«Реальный рейтинг — 2018»: кто заработал больше всех в прошлом году
Статуэткой «Реальный рейтинг» наградят самые финансово эффективные компании ПФО в 10 номинациях. Кто получит награды — пока секрет
В декабре в Казани вновь наградят самые экономически эффективные компании ПФО.
7 декабря станут известны победители второй деловой премии Поволжья «Реальный рейтинг», учрежденной интернет-газетой «Реальное время». Уже подготовлен заветный лонг-лист из «сотни успешных» (по 10 отраслям экономики), составленный с помощью собственной методики ранжирования.
До этого времени компании-победители держатся в строжайшем секрете. Интрига раскроется лишь на торжественной церемонии награждения.
Изменения в номинациях
Число номинаций в 2018 году останется прежним, но в самих номинациях произошла замена «сельского хозяйства» на «фармакологическую промышленность». Введение новой номинации обусловлено высокой конкуренцией в отрасли и весомыми экономическими показателями компаний-номинантов. Именно поэтому самым успешным производителям лекарственных препаратов на территории ПФО в этом году представится возможность пополнить коллекцию деловых наград статуэткой «Реального рейтинга».
10 номинаций «Реального рейтинга» в этом году составили:
- «Автодилеры»
- «Банки»
- «Пищевая промышленность»
- «Продуктовый ретейл»
- «Ретейл»
- «Строительство жилых зданий»
- «Телекоммуникация и связь»
- «Транспортная промышленность»
- «IT-компании»
- «Фармакологическая промышленность»
Методика оценки — объективная и прозрачная
Подход к выбору лидеров останется неизменным: все номинанты оцениваются объективно, по официальным финансовым результатам своей деятельности. Аналитический отдел «Реального времени» оценивал у компаний-участников размер активов, объем выручки от продаж (минус НДС, акцизы и другие обязательные платежи), чистую прибыль, объемы выплаченных налогов и рентабельность компании.
В отношении финансовых организаций критерии несколько иные: ранжирование банков производится с учетом активов, уставного фонда, кредитного портфеля, доли ссудной задолженности, рентабельности собственного капитала, а также динамики рентабельности активов, собственного капитала и норматива ликвидности.
Информация о положении дел в компаниях взята из открытых источников: данных Росстата и «Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) агентства «Интерфакс». Компании, которые не предоставляли отчетность за годовой интервал не менее одного квартала, в выборку не попали. Обязательным критерием остается и «прописка» организаций: они должны были быть зарегистрированы и работать на территории Приволжского федерального округа.
В итоговый список вошли 100 предприятий (по 10 в каждой номинации). Абсолютным лидером по числу организаций, попавших в топ-100 рейтинга, стал Татарстан. За победу в девяти номинациях борются сразу 24 компании. На втором месте — Нижегородская область, где зарегистрированы 19 номинантов. Бронза у Башкортостана — на «Реальный рейтинг» номинированы 12 местных предприятий.
Взгляд изнутри: мнения организаторов
Анна Саушина, директор интернет-газеты «Реальное время»:
«Мы с вами сейчас оказались в той ситуации, когда у всех есть неограниченный доступ к огромному количеству информации, свободный доступ. А дефицитом становится время, которое затрачивается на ее обработку. Поэтому одна из главнейших функций деловых СМИ, на наш взгляд, — это анализ информации и подача в понятном и удобном виде ее своим читателям. Деловая премия «Реальный рейтинг» как раз об этом — это фильтр, который экономит время нашей аудитории и выявляет компании, которые оказались экономически успешнее своих конкурентов за год. Наша аналитическая служба совместно с экспертным советом разработали методику оценки номинантов, которая строится на финансовых показателях: выручке, прибыли, уплаченных налогах, рентабельности.
Для нас важно, чтобы данные, по которым мы оцениваем работу компании, были максимально информативны, поэтому и брали сразу несколько критериев. Но также для нас было важно обеспечить доверие к рейтингу, поэтому мы привлекли независимую экспертную группу, которая помогла выделить наиболее значимые финансовые показатели для оценки итогов деятельности компаний и расставить веса между этими критериями по их важности».
Руководитель аналитического отдела «Реального времени» Фаиль Гатаулин приоткрыл завесу тайны, в каких номинациях лидеры ожидаемы, а в каких — возможны сюрпризы:
«В любом рейтинге компаний верхние строчки занимают успешные виды бизнеса. Нефтепереработка, строительство, финансовые корпорации, автомобилестроение и розничная торговля — направления, в которых работают большие ресурсы и генерируются самые высокие финансовые показатели. Именно в данных бизнес-направлениях с большой вероятностью можно предсказать рейтинговое положение компаний и уровень их успешности, ведь бо́льшая часть этих предприятий работает на рынке давно. Вместе с тем XXI век — это время IT-технологий, разработки программного обеспечения и электроники. В этих сферах угадать лидеров очень сложно. Ведь иногда самые высокие шансы пробиться к вершинам большого бизнеса — у новичков».
Мнение экспертов
Определять лидеров нам помогает экспертная группа, рекомендации которой легли в основу методики ранжирования. «Реальный рейтинг» второй год базируется на выделенных экспертами значимых финансовых показателях для оценки итогов деятельности компаний и соотношения веса этих критериев между собой.
