Видео недели: Кадыров ест с ножа, Шевчук защищает Шиханы, а над Кремлем летают вооруженные люди
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Не ешь с ножа — злой будешь
Глава Чечни Рамзан Кадыров отведал стейка в ресторане в Дубае. Все бы ничего, но поел он… с ножа – с помощью известного турецкого повара Нусрета Гекче.
Главное, чтобы костюмчик сидел
Глава Кузбасса Сергей Цивилев устроил выволочку лидеру регионального отделения КПРФ Николаю Мухину, пришедшему на заседание областного заксобрания в водолазке: «Я пришел в хорошем костюме, со значком «Кузбасс», в галстуке. Посмотрите на руководителя фракции КПРФ! Все начинается даже с внешнего вида, с отношения. Как можно было прийти на такое важное заседание, стратегическое заседание, в водолазке?»
Впрочем, дело, конечно, не в костюме — а в том, что коммунисты отказались голосовать за принятие бюджетного послания.
Развод по-юмористски
«Начнем новую историю. Какие наши годы!» — говорит 73-летний артист эстрады Евгений Петросян, отмечая с бокалом шампанского в руках свой развод с юмористкой Еленой Степаненко.
Бит биткоин
Видео из Китая, где из-за падения курса самой популярной криптовалюты ($4 244 на 23 ноября) разоряются майнинговые фермы. Оборудование сдается в металлолом.
Небо. Самолет. Сирия
Минобороны РФ продемонстрировало кадры «боевой работы» многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 в Сирии. Полеты, по сообщению военного ведомства, проводились «для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки».
Юрий Шевчук о Шиханах
Рок-музыкант Юрий Шевчук высказался о Стерлитамакских шиханах — горном массиве в Башкортостане, на разработку которого претендует крупный содовый производитель. Шевчук солидаризировался с экологами (а значит, и с башкирскими национальными организациями) — в своем трехминутном «видеообращении» он выступил против разрушения этого памятника природы. «Мне не дает покоя эта история. Да, будет сода, будут 4 тысячи рабочих мест, но этих гор, этой красоты мы больше мы не увидим. Печально от этого, даже противно», — сказал он.
Они не рабы, рабы не они
Зоозащитники вывесили с крыши московского цирка Никулина на Цветном бульваре баннер «Животные не рабы» и зажгли фаеры. Баннер провисел считанные минуты.
Буря в пустыне
А вот в Саудовской Аравии животные стали заложниками редкого природного катаклизма — проливных дождей в пустыне и вызванного ими наводнения. Число жертв среди людей на данный момент составило уже 35.
Через несколько дней стихия ударила по Тенерифе — самому крупному из Канарских островов. Высота океанских волн на побережье достигала 6 метров.
Полет нормальный
В четверг над московским Кремлем перевозили людей — в чем-то наподобие корзины, подвешенной к вертолету. С YouTube видео уже удалено. Позднее его прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — он сказал, что на этих кадрах зафиксированы учения ФСО и подчеркнул, что это «вполне нормальная практика».
В Казани, тем временем, совершил первый полет вертолет Ми-38Т.
Мои ракеты вверх
Завораживающая съемка из космоса запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ».
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