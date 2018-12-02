Куда пойти в Казани: премия «Реальный рейтинг», книжный фестиваль и акробаты из Китая

Анонс интересных событий на предстоящую неделю по версии «Реального времени»

На следующей неделе Казань открывает сразу несколько развлекательных площадок и праздничных мероприятий в преддверии Нового года: Новогодняя ярмарка, Сказочный городок на Кремлевской набережной. Свою торжественную церемонию проведет и «Реальное время» — награждение лауреатов премии «Реальный рейтинг», здесь вы сможете узнать, кто добился наибольших удач в бизнесе за прошлый год. Также казанцы смогут поучаствовать в фестивале мусульманского кино, посетить лекцию врача-психиатра РКПБ им. Бехтерева, увидеть акробатическое шоу из Китая.

В кинотеатре «Мир» стартует фестиваль мусульманского кино (4+)



3 декабря стартует кинофестиваль мусульманского кино. В программу «Эхо Казанского международного фестиваля мусульманского кино» войдут работы участников разных стран, в том числе фильм-обладатель гран-при «Ласковое безразличие мира» А. Ержановой из Казахстана. Показ фильмов будет проходить всю неделю с 3 по 9 декабря в кинотеатре «Мир».

Начало: в 18.30. Стоимость билетов — 100 рублей.

Спектакль известного кинорежиссера Ираклия Квирикадзе покажут на сцене театра им. Качалова (18+)

4 декабря известный киносценарист и режиссер Ираклий Квирикадзе представит свой спектакль «Американская шлюха, или Путешествие по России с папой-алкоголиком». В 1990 году сценарий этой постановки признан лучшим на конкурсе Хартли-Меррил Прайд в США. Спектакль пройдет на сцене театра имени В.И. Качалова.

Начало: в 18.00. Стоимость билетов — 150—1000 рублей.

7 декабря станут известны победители второй деловой премии Поволжья «Реальный рейтинг», учрежденной интернет-газетой «Реальное время»

О музыке 60-х годов расскажут на лекции в «Смене» (6+)

6 декабря в центре современной культуры «Смена» старший преподаватель Казанской консерватории расскажет о лучших произведениях музыкантов-минималистов США. Спикер откроет интересные факты из истории западной музыки 60-х годов. Тема лекции: «Звуковые паттерны американских композиторов-минималистов».

Начало: в 19.30. Вход свободный.

Церемония награждения лауреатов премии «Реальный рейтинг» (18+)

7 декабря станут известны победители второй деловой премии Поволжья «Реальный рейтинг», учрежденной интернет-газетой «Реальное время». Уже подготовлен заветный лонг-лист из «сотни успешных» (по 10 отраслям экономики), составленный с помощью собственной методики ранжирования.



До этого времени компании-победители держатся в строжайшем секрете. Интрига раскроется лишь на торжественной церемонии награждения.

На Кремлевской набережной пройдет открытие Новогодней ярмарки (0+)

7 декабря на Кремлевской набережной пройдет открытие Новогодней ярмарки. Мероприятие включает в себя открытие домиков с подарками, сувенирами. Ярмарка продлится до 28 января 2019 года.

Время работы: в будни с 16.00 до 22.00, в выходные с 12.00 до 22.00. Вход свободный.

В «Меге» выступит оркестр духовых инструментов (0+)

7 декабря оркестр духовых инструментов Казанской консерватории выступит с концертом в рамках фестиваля «Музыка для вас». Послушать квартет саксофонов и брасс-квинтет можно будет в ТЦ «Мега».

Начало: в 18.00. Вход свободный.

8 декабря пройдет открытие «Сказочного городка» на Кремлевской набережной. Фото Максима Платонова

На Кремлевской набережной откроют «Сказочный городок» (0+)

8 декабря пройдет открытие «Сказочного городка» на Кремлевской набережной. Казанцы по традиции смогут посетить дом Деда Мороза, отправить письма на красочных открытках своим родным, посетить мастерские игрушек, планетарий, посмотреть новогодний спектакль и многое другое.

Режим работы: будни с 16.00 до 22.00, выходные с 12.00 до 23.00. Вход свободный.

Зимний книжный фестиваль стартует в «Смене» (4+)

8 декабря «Смена» откроет зимний книжный фестиваль. Здесь пройдет ярмарка литературы, программа образовательных лекций, направленных на поиск ответа на вопрос «Что дальше?». Спикеры обсудят тренды литературы, расскажут о новинках. Также в мероприятие включена детская программа.

Время работы: с 12.00 до 20.00. Стоимость билета: 100 рублей, до 7 лет бесплатно.

Пройдет Международная выставка кошек (0+)

8 и 9 декабря казанцы смогут посмотреть кошек более 20 пород и приобрести себе одну из них. Международная выставка кошек пройдет в ТРЦ «Южный».

Время работы: с 10.00 до 19.00. Стоимость билетов — дети до 3 лет бесплатно, от 3 до 7 — 150 рублей, от 7 и старше — 200 рублей.

Казанцы смогут посмотреть кошек более 20 пород и приобрести себе одну из них. Фото Дмитрия Резнова



Пройдет Рождественская ярмарка (0+)

9 декабря пройдет Рождественская ярмарка. Гости смогут приобрести уникальные украшения для дома, присмотреть книги, а также детскую одежду и др. Каждому посетителю будут предложены сладкие угощения и согревающие напитки. Для детей пройдет отдельная рождественская программа.

Начало: в 13.00. Вход свободный. Отель Ibis.

Врач-психиатр ответит на часто задаваемые вопросы в области психиатрии в Музее естественной истории (0+)

9 декабря врач-психиатр РКПБ им. Бехтерева Александр Граница ответит на «безумные» вопросы. Одни из них: «Правда ли, что от психиатра невозможно уйти «здоровым»?»; «Как меняются со временем психические и поведенческие нормы общества?». Лекция пройдет в Музее естественной истории Татарстана.

Начало: в 13.00. Стоимость билетов — взрослый 250 рублей, студенты, пенсионеры — 100 рублей, 80 рублей для школьников.

Акробатическое шоу «Щелкунчик» из Китая выступит во Дворце спорта (2+)



9 декабря балетно-акробатическое шоу «Щелкунчик» из Китая покажет представление на арене Дворца спорта. Как отмечается в программе шоу, в нем будут соединены цирк и балет, акробатические трюки и номера мастеров кунг-фу. Акробатическая труппа из Китая имеет более 200 престижных наград.

Начало: в 18.00. Стоимость билетов — 800—1000 рублей.