Новости общества

08:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Утраты года: Кобзон, Табаков, Караченцов…

07:00, 08.01.2019

Печальный список тех деятелей культуры, что ушли в 2018 году

Утраты года: Кобзон, Табаков, Караченцов… Фото: Ринат Назметдинов

Минувший год принес и печаль — ушли из жизни многие деятели культуры, которых любили миллионы. «Реальное время» предлагает вспомнить их имена.

  1. Он подарил нам «Место встречи»


    Фото russian.rt.com

    Станислав Говорухин, наш земляк, нежно любивший Казань, у которого здесь живут и родственники, и друзья юности. Ушел после тяжелой болезни, оставив о себе на память фильмы, на которых выросло ни одно поколение. Среди них — ставшая культовой кинолента «Место встречи изменить нельзя».
  2. Друг Раифской обители


    Фото Сергея Афанасьева

    Иосиф Кобзон неоднократно приезжал в Казань и с концертами, и по депутатским делам. Любил бывать в Раифском монастыре, привозил подарки для мальчишек из монастырского приюта. Был добрым и искренним человеком, замечательным певцом. Долго боролся с болезнью. Но она его одолела.
  3. Прощай, конферансье!


    Фото teleprogramma.pro

    Михаила Державина, которого подвело сердце, многие знали по телепередаче «Кабачок 13 стульев». Михаил Михайлович, актер не в первом поколении, был замечательным театральным артистом, много лет прослужившим в Театре Сатиры. Одна из его лучших ролей — трагикомический образ конферансье в спектакле «Прощай, конферансье!» — долго будет помниться зрителям.
  4. Мы его никогда не забудем


    Фото teleprogramma.pro

    «Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу», — эти строки из романса, который поет граф Резанов в рок-опере «Юнона и Авось», знают, пожалуй, десятки тысяч зрителей. Этот год унес графа Резанова — Николая Караченцова. Несколько лет он боролся с последствиями тяжелой аварии, потом случилась еще одна тяжелая болезнь. Он был мужественным человеком, как и Резанов, ставший его лучшей ролью. Многие казанцы вспоминают приезд Николая Караченцова в наш город.
  5. Все его звали Лелик


    Фото vladtime.ru

    Олег Табаков, художественный руководитель МХТ им. А. Чехова и создатель «Табакерки», начинал в «Современнике», он был одним из самых молодых в труппе, и все его звали Лелик — так по-доброму иронично. Он был остроумный, легкий и веселый. Но при этом мудрый. Хороший актер и хороший педагог, воспитавший целое поколение артистов. Бывал в гостях в театре Качалова, памятник Василию Ивановичу в атриуме ему очень понравился.
  6. Мудрец из Вильнюса


    Фото wikipedia.org

    Эймунтас Някрошюс ушел из жизни внезапно. А казалось, что он будет всегда — такой большой, сильный, обстоятельный. Великий режиссер, создавший свой философский и поэтический театр. Казанцам повезло: мы видели его «Идиота» и «Божественную комедию». Их показывали на Камаловской сцене. И это было счастье.
  7. Опустевший «Пушкинский дом»


    Фото abctv.kz

    Андрей Битов был одним из самых знаковых прозаиков нашего времени. Он как-то удачно соединил в себе наследие классической русской литературы с новым языком. Его самый известный роман «Пушкинский дом» о том, как уходит старое, приходит новое и как человеку жить в этом переменчивом мире.
  8. Барселона без Монсеррат


    Фото espanarusa.com

    Даже тот, кто равнодушен к опере, знал великую оперную певицу Монсеррат Кабалье. Великая Норма, великая Кармен… После ее ухода остались записи, осталась волшебная «Барселона» с Фредди Меркьюри. Оперный трон опустел.
  9. Не стало Гульджамал


    Архивное фото

    Асия Галеева, ушедшая в 2018 году, исполнила на сцене Камаловского театра, где она работала с 1950 года, около 150 ролей. Она была трагической Корделией в «Короле Лире» и обворожительной Верочкой в «Последних». Ей удалось воплотить на сцене образ легендарной татарской актрисы Гиззатулиной-Волжской в спектакле по пьесе Н. Исанбета «Гульджамал».
  10. Она была легендой татарского театра


    Фото tnv.ru

    Рауза Хайретдинова, в свое время многие годы бывшая ведущей актрисой Камаловского театра, — легенда национального театра, она создала на сцене десятки незабываемых образов. Красивая, улыбающаяся, до конца дней сохранившая очаровательную женственность, Рауза-апа, как говорили в театре, была «неисправимой оптимисткой». И несла свой солнечный талант публике, которая ее обожала.
Татьяна Мамаева
ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты


Читайте также

Новости общества

08:01 МСК Все новости
Новости раздела