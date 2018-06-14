Умер режиссер Станислав Говорухин

Режиссер Станислав Говорухин скончался в 10.37 в санатории «Барвиха». Об этом на заседании нижней палаты парламента сообщил спикер Вячеслав Володин.



«В 10.37 в санатории «Барвиха» после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — цитирует Володина ТАСС.



Накануне некоторые СМИ сообщали о смерти Говорухина, однако позднее эту информацию опровергли супруга режиссера и его пресс-секретарь Мария Шоппо. Другие информагентства передавали, что Говорухин госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии.

Станислав Говорухин — советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель. Он родился 29 марта 1936 года в Березниках (Пермская область).

Среди наиболее известных режиссерских работ Говорухина: «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Пассажирка» и другие.

В 2000 году был кандидатом в президенты России. Являлся депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ с 1993 года.