Опрос предпринимателей: как руководителю бороться с выгоранием

Один раз мне пришлось расстаться с бизнесом, потому что психологически не хватало сил, чтобы бороться. Ключевой совет всем предпринимателям — нужно уметь отдыхать.



В тот момент, когда происходит выгорание, важно понять причину такого состояния. Как вариант, задать себе несколько вопросов. Например, «Сегодня я зарабатываю 1 млн рублей в месяц. А если через два буду зарабатывать 10 млн рублей, готов ли еще заниматься этим бизнесом?». Если ответ отрицательный, значит дело не в деньгах. Тогда ищешь дальше и спрашиваешь себя: «Может меня окружают не те люди? Если расстаться с некоторыми, станет лучше?». И так далее. Такая практика поняла осознать, что меня не устраивала доля в бизнесе. Фактически, я ей не владел. Я понял, что хочу не бизнес менять, а управлять больше.

Человек не должен вести бизнес и при этом биться лбом о стены. Продолжать в таком случае точно нельзя. Если тебе противно, зачем себя мучить? Жить нужно для счастья.