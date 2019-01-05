«Эти традиции не имеют ничего общего с моим культурным кодом, но увлекают меня»

Колонка уроженки Казани, переехавшей в Лейпциг, о том, как празднуют Рождество в Германии

Как празднуют Рождество в Германии? Правда ли традиция наряжать елку пришла к нам из этой страны? Какие блюда можно увидеть на праздничном столе? Как жители Германии украшают свои дома в это волшебное время? На эти вопросы отвечает колумнист «Реального времени» Эльвира Фритше.

«Ежегодно одна из соседок приглашает остальных к себе, и все дружно мастерят венки»



Самое красивое время года в Германии, на мой взгляд, это Рождество и волшебные четыре недели Адвента, предшествующие ему. Я всегда так и говорю своим гостям и друзьям: «Если вы надумали приехать в Лейпциг, то выбирайте пору рождественских рынков либо лето».

Рождественские хлопоты, несмотря на то, что эти традиции для меня новы и не имеют ничего общего с моим культурным кодом, меня увлекают.

За четыре недели (четыре воскресенья) до Рождества начинается Адвент (от лат. Adventus — пришествие) — это время ожидания Рождества. Перед началом Адвента дома украшают рождественской символикой, еловыми ветками, венками, украшениями, гирляндами, светильниками-арками (Schwibbogen), которые изначально использовали горняки в регионе Рудных гор для подсветки домов зимой.

В каждое воскресенье Адвента зажигается по одной свече, а в последнее четвертое воскресенье горят уже четыре свечи одновременно. Фото wikipedia.org



Рождественский венок (Adventskranz) — самая символичная и известная традиция Адвента. Обычно венок делается из еловых веток, сплетенных в круг, а на него устанавливаются четыре свечки. Свечи могут быть одинакового или разного размера. В каждое воскресенье Адвента зажигается по одной свече, а в последнее четвертое воскресенье горят уже четыре свечи одновременно. Каждая имеет свое значение: первая — Свеча пророчества, вторая — Вифлеемская свеча, третья — Свеча пастухов, четвертая — Ангельская свеча.

По легенде, рождественский венок изобрел Иоганн Генрих Вихерн (1808—1881) для детей из семей бедняков, которых он взял на воспитание. Дети постоянно донимали воспитателя расспросами, когда же, наконец, наступит Рождество. Вихерн смастерил венок из старого деревянного колеса и украсил его девятнадцатью маленькими и четырьмя большими свечками, чтобы дети могли сами отсчитывать оставшиеся до Рождества дни. Каждое утро зажигалась одна свечка, в воскресенье зажигалась большая свеча. Когда этот обычай перешел в Евангелическую церковь, осталось четыре свечки — по одной на каждое воскресение Адвента.

Рождественские венки интереснее всего делать самостоятельно, хотя готовых предложений масса. Я присоединяюсь к свекрови и ее соседкам-подругам для этого творческого мероприятия. Ежегодно одна из соседок приглашает остальных к себе, и все дружно мастерят венки, одновременно скрашивая процесс беседами, глинтвейном и обязательными запеченными яблоками, приготовленными каждый раз по новому рецепту. Вообще запеченные яблоки — основная причина, почему я участвую в этом мероприятии.

Сегодня Адвент календари принимают всевозможные формы. Фото gruenderfreunde.de



«Адвент-календари радуют и детей, и взрослых на протяжении 24 дней до праздника»



Вторая обязательная составляющая Адвента — это Адвент-календарь или рождественский календарь. Сегодня Адвен- календари принимают всевозможные формы. В оригинале же, это картонный домик с открывающимися окошками. В каждом окошке находится сладость и доброе пожелание. Считается, что первый детский рождественский календарь был напечатан Герхардом Лангом в его типографии «Reichhold & Lang» в Мюнхене: в 1908 году его компания впервые представила Адвент-календарь с 24 цветными карточками, прикреплявшимися к картонной доске.

Когда Герхард был маленьким, он никак не мог дождаться Рождества и постоянно донимал свою маму вопросами, когда же оно наступит. Фрау Ланг придумала отличный способ помочь сыну отсчитывать время до светлого праздника. Она сделала календарь с окошками по количеству дней до Рождества и вложила в каждое печенье или конфетку. Каждый день мальчик открывал по одному окошку и приближал Рождество. Будучи взрослым он реализовал в уже большом масштабе выдумку своей мамы, и с тех пор Адвент-календари радуют и детей, и взрослых на протяжении 24 дней до праздника. Адвент-календарь может быть в виде окошка, мешочка, кармашка, носков, рукавичек. Внутри может быть все, что угодно, помимо пожеланий в дополнение к сладостям или небольшим игрушкам, можно оставлять записки об истории и традициях праздника.

