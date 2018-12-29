Опрос предпринимателей: во что инвестировали в уходящем году
Бизнесмены об удачных вложениях и планах на предстоящий год
Конец года — время подводить итоги и говорить о результатах. «Реальное время» узнало у бизнесменов, чего удалось им достичь в 2018 году и какие цели опытные управленцы ставят перед собой на предстоящие 12 месяцев.
Во что вы инвестировали в 2018 году и насколько вложения были удачными? Во что планируете инвестировать в следующем году?
-
-
Леонид Барышев генеральный директор ЗАО «Эссен Продакшн АГ»
-
В 2018 году мы успешно инвестировали в оборудование. Кроме того, были и нетривиальные вложения — инвестиции в HR. Мы сняли сериал, где действующими лицами были наши сотрудники. И сейчас начинаем его транслировать. Я считаю, что это хорошее вложение в сотрудников. Потому что они увидели себя не просто как менеджеров, а как актеров, творческих людей. Это некое командообразование и один из способов поменять вид деятельности, расслабиться.
В следующем году мы также планируем инвестировать в творческое развитие персонала. И, конечно же, продолжим вкладываться в оборудование — начнем третью очередь кондитерки.
-
-
-
Флун Гумеров президент компании «Алмаз-холдинг»
-
Состояние нашей компании сейчас стабилизировалось. Мы стабильно инвестируем в три направления: производство, оптовую торговлю и розницу. Также мы инвестировали в новые магазины, и что особенно приятно, не только в России, но и в странах СНГ. Правда, убыточные точки пришлось закрыть. 2018 год показал, что многие покупатели заходят в магазин просто погреться. 2019 год будет не менее тяжелым, поэтому мы осознанно пошли на такой шаг.
Что касается рыночной ситуации, то можно сидеть и жаловаться, а можно изучать и находить нестандартные шаги, чтобы развиваться. Финансы — искусство не только зарабатывать, но и сохранять деньги.
-
-
-
Азат Хаким председатель совета директоров ГК «Тулпар»
-
В нашей компании есть три направления, куда мы ежегодно инвестируем. Это технологии, производство и обучение специалистов. Именно эти вещи мы считаем приоритетными.
-
-
-
Наталья Реснянская руководитель сети «Егоза»
-
В 2018 году мы инвестировали в образование сотрудников. Также создали много новых площадок для детей. Это принесло положительные плоды. В следующем году мы планируем обучать уже родителей. Также в проекте создать большую площадку для пап. Эту площадку мы будем строить вместе с мужчинами и их детьми. Проектирование началось в этом году, помогают нам известные урбанисты-архитекторы. Строительство планируем начать весной. Это будет пространство, где интересно и детям, и взрослым, независимо от статуса и положения.
-
-
-
Александр Лозовский директор розничной сети «Ситилинк»
-
Для нашей компании год был удачным. Во-первых, мы сильно развили географическое направление — открыли много магазинов. Во-вторых, инвестировали в уникальную систему телефонии Genesys, которую внедрили в контакт-центре. Также мы вложились в замену торговых терминалов и планируем полностью обновить парк к окончанию первого квартала 2019 года. Третьим шагом стали инвестиции в различные IT-решения, которые позволили существенно оптимизировать процессы и повысить результативность. Еще одним направлением стал человеческий капитал: модернизировали и развили систему обучения кадров. Также в 2018 году стали по-другому оформлять торговые залы. Сейчас они выглядят для посетителей более привлекательно.
В следующем году мы планируем инвестировать дальше. Все, что было сделано в этом году, — уже прошлое. На лаврах почивать нельзя. Чтобы двигаться вперед по чуть-чуть, нужно очень быстро бежать.
-
-
-
Равиль Гибадуллин генеральный директор VIPelectronics
-
В 2018 году у нас были удачные инвестиции в разработку плоских акустических систем интерьерного типа. Также можно выделить переезд в новый офис системно-инженерных систем. Благодаря этому расширилась линейка продуктов, а само помещение стало более технологичным.
В 2019 году планируем инвестировать в разработку студийных мониторов и интерьерно-акустических систем. Кроме того, в планах открыть первый офис системно-инженерных систем в Москве.
-
-
-
Сергей Акульчев генеральный директор кондитерской компании «Акульчев»
-
В 2018 году мы инвестировали в первую в России автоматизированную линию по производству французского пирожного макаронс. В 2019 году скорее всего продолжим развивать линейку мягких вафель. Что касается обучения, в первую неделю января у нас сразу же пройдут обучающие курсы для продавцов.
-
-
-
Вячеслав Миллер директор «Додо Пицца Казань»
-
В 2018 году мы открыли две новых пиццерии в Казани, в следующем — планируем открыть еще две-три точки. Все будет зависеть от наличия места. В Казани, к сожалению, есть проблемы с поиском помещений. Не все нам подходит. Что касается Татарстана, то «Додо Пицца» есть почти во всех крупных городах республики. Скоро откроем пиццерию в Зеленодольске.
Также планируем развивать себя, оттачивать мастерство, работать над качеством продукции. Самое главное — не стоять на месте.
-
-
-
Сергей Никифоров генеральный директор ФБК «Поволжье»
-
Честно говоря, наш бизнес Министерство финансов России довело до того, что инвестировать не во что. 2018 год был сложным. У нас практически нет никакой рентабельности, поэтому вопрос с инвестициями остро не стоит. Если бы средства были, прежде всего, инвестировали бы в сотрудников.
-
комментарии