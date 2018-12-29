Опрос предпринимателей: во что инвестировали в уходящем году

В 2018 году мы успешно инвестировали в оборудование. Кроме того, были и нетривиальные вложения — инвестиции в HR. Мы сняли сериал, где действующими лицами были наши сотрудники. И сейчас начинаем его транслировать. Я считаю, что это хорошее вложение в сотрудников. Потому что они увидели себя не просто как менеджеров, а как актеров, творческих людей. Это некое командообразование и один из способов поменять вид деятельности, расслабиться.

В следующем году мы также планируем инвестировать в творческое развитие персонала. И, конечно же, продолжим вкладываться в оборудование — начнем третью очередь кондитерки.