«Реальный рейтинг — 2018»: кто заработал больше всех в прошлом году

Статуэткой «Реальный рейтинг» наградят самые финансово эффективные компании ПФО в 10 номинациях. Кто получит награды — пока секрет

Фото: Максим Платонов

В декабре в Казани вновь наградят самые экономически эффективные компании ПФО.

7 декабря станут известны победители второй деловой премии Поволжья «Реальный рейтинг», учрежденной интернет-газетой «Реальное время». Уже подготовлен заветный лонг-лист из «сотни успешных» (по 10 отраслям экономики), составленный с помощью собственной методики ранжирования.

До этого времени компании-победители держатся в строжайшем секрете. Интрига раскроется лишь на торжественной церемонии награждения.

Изменения в номинациях

Число номинаций в 2018 году останется прежним, но в самих номинациях произошла замена «сельского хозяйства» на «фармакологическую промышленность». Введение новой номинации обусловлено высокой конкуренцией в отрасли и весомыми экономическими показателями компаний-номинантов. Именно поэтому самым успешным производителям лекарственных препаратов на территории ПФО в этом году представится возможность пополнить коллекцию деловых наград статуэткой «Реального рейтинга».

10 номинаций «Реального рейтинга» в этом году составили:

«Автодилеры» «Банки» «Пищевая промышленность» «Продуктовый ретейл» «Ретейл» «Строительство жилых зданий» «Телекоммуникация и связь» «Транспортная промышленность» «IT-компании» «Фармакологическая промышленность»

Методика оценки — объективная и прозрачная

Подход к выбору лидеров останется неизменным: все номинанты оцениваются объективно, по официальным финансовым результатам своей деятельности. Аналитический отдел «Реального времени» оценивал у компаний-участников размер активов, объем выручки от продаж (минус НДС, акцизы и другие обязательные платежи), чистую прибыль, объемы выплаченных налогов и рентабельность компании.

В отношении финансовых организаций критерии несколько иные: ранжирование банков производится с учетом активов, уставного фонда, кредитного портфеля, доли ссудной задолженности, рентабельности собственного капитала, а также динамики рентабельности активов, собственного капитала и норматива ликвидности.

Информация о положении дел в компаниях взята из открытых источников: данных Росстата и «Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) агентства «Интерфакс». Компании, которые не предоставляли отчетность за годовой интервал не менее одного квартала, в выборку не попали. Обязательным критерием остается и «прописка» организаций: они должны были быть зарегистрированы и работать на территории Приволжского федерального округа.

В итоговый список вошли 100 предприятий (по 10 в каждой номинации). Абсолютным лидером по числу организаций, попавших в топ-100 рейтинга, стал Татарстан. За победу в девяти номинациях борются сразу 24 компании. На втором месте — Нижегородская область, где зарегистрированы 19 номинантов. Бронза у Башкортостана — на «Реальный рейтинг» номинированы 12 местных предприятий.

Взгляд изнутри: мнения организаторов

Анна Саушина, директор интернет-газеты «Реальное время»:



«Мы с вами сейчас оказались в той ситуации, когда у всех есть неограниченный доступ к огромному количеству информации, свободный доступ. А дефицитом становится время, которое затрачивается на ее обработку. Поэтому одна из главнейших функций деловых СМИ, на наш взгляд, — это анализ информации и подача в понятном и удобном виде ее своим читателям. Деловая премия «Реальный рейтинг» как раз об этом — это фильтр, который экономит время нашей аудитории и выявляет компании, которые оказались экономически успешнее своих конкурентов за год. Наша аналитическая служба совместно с экспертным советом разработали методику оценки номинантов, которая строится на финансовых показателях: выручке, прибыли, уплаченных налогах, рентабельности.



Для нас важно, чтобы данные, по которым мы оцениваем работу компании, были максимально информативны, поэтому и брали сразу несколько критериев. Но также для нас было важно обеспечить доверие к рейтингу, поэтому мы привлекли независимую экспертную группу, которая помогла выделить наиболее значимые финансовые показатели для оценки итогов деятельности компаний и расставить веса между этими критериями по их важности».

Руководитель аналитического отдела «Реального времени» Фаиль Гатаулин приоткрыл завесу тайны, в каких номинациях лидеры ожидаемы, а в каких — возможны сюрпризы:

«В любом рейтинге компаний верхние строчки занимают успешные виды бизнеса. Нефтепереработка, строительство, финансовые корпорации, автомобилестроение и розничная торговля — направления, в которых работают большие ресурсы и генерируются самые высокие финансовые показатели. Именно в данных бизнес-направлениях с большой вероятностью можно предсказать рейтинговое положение компаний и уровень их успешности, ведь бо́льшая часть этих предприятий работает на рынке давно. Вместе с тем XXI век — это время IT-технологий, разработки программного обеспечения и электроники. В этих сферах угадать лидеров очень сложно. Ведь иногда самые высокие шансы пробиться к вершинам большого бизнеса — у новичков».

Мнение экспертов

Определять лидеров нам помогает экспертная группа, рекомендации которой легли в основу методики ранжирования. «Реальный рейтинг» второй год базируется на выделенных экспертами значимых финансовых показателях для оценки итогов деятельности компаний и соотношения веса этих критериев между собой.

Распределением этих весов занимались приглашенные эксперты: гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, президент — председатель правления холдинга ФИНАМ Владислав Кочетков, член генсовета «Деловой России», председатель правления ООО «Аудит Груп» Борис Любошиц, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Азат Газизов и заместитель гендиректора «Института развития финансовых рынков» Валерий Петров.

