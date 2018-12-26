Трудности перевода. «Золотая» тысяча транзакций в Монако и миллиарды в Швейцарии

Как физлица перевели из России $12 млрд, а обратно вернулось лишь $7 млрд. Татарстан — лидер по переводам за рубеж

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», главным направлением денежных переводов с территории России остается Швейцария: за 9 месяцев физические лица перечислили туда $6,3 млрд, а назад вернулась лишь половина этой суммы. Общее отрицательное сальдо трансграничных переводов в январе—сентябре достигло $18,6 млрд. Как изменилась география входящих и исходящих отправлений — в материале «Реального времени».

Разрыв растет

В III квартале этого года физические лица перечислили в Россию на $7,3 млрд меньше, чем отправили за пределы страны; с начала года отрицательное сальдо переводов составило $18,6 млрд, превысив показатель января—сентября прошлого года на 9%. В годовом выражении сумма переводов в Россию сократилась на $91 млн, тогда как объем исходящих отправлений вырос на $681 млн.

В общей сложности за 9 месяцев из России было отправлено $34,6 млрд (из них почти 12,3 млрд — в июле—сентябре). Основным направлением исходящих переводов, как видно из данных ЦБ, была и остается Швейцария: в III квартале туда ушло почти $2,6 млрд — больше 20% от общей суммы отправлений с территории России.

В топ-5 стран по объему исходящих трансграничных переводов вошли также Узбекистан, Таджикистан, США и Киргизия: на пять этих государств пришлась почти половина (48%) всех денежных отправлений из России.

За год география исходящих переводов изменилась, но едва ли существенно. Из первой пятерки стран-адресатов выбыл Китай. Он опустился с пятого места в июле—сентябре прошлого года на 14-е место в III квартале 2018-го; сумма переводов в Китай снизилась в 2,8 раза. США, которые на этот раз вошли в топ-5 по сумме переводов, годом ранее занимали лишь седьмое место.

По мнению Тимура Нигматуллина, аналитика «Открытие-Брокер», сокращение переводов в Китай можно объяснить несколькими факторами: очередным ужесточением миграционного законодательства, ослаблением курса рубля (поскольку на статистику влияет валютная переоценка), а также сокращением рынка труда. «Не исключаю, что на переводы в КНР также повлиял обвал рынка криптовалют — в КНР расположены производства соответствующего оборудования и майнинговые мощности», — добавляет он.



Наибольший объем отправлений с территории России был классифицирован как «перечисление собственных средств» (по этому разделу за рубеж переведено $4,4 млрд рублей). Еще $1,1 млрд рублей прошло по графе «безвозмездные перечисления».

В случае со входящими денежными переводами список основных стран-партнеров выглядит иначе. Однако и здесь лидером оказалась Швейцария: с территории этой страны в Россию в июле—сентябре поступило $905 млн.

Вторую—пятую строчки по объему отправлений заняли США, Латвия, Казахстан и Великобритания. На долю топ-5 государств пришлось 47% от общей суммы входящих трансграничных переводов (около $2,4 млрд).

География главных «стран-доноров» за год также поменялась незначительно. Из списка пяти крупнейших отправителей вышел Кипр (он опустился с пятого на седьмое место), а его место заняло Соединенное Королевство, которое годом ранее находилось на шестой строчке.

Общий объем трансграничных переводов в Россию в III квартале составил чуть менее $5 млрд, в январе—сентябре этого года — более $16 млрд.

Помощь южному побережью

С предыдущего квартала снизилась средняя сумма денежных переводов, причем как исходящих (-$12), так и входящих (-$62). В среднем за один перевод с территории России за границу уходило $197, а обратно возвращалось $374.

Самые крупные исходящие переводы имели своим направлением княжество Монако. Одной транзакцией на территорию этого карликового государства, известного своей банковской системой и дорогими курортами (Монте-Карло), из России переводилось в среднем $260,5 тыс. Таким образом, примерно тысячей транзакций — опять же в среднем — из России в Монако было переправлено $264 млн.

На втором месте по средней сумме исходящих переводов ($26,6 тыс.) оказалась Австрия, а третью строчку заняла Испания ($10,7 тыс.).

Лидером по средней сумме обратных переводов тоже было Монако ($30,1 тыс.), на втором и третьем месте оказались Швейцария ($27,2 тыс.) и Кипр ($9,5 тыс.).

Дисбаланс в ПФО

В границах Приволжского федерального округа лидером по объему входящих трансграничных переводов в III квартале стала Нижегородская область, куда поступило 45,6 млн. На втором месте — Самарская область: зарубежные поступления от физлиц в регион составили $29,8 млн. Татарстан, на территорию которого было переведено $16,6 млн, занял третью строчку по округу. Эти же регионы, только в другом порядке, вошли в топ-3 по сумме исходящих переводов.

В отдельных регионах наблюдалось резкое сокращение входящих переводов. Сильнее всего их объем просел в Кировской области (-69% относительно III квартала прошлого года), а также в Пермском крае и Мордовии (-29—30%). Самый существенный рост поступлений зафиксирован в Удмуртии — в три с лишним раза.



Сальдо денежных переводов у большинства регионов ПФО было отрицательным. Наибольший разрыв имеет Татарстан (-$47,7 млн). В целом по округу сальдо составило -$132,4 млн (сумма входящих переводов — $145,8 млн, исходящих — $278,2 млн).

Россия остается привлекательной для мигрантов

По словам ведущего эксперта «Центра развития» ВШЭ Сергея Пухова, отрицательным сальдо трансграничных переводов в России было всегда. Во многом это связано с тем, что немалую долю исходящих отправлений осуществляют гастарбайтеры с бывших территорий СССР: «Здесь все понятно. То, что сальдо отрицательное, означает, что число приезжих, которые здесь работают и зарабатывают, больше, чем число россиян, работающих за рубежом». При этом, уверен Пухов, дисбаланс между исходящими и входящими отправлениями будет увеличиваться, учитывая растущий дефицит трудовых ресурсов.

«Сальдо переводов говорит о том, что Россия все еще остается привлекательным местом для работы иностранцев (но при этом теряет привлекательность с учетом сокращения отправлений в Китай). Отчасти за счет этого ресурса правительство компенсирует недостаток рабочей силы внутри страны», — говорит Тимур Нигматуллин.