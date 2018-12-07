Церемония награждения деловой премии «Реальный рейтинг»

Деловая премия «Реальный рейтинг» — ежегодная региональная отраслевая премия, на которую номинируются успешные предприятий ПФО в 10 сегментах экономики. Победителей определяет методика, разработанная интернет-газетой «Реальное время», на основе которой составлен ТОП-100 (по 10 лучших компаний, зарегистрированных на территории ПФО и действующих на текущий момент, в каждой отрасли).

Церемония награждения руководителей предприятий, ставших лидерами рейтинга, состоится 7 декабря 2018г.

Премия «Реальный рейтинг» определит победителей в номинациях из 10 ключевых отраслей экономики регионов ПФО.

Банки ИТ компании (системные интеграторы, ПО) Телекоммуникации и связь Строительные компании Пищевая промышленность Производство медикаментов Розничная торговля Продуктовый ритейл Транспортная промышленность Автодилеры

В церемонии награждения примут участие порядка 200 гостей из числа руководителей компаний-номинантов и победителей, представителей бизнес-элиты Татарстана, а также представителей органов власти ПФО.

Более подробная информация на сайте премии «Реальный рейтинг»