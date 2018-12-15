Опрос предпринимателей: как руководителю бороться с выгоранием
Бизнесмены о том, чем чревато профессиональное истощение
Развитие собственного бизнеса — это не всегда доход и удовольствие от самореализации, но и повышенное напряжение и стресс. Иногда силы заканчиваются и наступает выгорание. Как в таких случаях быть с бизнесом, который завязан на ресурсах его владельца? Ответ на этот вопрос искали управленцы в субботнем бизнес-задачнике «Реального времени».
Бывало ли у вас выгорание, что вы делали, чтобы найти силы развивать бизнес дальше. В каких случаях не стоит продолжать?
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Никита Абраменко основатель сервиса «Поток»
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Один раз мне пришлось расстаться с бизнесом, потому что психологически не хватало сил, чтобы бороться. Ключевой совет всем предпринимателям — нужно уметь отдыхать.
В тот момент, когда происходит выгорание, важно понять причину такого состояния. Как вариант, задать себе несколько вопросов. Например, «Сегодня я зарабатываю 1 млн рублей в месяц. А если через два буду зарабатывать 10 млн рублей, готов ли еще заниматься этим бизнесом?». Если ответ отрицательный, значит дело не в деньгах. Тогда ищешь дальше и спрашиваешь себя: «Может меня окружают не те люди? Если расстаться с некоторыми, станет лучше?». И так далее. Такая практика поняла осознать, что меня не устраивала доля в бизнесе. Фактически, я ей не владел. Я понял, что хочу не бизнес менять, а управлять больше.
Человек не должен вести бизнес и при этом биться лбом о стены. Продолжать в таком случае точно нельзя. Если тебе противно, зачем себя мучить? Жить нужно для счастья.
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Ильдар Галеев генеральный директор РК «Ремарк»
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Конечно, сложностей за год было достаточно, но я сделал вывод, что они возникают, когда мы оказываемся не компетентными в какой-то области. Некомпетентность приводит к тому, что человек из-за неудачи отгораживается от работы и возникает проблема. Надо узнать слабые места и научиться с ними справляться. Занимаясь предпринимательской деятельностью, необходимо быть компетентным во многих областях, уметь вести переговоры, общаться с людьми.
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Айрат Бадертдинов управляющий Chelny food
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Некоторые под выгоранием подразумевают усталость. В этом случае для дальнейшего принятия решений надо отдохнуть, отпустить ситуацию. Если проблема выгорания осталась, то надо выбрать другое направления бизнеса. Выгорание должно быть шагом к новому развитию. Если же наступает апатия, то это не выгорание, а утомление. Прийти в форму помогут пешие прогулки по зимнему лесу.
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Виктор Лазарев основатель сети кофеен My life coffee
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Однажды мне пришлось выкарабкиваться из полного банкротства. И настроение было подавленным. Но я сторонник того, что продолжать нужно всегда. Все что не убивает, делает нас сильнее.
Меня в таком состоянии спасает спорт, обливание ледяной водой, йога, растяжка, медитация, полезные книги, встречи с друзьями. Все это помогает восстановить духовное и физическое состояние. Плюс практикую встречи с более опытными предпринимателями. Такое общение позволяет прокачать интеллект и заряжает энергией.
Просадки бывают у всех, и это нормально. После запуска первой кофейни мы работали в минус первые 2 месяца. И точку пришлось закрыть. Но затем переформатировались, и за 3 месяца открыли четыре новых кофейни. Так что, главное — не унывать!
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Дарья Ваулина основатель компании «Англомания»
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Выгорание обычно бывает, когда руководитель придает повышенную важность чему-либо. Например, возлагает особенные надежды на топового сотрудника. Кажется, если сейчас вложишься в его развитие, то он вытащит компанию в сложный период. А этого не происходит. Другой случай — директор сильно верил в проект, который в итоге принес компании убытки. Еще может быть вариант, когда руководитель физически истощен. Человек не может пахать с утра до ночи больше трех лет. В один момент просто понимаешь, что неделя превратилась в день сурка.
Самый главный совет — дистанцироваться на время от того, что съедает энергию. На пару дней нужно отключить телефон, как можно больше гулять. И в это время на листе бумаге прописать, как вам хотелось бы все устроить. Не как навязали или требуют клиенты, а собственные желания.
Всегда ли стоит продолжать? Точно, нет. Скажем, два человека прожили много лет вместе, но оба при этом несчастны. Тогда в этом нет никакой заслуги. То же самое в бизнесе. На любимом деле можно быть продуктивным и заработать гораздо больше, чем в бизнесе, который не приносит удовольствия.
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Айрат Кавеев руководитель отдела развития бизнеса казанского офиса KMPG
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Если человек эмоционально выгорает, значит неправильно относится к решениям и целям. Стрессами вопрос не решается. Нервы не приносят в бизнесе ничего хорошего. Если уж человек вышел из себя, то надо взять тайм-аут, успокоиться и с холодной головой принимать решения.
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Гульнара Чиклина директор компании «Лови момент»
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Я в такие моменты уезжаю путешествовать. Это возможность отстраниться от ежедневной суеты и посмотреть на проблему с двух сторон. С одной стороны, понимаешь, какие новые горизонты могут быть в бизнесе, с другой, что ты можешь как личность в себе открыть нового, чтобы двигаться дальше.
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Вардан Нерсисян основатель и руководитель компании «Лаваш36»
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Два года назад я был в глубокой депрессии. И тогда сильно помогли три вещи: чтение литературы, медитация и спорт.
Когда любишь свою работу и видишь цель, к которой надо идти, организм и сознание положительно реагируют на стресс. А для того, чтобы оставаться при этом осознанным и здоровым, нужно заниматься саморазвитием, больше путешествовать.
Сейчас я читаю каждый день, бегаю три раза в неделю и путешествую раз в три месяца.
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Антон Макаров генеральный директор компании Divan.ru
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Такие истории бывают, когда что-то получается не так, как планировал. Мне в этом случае помогает поддержка семьи и команды. Плюс нужно дать себе возможность на пару дней отключиться от процессов, все переосмыслить и с новыми силами вернуться к старым проблемам.
Думаю, продолжать стоит в том случае, если бизнес приносит доход или несет обществу дополнительные ценности, либо предпринимателю в принципе нравится то, чем он занимается. Тогда можно решить проблему в себе и двигаться дальше. Если же плюсов вообще никаких, то точно нужно что-то менять.
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