Почетный эксперт премии Владислав Кочетков также поделился прогнозами. Аналитик уверен, что все компании, выдвинутые на премию, достойны победить в своих номинациях. «Сейчас сложные времена переживает региональный банковский сектор, а также строительная отрасль. Уже сам факт, что представители этих отраслей существуют на деловой карте, действуют, прошли отбор на премию, заслуживает уважения. Не все однозначно в розничной торговле и продуктовом ретейле. На подъеме находятся IT-сектор, телекоммуникации и связь, фармацевтическая отрасль, где высокая активность и выбирать будет непросто. Высока конкуренция среди автодилеров. А предприятия транспортной промышленности ПФО имеют общероссийское значение, у всех на слуху» — прокомментировал он экономическую ситуацию в ПФО.







Владислав Кочетков уверен, что все компании, выдвинутые на премию, достойны победить в своих номинациях. Фото Максима Платонова

Следом председатель правления холдинга ФИНАМ заверил, что номинанты оцениваются по совокупности достаточно объективных показателей и формальных критериев. Таким образом, присуждение премии «Реальный рейтинг» не зависит от субъективного мнения. Методика выбора победителя, основанная на формальных финансовых параметрах, уравнивает всех участников, и в каждой из номинаций победит наиболее эффективный бизнес.

Вместе с тем, по мнению Кочеткова, в числе победителей и лауреатов премии может оказаться много татарстанских предприятий. И дело совсем не в том, что регион является инициатором и хозяином премии.

Свою позицию он обосновал так: «Татарстан выделяется на фоне многих субъектов РФ тем вниманием, которое здесь уделяется поддержанию благоприятного делового климата, поддержке инициативы и предпринимательства, созданию инструментов этой поддержки. Тут и технопарки, и индустриальные парки, и особые экономические зоны, и территории опережающего развития. Такая забота должна давать отдачу, и не удивлюсь, если сразу несколько компаний Татарстана получат заветные статуэтки».

Слово — победителям прошлого года

Многие наши номинанты — крупные и динамично развивающиеся компании, подтверждением успешности которых служит в том числе и ежегодное лидерство в бизнес-премиях.

В преддверии «финала второго сезона» нашей бизнес-премии мы обратились за комментариями к компаниям-победителям «Реального рейтинга» 2017 года, которые и в этом году в числе фаворитов. Рассчитывают ли они сохранить свое лидерство в «Реальном рейтинге», как относятся к независимым экспертным оценкам и каких премий были удостоены в течение года — узнаем из первых уст.

Подробно на наши вопросы ответил Ильфан Губайдуллин, заместитель председателя правления ПАО «АК БАРС» БАНК (компания является лауреатом премии «Реальный рейтинг» 2017 года в номинации «Банки»).

Ильфан Губайдуллин: «Когда я вижу Ак Барс Банк в верхних строчках таких рейтингов, я понимаю, что наша команда успешно справляется со своей работой. Это всегда приятно»



— Каково ваше отношение к финансовым рейтингам и методикам ранжирования компаний? Отражают ли подобные рейтинги реальное положение игроков в отраслях региональной экономики?

— Здесь все зависит от того, как составляется рейтинг, какие параметры используются при ранжировании. Талант эксперта как раз и заключается в том, чтобы из большого количества всей имеющейся информации выявить главное и правильно определить критерии ранжирования. Если в расчет берутся основные показатели, реально характеризующие положение дел в компании, то мы считаем такой рейтинг корректным и достойным внимания. Когда я вижу Ак Барс Банк в верхних строчках таких рейтингов, я понимаю, что наша команда успешно справляется со своей работой. Это всегда приятно.

— Каких отраслевых премий вы еще удостаивались?

— По итогам 2017 года Ак Барс Банк стал лауреатом премии «Финансовая сфера» — нас признали лидером по кредитованию малого и среднего бизнеса среди региональных банков. Финансовый дом «АК БАРС Персона» признан победителем премии Private Banking Award 2017 в номинации «Лучший региональный Private Bank 2017». Эта премия вручалась по итогам исследования Frank RG Private Banking 2017 среди 17 банков, которым принадлежат 75% рынка премиальных услуг. Лаборатория «Ак Барс Цифровые технологии» стала победителем в номинации «Организационно-управленческая инновация» премии «Время инноваций — 2017».



На вопрос о шансах Ак Барс Банка стать дважды лауреатом «Реального рейтинга» Ильфан Экзамович ответил, что банк развивается, совершенствует дистанционные каналы обслуживания, предлагает продукты и услуги, предвосхищающие потребности клиентов. «Мы видим результаты своей деятельности и оцениваем свои шансы позитивно», — заключил собеседник «Реального времени».

В компании «ТрансТехСервис» (лауреат в номинации «Автодилеры») «Реальному времени» дали следующий комментарий: «Безусловно, нам приятно занимать топовые позиции в различных рейтингах. Но для нас это не является первоначальной целью. У нас в приоритете — экономическая эффективность и устойчивость компании, а также количество проектов, которое нам удалось реализовать. Однако если мы снова станем лауреатами премии «Реальный рейтинг», для нашей команды это будет очередной важной победой».

Какие компании займут верхние строчки «Реального рейтинга» и получат заветные награды — узнаем через полмесяца



Пока эксперты строят прогнозы, а победители прошлого года готовятся повторить свой успех, подготовка к торжественной церемонии награждения вступает в финальную стадию. Какие компании займут верхние строчки «Реального рейтинга» и получат заветные награды — станет известно уже через полмесяца.