«До сих пор многие немцы наряжают елку в день перед Рождеством»



День Святого Николауса отмечается 6 декабря. В давние времена Святой Николаус дарил детям орехи, сухофрукты и сладкий хлеб, одежду и другие необходимые для жизни вещи. Сегодня Святой Николаус приносит яблоки, апельсины, мандарины, орехи, сладости. Правда, Святой Николаус приносит подарки только послушным детям. Ребятишки с нетерпением ждут Николауса, поэтому вечером 5 декабря чистят свою обувь до блеска для получения сладких подарков, ведь кладет он гостинцы именно в сапожки.

Ребятишки с нетерпением ждут Николауса, поэтому вечером 5 декабря чистят свою обувь до блеска для получения сладких подарков, ведь кладет он гостинцы именно в сапожки. Фото ok.ru

Традиция наряжать елку также пришла к нам из Германии. «Германия традиционно считалась и считается первой европейской страной, где еще в XVI веке в Рождество стали устанавливать наряженную елку. Во второй половине XIX столетия рождественская елка превратилась в общегерманскую традицию, а сам праздник обрел форму устоявшегося ритуала» (А. Сальникова «История елочной игрушки, или как наряжали советскую елку», — прим. авт.). Елки украшались яблоками, изделиями из бумаги, печеньем. В 1815 году в Тюрингии началось промышленное производство елочных игрушек. Было принято, что дети не должны были видеть наряженную елку до колокольного звона в Сочельник, поэтому до сих пор многие немцы наряжают елку в день перед Рождеством.

«Можно увидеть огромные чаши с пуншем, над которыми пылают сахарные глыбы»



Традиционные блюда на Heiligabend (Сочельник) и само Рождество отличаются. В Сочельник блюда в основном скромные и простые: салат из картофеля (Kartoffelsalat) или из сельди (Heringssalat), сосиски по-венски (Wiener Würstchen) или запеченный карп. На Рождество обязательно подается запеченный гусь с яблоками, а гарниром к нему являются картофельные клецки (Klöße) и краснокочанная капуста (Rotkohl).

На протяжении всего адвента популярны и традиционны такие сладости как печенье (Plätzchen), имбирные пряники (Lebkuchen), штоллен (Stollen, особенно в Саксонии), жареные каштаны, миндаль и другие орехи, а из напитков, конечно, глинтвейн и все его разновидности, яичный ликер и безалкогольный детский пунш. На рождественском рынке можно попробовать так называемый фойерцангенболе (Feuerzangenbowle). Этот горячий пунш не только приятен на вкус, но и зрелищен в приготовлении. Над сосудом с пуншем устанавливают большую сахарную голову, которую пропитывают ромом и затем поджигают. Сахарная голова плавится и стекает жидким пламенем в пунш. На некоторых рождественских рынках можно увидеть огромные чаши с фойерцангенболе, над которыми пылают сахарные глыбы.

Помимо главного рождественского рынка в центре города, рождественские рынки проходят также в районах города, в более уютном формате. Фото nastia-leipzig.livejournal.com



Рождественский рынок в Лейпциге — это фестиваль запахов, вкусов и звуков. Помимо главного рождественского рынка в центре города, рождественские рынки проходят также в районах города, в более уютном формате, есть даже веганский рождественский рынок. Центральный рождественский рынок объединяет несколько рынков на Аугустусплатц, Рыночной площади, рядом с церковью Святого Николая и прилегающих улицах.

Мне импонирует, что помимо традиционного немецкого рождественского рынка, у нас есть Финский, Тирольский, Средневековый рынки. Гостям города при заказе глинтвейна или других напитков на рождественском рынке следует помнить, что покупатель всегда оплачивает так называемый пфанд (депозит) в размере 2,5—3 евро, которые вы получите обратно при возврате кружки. Кружку можно не возвращать и забрать в качестве сувенира.

Рождество в Германии — время действительно волшебное. Вайнахтсман уже принес нам свои подарки, а уже совсем скоро на Новый год в Казани — новая партия волшебства от родных Деда Мороза и Кыш Бабая.