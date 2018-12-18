Алия Гумерова, ВТБ Факторинг: «Мы делаем то, что не делают другие игроки на этом рынке»
О факторинге как дополнительном источнике финансирования для компаний рассказывает директор по развитию бизнеса ВТБ Факторинг в Республике Татарстан Алия Гумерова.
— Стал ли факторинг конкурентом кредитному финансированию для бизнеса?
— Мы не противопоставляем эти финансовые инструменты. Факторинг и банковское кредитование могут не просто сосуществовать вместе, но и эффективно друг друга дополнять, повышая конкурентоспособность и прибыльность компании.
Потенциал у факторинга очень высокий. С каждым годом все больше игроков рынка начинают им интересоваться и внедрять в свою деятельность. Это очень хороший тренд. Факторинговый рынок серьезно меняется, появляются новые сервисы и продукты, которые положительно зарекомендовали себя в других странах. Они способствуют оптимизации и повышению эффективности финансовых потоков компании. Мы изучаем лучшие мировые практики и внедряем их на российском рынке.
— Как работает факторинг?
— Суть факторинга проста. К примеру, исполнитель отгружает товар или оказывает услуги заказчику на условиях постоплаты, а факторинговая компания оплачивает счет исполнителя, тем самым принимая долг на себя. Таким образом, у заказчика возникает обязательство оплатить денежные средства уже не исполнителю, а факторинговой компании, но только по истечении отсрочки платежа. При этом нашим клиентом может выступать как поставщик, так и покупатель. Отрасль и сегмент не имеют никакого значения.
Такой механизм позволяет поставщику получить денежные средства в момент отгрузки, избежать кассовых разрывов и снять с себя риск невозврата задолженности. Кроме того, компания может увеличить клиентскую базу или объемы продаж за счет возможности предоставлять отсрочку платежа. Она может быть как краткосрочная — 2-3 месяца, так и на более долгий период — год и больше.
— В чем отличия факторингового финансирования от кредитного?
— Различий между факторингом и кредитом гораздо больше, чем общего. Так, кредит — это предоставление денежных средств на определенный срок. Факторинг предусматривает выкуп дебиторской задолженности. Таким образом, полученное факторинговое финансирование, в отличие от кредитного, не нужно возвращать. Кроме того, факторинг — это не только финансирование, но и еще ряд дополнительных услуг: управление дебиторской задолженностью, страхование валютных, процентных рисков и рисков неплатежа. Этот вид договорных отношений не требует залогового обеспечения.
— Какова динамика факторинговых ставок в сегменте крупного бизнеса на данный момент и как она будет меняться?
— Ставки по факторингу примерно сопоставимы со ставками на банковский кредит, зависят от рыночных индикаторов, в частности от ключевой ставки Банка России и, конечно, от кредитного качества покупателя и поставщика.
— Как изменился рынок факторинга за последние несколько лет, какие события и тенденции Вы бы выделили в качестве основных?
— За последние несколько лет рынок факторинга шагнул далеко вперед и вышел за привычные рамки инструмента финансирования торговых компаний. Сегодня этот продукт применим в любой отрасли, предоставляется в интересах поставщика или покупателя, для финансирования одной компании или десятков и сотен контрагентов.
Одна из ключевых тенденций рынка — это бурное развитие факторинга кредиторской задолженности, которое привело к формированию комплексных программ финансирования поставщиков крупных дебиторов. Другими словами, если раньше факторинг в основном пользовался спросом у поставщиков с тем, чтобы быстрее получить деньги за отгруженный товар, то теперь к нему все чаще обращаются крупные дебиторы, заинтересованные в оптимизации работы с контрагентами, снижении стоимости закупок и сокращении издержек на сопровождение расчетов с ними. ВТБ Факторинг первым в России вывел на рынок этот продукт. Программы финансирования поставщиков — это довольно большой объем бизнеса: в портфеле нашей компании он составляет около 30%.
— Каким стал результат татарстанского подразделения ВТБ Факторинг за 10 месяцев этого года?
— По итогам десяти месяцев 2018 года мы в республике профинансировали более 10 000 поставок на сумму порядка 18 млрд рублей, это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
— Какие сферы экономики и бизнеса интересны для факторингового финансирования и почему?
— Факторинг — гибкий финансовый продукт. Это ключевое свойство позволяет применять его в различных сферах деятельности. Если говорить в целом о рынке, то примерно 90% приходится на оптовую торговлю, главным образом, электрооборудованием и продуктами питания, и на производство, где основными являются металлургия и пищевая промышленность. В татарстанском портфеле преобладают клиенты нефтегазопромышленного комплекса и машиностроения, что является особенностью рынка республики.
— ВТБ Факторинг семь лет подряд сохраняет лидерство на рынке. За счет чего это удается?
— Нашими клиентами являются преимущественно крупные игроки — очень требовательный, притязательный сегмент. Они привыкли пользоваться решениями, идеально выкроенными под их бизнес. У нас колоссальный опыт в разработке и встраиванию в финансовую систему клиентов уникальных, штучных решений. Это одно из наших серьезных конкурентных преимуществ. Мы делаем то, что не делают другие игроки на этом рынке.
ООО ВТБ Факторинг
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