечественном кинематографе случился самый урожайный на премьеры культовых фильмов (как выяснилось позже) период. В 1979-м были сняты (приготовьтесь): «Москва слезам не верит», «Обыкновенное чудо», «Место встречи изменить нельзя», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гараж», «Осенний марафон», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Сталкер», «Приключения Электроника», «Экипаж», «Пираты XX века». Последняя картина, к слову, стала самой кассовой в истории советского кино — за десять лет в кинотеатрах ее посмотрели 120 миллионов человек. Тем, кто в праздники готовится по традиции засесть за новогоднее киноменю, «Реальное время» предлагает пройти тест на знание суперфильмов 1979 года.