Распределением этих весов занимались приглашенные эксперты: гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, президент — председатель правления холдинга ФИНАМ Владислав Кочетков, член генсовета «Деловой России», председатель правления ООО «Аудит Груп» Борис Любошиц, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Азат Газизов и заместитель гендиректора «Института развития финансовых рынков» Валерий Петров.
Почетный эксперт премии Владислав Кочетков также поделился прогнозами. Аналитик уверен, что все компании, выдвинутые на премию, достойны победить в своих номинациях. «Сейчас сложные времена переживает региональный банковский сектор, а также строительная отрасль. Уже сам факт, что представители этих отраслей существуют на деловой карте, действуют, прошли отбор на премию, заслуживает уважения. Не все однозначно в розничной торговле и продуктовом ретейле. На подъеме находятся IT-сектор, телекоммуникации и связь, фармацевтическая отрасль, где высокая активность и выбирать будет непросто. Высока конкуренция среди автодилеров. А предприятия транспортной промышленности ПФО имеют общероссийское значение, у всех на слуху» — прокомментировал он экономическую ситуацию в ПФО.
Следом председатель правления холдинга ФИНАМ заверил, что номинанты оцениваются по совокупности достаточно объективных показателей и формальных критериев. Таким образом, присуждение премии «Реальный рейтинг» не зависит от субъективного мнения. Методика выбора победителя, основанная на формальных финансовых параметрах, уравнивает всех участников, и в каждой из номинаций победит наиболее эффективный бизнес.
Вместе с тем, по мнению Кочеткова, в числе победителей и лауреатов премии может оказаться много татарстанских предприятий. И дело совсем не в том, что регион является инициатором и хозяином премии.
Свою позицию он обосновал так: «Татарстан выделяется на фоне многих субъектов РФ тем вниманием, которое здесь уделяется поддержанию благоприятного делового климата, поддержке инициативы и предпринимательства, созданию инструментов этой поддержки. Тут и технопарки, и индустриальные парки, и особые экономические зоны, и территории опережающего развития. Такая забота должна давать отдачу, и не удивлюсь, если сразу несколько компаний Татарстана получат заветные статуэтки».
Слово — победителям прошлого года
Многие наши номинанты — крупные и динамично развивающиеся компании, подтверждением успешности которых служит в том числе и ежегодное лидерство в бизнес-премиях.
В преддверии «финала второго сезона» нашей бизнес-премии мы обратились за комментариями к компаниям-победителям «Реального рейтинга» 2017 года, которые и в этом году в числе фаворитов. Рассчитывают ли они сохранить свое лидерство в «Реальном рейтинге», как относятся к независимым экспертным оценкам и каких премий были удостоены в течение года — узнаем из первых уст.
Подробно на наши вопросы ответил Ильфан Губайдуллин, заместитель председателя правления ПАО «АК БАРС» БАНК (компания является лауреатом премии «Реальный рейтинг» 2017 года в номинации «Банки»).
— Каково ваше отношение к финансовым рейтингам и методикам ранжирования компаний? Отражают ли подобные рейтинги реальное положение игроков в отраслях региональной экономики?
— Здесь все зависит от того, как составляется рейтинг, какие параметры используются при ранжировании. Талант эксперта как раз и заключается в том, чтобы из большого количества всей имеющейся информации выявить главное и правильно определить критерии ранжирования. Если в расчет берутся основные показатели, реально характеризующие положение дел в компании, то мы считаем такой рейтинг корректным и достойным внимания. Когда я вижу Ак Барс Банк в верхних строчках таких рейтингов, я понимаю, что наша команда успешно справляется со своей работой. Это всегда приятно.
— Каких отраслевых премий вы еще удостаивались?
— По итогам 2017 года Ак Барс Банк стал лауреатом премии «Финансовая сфера» — нас признали лидером по кредитованию малого и среднего бизнеса среди региональных банков. Финансовый дом «АК БАРС Персона» признан победителем премии Private Banking Award 2017 в номинации «Лучший региональный Private Bank 2017». Эта премия вручалась по итогам исследования Frank RG Private Banking 2017 среди 17 банков, которым принадлежат 75% рынка премиальных услуг. Лаборатория «Ак Барс Цифровые технологии» стала победителем в номинации «Организационно-управленческая инновация» премии «Время инноваций — 2017».
На вопрос о шансах Ак Барс Банка стать дважды лауреатом «Реального рейтинга» Ильфан Экзамович ответил, что банк развивается, совершенствует дистанционные каналы обслуживания, предлагает продукты и услуги, предвосхищающие потребности клиентов. «Мы видим результаты своей деятельности и оцениваем свои шансы позитивно», — заключил собеседник «Реального времени».
В компании «ТрансТехСервис» (лауреат в номинации «Автодилеры») «Реальному времени» дали следующий комментарий: «Безусловно, нам приятно занимать топовые позиции в различных рейтингах. Но для нас это не является первоначальной целью. У нас в приоритете — экономическая эффективность и устойчивость компании, а также количество проектов, которое нам удалось реализовать. Однако если мы снова станем лауреатами премии «Реальный рейтинг», для нашей команды это будет очередной важной победой».
Пока эксперты строят прогнозы, а победители прошлого года готовятся повторить свой успех, подготовка к торжественной церемонии награждения вступает в финальную стадию. Какие компании займут верхние строчки «Реального рейтинга» и получат заветные награды — станет известно уже через полмесяца.
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