Татарская вышивка: «каляпушный промысел», мишарский крест и стилизованные намазлыки

Золотая нить и растительный узор татарских рукодельниц

Этнический орнамент в последние годы словно обрел второе дыхание. И теперь на улицах российских городов можно встретить модниц, чья одежда вышита национальным узором. Подобные элементы декора можно встретить и во многих квартирах. Отдельного внимания достойна и татарская вышивка. Казанский этнограф и колумнист «Реального времени» в сегодняшней колонке, написанной для нашей интернет-газеты, рассказывает, какой шов был традиционным у татар и какими узорами мастерицы украшали ткани.

«Татарки — большие рукодельницы»

В последнее время много разговоров о традиционном или этнографическом дизайне. Молодые и не очень мастера, художники, дизайнеры и производители сувенирной продукции предлагают современному татарину/татарке или простому туристу различные работы по национальным мотивам. Наиболее популярными стали образцы узоров из вышивки.

Соответственно, именно вышивка и тот орнамент, который воспроизводится ней, становится своеобразным проводником, знакомящий обывателя с материальным наследием татарского народа.

Вышивка как элемент традиционной культуры была наиболее любима татарскими мастерицами. Во-первых, для этого не требовалось сложных манипуляций. В техническом плане нужна была лишь нить, игла, вышивальный крючок, пяльца и прочие не очень сложные и недорогие приспособления. Во-вторых, благодаря этим нехитрым устройствам, женщины могли показать не только свое мастерство, но и украсить одежду, интерьер жилища. Как известно, тканевого убранства в доме татарина было всегда много — разнообразные занавеси, скатерти, салфетки, полотенца, покрывала, наволочки подзоры, молитвенные коврики (намазлыки). И как было отмечено еще К.Ф. Фуксом, «татарки — большие рукодельницы: скатерти, платки и полотенца их работ, очень красивы. Ежели у них гости, или кто из посторонних, все их рукоделия вывешиваются по стенам на веревочках и столы накрываются разноцветными скатертями».

Калфак. Начало XX века. Фото izo-museum.ru

Тамбурный шов и золоченые нити

Начиная рассказ о вышивке, первое, что вспоминается, — это вышивка тамбурным швом (ряд петелек, выходящих одна из другой), который был повсеместно распространен как среди Волго-Уральских татар, так и среди многих других тюркских народов. Причем одна из узнаваемых особенностей — полихромия, когда узор из одного цвета, перетекал в другой, и за этой хаотичностью и многообразием, складывался органичный и приятный для восприятия орнамент. Основной мотив — растительно-цветочный, переплетающийся между стежками в нескончаемый узор.

Сам шов был разный. Низкий тамбур вышивался шелковой, хлопчатобумажной нитью по контуру, крупными стежками, создавая практически невесомый рисунок. Для высокого тамбурного шва использовали крученые, достаточно толстые шелковые, хлопчатобумажные или гарусные (шерстяные) нити. Представлял собой множество мелких стежков, которые из-за «маленького шага», получались объемными. К 70-м годам XIX века среди татарских мастериц широкое распространение получает вышивка на тамбурной машине, которую, рассылали французские и американские торговые фирмы-производители. К тому же вторая половина XIX века подарила обилие новых, насыщенных и богатых по палитре цветов в анилиновых красителях. Все это позволило ускорить процесс изготовления и еще более расцветить вышивку.

Не менее известным, а может и более, было золотное шитье, получившее широкое распространение среди татар с конца XVIII века. Прежде всего, это связано с «каляпушным промыслом», который в конце XIX века кормил многих мастеров и мастериц Казани и Заказанья. Основная продукция — вышитые золотом бархатные калфаки, тюбетейки и обувь. Бархат для головных уборов закупали высших сортов, и привозился он из Западной Европы, Средней Азии, Турции, Ирана и даже Индии. Причем эти изделия продавались не только в лавках Сенного базара в Старо-Татарской слободе, а вывозились на ярмарки Российской империи, в Москву и Нижний Новгород, на Урал и в Сибирь, а также в Среднюю Азию.

В Национальном музее Республики Татарстан сохранились замечательные ранние образцы полотенец, где для вышивки, наравне с шелковыми, применялись плоские золоченые нити — бить. Узор был более графичный, чем в более поздних изделиях, а цвета — менее насыщенные из-за того, что краски были натуральные.

