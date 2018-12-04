Гарантии для бизнеса

Банк «Аверс» предлагает бизнесу самые востребованные виды банковских гарантий

Фото: Ринат Назметдинов

Рынок банковских гарантий продолжает активно развиваться: растет как количество сделок, так и их объем. По оценкам специалистов, прогноз роста рынка гарантий на 2018 год по сравнению с прошлым годом составит порядка 30-40%. Основная причина повышения интереса к гарантийным продуктам — невысокая стоимость услуги и широкая палитра предложений на рынке. Как оформить банковскую гарантию и какие преимущества она дает бизнесу — в нашем материале.

Банковская гарантия сводит риски к минимуму

Гарантии сегодня используются во многих сделках. На рынке всегда существуют определенные риски, и далеко не все компании, независимо от размеров их бизнеса, чувствуют себя абсолютно уверенными в завтрашнем дне в силу самых разных обстоятельств, поэтому вполне логично, что покупатели стараются подстраховаться, используя гарантии по платежам или поставкам продукции. Если несколько лет назад многие клиенты давали своим партнерам отсрочки, то в настоящее время, в связи с нестабильной экономической ситуацией, многие предприятия отсрочкам предпочитают гарантии. Банковская гарантия позволяет свести подобные риски к минимуму, так как представляет собой «обещание» банка выполнить финансовые обязательства за клиента, если он не сможет это сделать.

Банковская гарантия является надежным инструментом обеспечения обязательств клиента перед третьими лицами по коммерческим сделкам, в том числе по исполнениям норм налогового и таможенного кодексов.

Однако активнее всего этот продукт на российском рынке используется в сделках, связанных с выполнением заказов в рамках государственных контрактов. Основанием для применения служат два федеральных закона: 44-й, регулирующий госзакупки, и 223-й, регламентирующий закупки товаров и услуг компаниями с долей участия государства: победитель конкурсов и тендеров обязан в течение пяти дней предоставить обеспечение контракта в виде денежных средств или банковской гарантии. Чаще всего руководители компаний выбирают второй способ, ведь банковская гарантия стоит недорого, но ее основное преимущество в том, что благодаря обязательству от банка компании не надо высвобождать деньги из оборота или брать кредит.

Спрос на банковские гарантии во многом формируется под влиянием растущего тренда участия бизнеса в исполнении заказов госорганов и госкомпаний. Бизнес активно развивает свою деятельность в сегменте госзакупок, участие в аукционах и тендерах является для предпринимателей каналом выхода на государственного «заказчика» с высокими гарантиями исполнения обязательств по контрактам, ведь контракты оплачивает государство.

Как получить банковскую гарантию

Прежде чем подавать документы на получение банковской гарантии, специалисты советуют правильно выбрать кредитную организацию. Это особенно важно, если речь идет о крупных контрактах. С 1 июня 2018 года требования к банкам, которые предоставляют эту услугу, ужесточили. Теперь капитал кредитного учреждения должен составлять минимум 300 млн рублей, а кредитный рейтинг по национальной шкале быть не ниже уровня В- агентства АКРА или ruB- агентства «Эксперт РА». Всем требованиям отвечает Банк «Аверс», который работает на рынке финансов с 1990 года. Кредитное учреждение предлагает самые востребованные виды гарантий. Банк «Аверс» работает с тендерными гарантиями, исполнениями обязательств по контракту или договору, возвратами авансовых платежей и гарантий в пользу таможенных органов. Сумма и срок гарантии определяются индивидуально, с учетом активов компании. Банк использует персональный подход к каждому клиенту, поэтому стандартной комиссии и обязательного страхования заложенного имущества нет, все это определяется индивидуально.

Прежде чем подавать документы на получение банковской гарантии, специалисты советуют правильно выбрать кредитную организацию. Фото предоставлено Банком «Аверс»



Как правило, для получения банковской гарантии нужно пройти несколько этапов.

Поставщик собирает пакет необходимых документов и передает их в Банк «Аверс» вместе с заявлением на получение гарантии.

Банк анализирует предоставленные ему на рассмотрение документы и выносит решение о выдаче гарантии.

Поставщик и Банк «Аверс» заключают между собой договор. По нему банк обязуется предоставить гарантию, а вторая сторона выплатить соответствующее вознаграждение.

Банк «Аверс» оформляет документ и вносит сведения о нем в реестр банковских гарантий.

Поставщик получает на руки свой экземпляр договора, оригинал банковской гарантии, а также выписку из реестра.

В целом, банковская гарантия — это очень удобный инструмент для бизнеса. Варианты банковской гарантии многообразны и призваны удовлетворить любые запросы сторон соглашения, так как в каждом отдельном случае выбирается вариант, максимально подходящий для конкретной ситуации. Ведь главная цель гарантии — эффективно обеспечить исполнение обязательств, а с этим банковский гарантийный документ справляется на все 100%.

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