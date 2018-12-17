МИД обратится в ОБСЕ из-за попыток Би-би-си связать протесты во Франции с РФ

МИД России планирует обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за сообщений о попытках журналистов Би-би-си доказать причастность России к протестам во Франции.

«Сейчас уже речь идет не о двойных стандартах, не об ангажированности, а о прямой пропаганде», — цитирует ТАСС представителя МИД РФ Марию Захарову.



Она назвала действия журналиста Би-би-си «абсолютно вопиющим фактом».



Ранее сообщалось, что корреспондент Би-би-си в переписке с одним из стрингеров, работающих над освещением протестных акций во Франции, пыталась найти доказательства причастности РФ к движению «желтых жилетов».



Напомним, с середины ноября во Франции проходят акции протеста против повышения цен на топливо. Число задержанных на акциях протеста «желтых жилетов» в Париже достигло 598 человек. Из-за протестов правительство Франции ввело мораторий на повышение цен на топливо на шесть месяцев.

Подробнее о причинах протестов с насилием и вандализмом — в материале «Реального времени».