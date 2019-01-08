Утраты года: Кобзон, Табаков, Караченцов…
Печальный список тех деятелей культуры, что ушли в 2018 году
Минувший год принес и печаль — ушли из жизни многие деятели культуры, которых любили миллионы. «Реальное время» предлагает вспомнить их имена.
- Он подарил нам «Место встречи»
Фото russian.rt.com
Станислав Говорухин, наш земляк, нежно любивший Казань, у которого здесь живут и родственники, и друзья юности. Ушел после тяжелой болезни, оставив о себе на память фильмы, на которых выросло ни одно поколение. Среди них — ставшая культовой кинолента «Место встречи изменить нельзя».
- Друг Раифской обители
Фото Сергея Афанасьева
Иосиф Кобзон неоднократно приезжал в Казань и с концертами, и по депутатским делам. Любил бывать в Раифском монастыре, привозил подарки для мальчишек из монастырского приюта. Был добрым и искренним человеком, замечательным певцом. Долго боролся с болезнью. Но она его одолела.
- Прощай, конферансье!
Фото teleprogramma.pro
Михаила Державина, которого подвело сердце, многие знали по телепередаче «Кабачок 13 стульев». Михаил Михайлович, актер не в первом поколении, был замечательным театральным артистом, много лет прослужившим в Театре Сатиры. Одна из его лучших ролей — трагикомический образ конферансье в спектакле «Прощай, конферансье!» — долго будет помниться зрителям.
- Мы его никогда не забудем
Фото teleprogramma.pro
«Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу», — эти строки из романса, который поет граф Резанов в рок-опере «Юнона и Авось», знают, пожалуй, десятки тысяч зрителей. Этот год унес графа Резанова — Николая Караченцова. Несколько лет он боролся с последствиями тяжелой аварии, потом случилась еще одна тяжелая болезнь. Он был мужественным человеком, как и Резанов, ставший его лучшей ролью. Многие казанцы вспоминают приезд Николая Караченцова в наш город.
- Все его звали Лелик
Фото vladtime.ru
Олег Табаков, художественный руководитель МХТ им. А. Чехова и создатель «Табакерки», начинал в «Современнике», он был одним из самых молодых в труппе, и все его звали Лелик — так по-доброму иронично. Он был остроумный, легкий и веселый. Но при этом мудрый. Хороший актер и хороший педагог, воспитавший целое поколение артистов. Бывал в гостях в театре Качалова, памятник Василию Ивановичу в атриуме ему очень понравился.
- Мудрец из Вильнюса
Фото wikipedia.org
Эймунтас Някрошюс ушел из жизни внезапно. А казалось, что он будет всегда — такой большой, сильный, обстоятельный. Великий режиссер, создавший свой философский и поэтический театр. Казанцам повезло: мы видели его «Идиота» и «Божественную комедию». Их показывали на Камаловской сцене. И это было счастье.
- Опустевший «Пушкинский дом»
Фото abctv.kz
Андрей Битов был одним из самых знаковых прозаиков нашего времени. Он как-то удачно соединил в себе наследие классической русской литературы с новым языком. Его самый известный роман «Пушкинский дом» о том, как уходит старое, приходит новое и как человеку жить в этом переменчивом мире.
- Барселона без Монсеррат
Фото espanarusa.com
Даже тот, кто равнодушен к опере, знал великую оперную певицу Монсеррат Кабалье. Великая Норма, великая Кармен… После ее ухода остались записи, осталась волшебная «Барселона» с Фредди Меркьюри. Оперный трон опустел.
- Не стало Гульджамал
Архивное фото
Асия Галеева, ушедшая в 2018 году, исполнила на сцене Камаловского театра, где она работала с 1950 года, около 150 ролей. Она была трагической Корделией в «Короле Лире» и обворожительной Верочкой в «Последних». Ей удалось воплотить на сцене образ легендарной татарской актрисы Гиззатулиной-Волжской в спектакле по пьесе Н. Исанбета «Гульджамал».
- Она была легендой татарского театра
Фото tnv.ru
Рауза Хайретдинова, в свое время многие годы бывшая ведущей актрисой Камаловского театра, — легенда национального театра, она создала на сцене десятки незабываемых образов. Красивая, улыбающаяся, до конца дней сохранившая очаровательную женственность, Рауза-апа, как говорили в театре, была «неисправимой оптимисткой». И несла свой солнечный талант публике, которая ее обожала.
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