Полотенца. Фото: Елена Сунгатова / art16.ru



В запасниках музеев сохранилось больше всего изделий с золотной вышивкой периода XIX — начала ХХ века. В это время использовались не золотые и серебряные, а металлические, очень плотно навитые на основу из бумаги нити: канитель — металлическая проволока, скрученная в виде спирали и трунцал, представляющий из себя плоскую металлическую нить, скрученную также в спираль. Причем для украшения применяли не только вышивку золотом, но и жемчуг, бисер, стеклярус, пайетки, позумент, бахрому, металлические спирали и кисти, а также разнообразные монеты и другие декоративные нашивки из металла и камня. Для татарской золотной вышивки была характерна техника гладь «вприкреп». Шов в вышивке покрывал только лицевую часть изделия, оставляя с изнаночной стороны маленький стежок.

Нельзя забывать и о знаменитых полотенцах «казан сөлгесә», где золотная вышивка выполнялась тамбурным швом. Подобные полотенца в основном изготавливались на заказ и шли на экспорт. Основа была из фабричной хлопчатобумажной ткани, к которой пришивались концы, из той же материи или шелка, обильно украшенные не только вышивкой, но и бахромой, пайетками и прочими декоративными элементами.

Мишарский акцент

Относительно украшения тканей Н.И. Воробьев в своей работе «Материальная культура Казанских татар», описывая их декорирование, отмечал, что среди татар бытовала и аппликация, когда узор создавался при помощи пришитых полос лент, бантов и розеток из них. Другая техника, приведенная им, ко второй половине XIX века вышла уже практически из бытования. Ее название «ушковая», здесь каждый лепесток нашиваемого цветка (чаще астры и георгина) делался отдельно из кусочка ленты свернутого в «ушко», создавая объем.

Среди татар разных регионов распространены были не только описанные выше техники вышивки. К примеру, как было отмечено С.В. Сусловой, у мишарей и приуральских татар в ходу была вышивка «по выдергу» или цветная перевить — из тонких шерстяных нитей по разреженному холсту, когда более тонкой нитью обвивались образовавшиеся после разрежения ткани, освободившиеся нити основы и утка. У мишарей окско-сурского междуречья, была распространена вышивка гладью с использованием разноцветных шелковых нитей. Причем гладьевой шов использовался только при заполнении внутреннего поля узоров, а сами контуры, как правило, выполняли тамбурным швом. Широко распространена была вышивка в технике «крест» у мишарей (темниковско-азеевские мишари вышивали традиционные белые домотканые рубахи) и в большей степени у татар-кряшен (впрочем, уже в ХХ веке стало распространено повсеместно). Они украшали головные уборы «сурәкә» и свадебные мужские рубахи.

Интересно отметить, что уже к середине ХХ века вышивка гладью и «крестом» стала наиболее распространенной среди татарского сельского населения. И когда сегодня многие наши современники вспоминают свое детство в деревне, то именно эти образцы для них более привычны, чем ранние.

Намазлык. Начало XX века. Фото izo-museum.ru

Техника узора

Переходя к тому, как выглядел узор вышивки, необходимо отметить, что, несмотря на то, что наиболее распространенным был стилизованно-растительный, существовали и другие варианты.

Геометрический орнамент в вышивке, в наибольшей степени был распространен у кряшен и в золотошвейном деле астраханских татар. Представлял собой зачастую повторение тканого узора, временами заменяя его. В основном это короткие и длинные, разной ширины, повторяющиеся линии, зигзаги, шестиконечные и восьмиконечные звезды, солярные знаки и прочие подобные фигуры.

Зооморфные и антропоморфные изображения были также присущи вышивке у татар. К примеру, такие встречающиеся мотивы, как птицы (чаще парные), вышитые золотной гладью на бархатных калфаках. На намазлыках и концах полотенец можно было увидеть стилизованных животных, птиц, мифических существ, или даже фигуры людей. Безусловно, принятие ислама сыграло свою роль в выборе сюжетной лини в вышивке, и наиболее часто встречающийся и сегодня признаваемый как татарский — это растительно-цветочный узор.

Композиционно построение было не однотипным, встречался стилизованный волнообразный узор, букетный, сетчатый, центрально-лучевой, круговой, розетками и в шахматном порядке. Что касается самого изображения, то наиболее часто встречаемые в вышивке делились на три основные группы: степные, луговые и, безусловно, садовые цветы и растения, то есть, то, что мастерицы могли видеть воочию и передавать увиденное из поколения в поколение. К тому же узор мог быть выполнен как практически ботаническая копия, так и быть фантазией автора.

Таким образом, вышивка, несмотря на кажущуюся простоту исполнения, являет собой не только кусочек истории, сохраняя богатство поколений, но и предстает ярким выразителем основ традиций и культуры, которые были свойственны татарскому народу.

Дина Гатина-Шафикова