Церемония награждения деловой премии «Реальный рейтинг»

Деловая премия «Реальный рейтинг» — ежегодная региональная отраслевая премия, на которую номинируются успешные предприятий ПФО в 10 сегментах экономики. Победителей определяет методика, разработанная интернет-газетой «Реальное время», на основе которой составлен ТОП-100 (по 10 лучших компаний, зарегистрированных на территории ПФО и действующих на текущий момент, в каждой отрасли).
Церемония награждения руководителей предприятий, ставших лидерами рейтинга, состоится 7 декабря 2018г.
Премия «Реальный рейтинг» определит победителей в номинациях из 10 ключевых отраслей экономики регионов ПФО.
В церемонии награждения примут участие порядка 200 гостей из числа руководителей компаний-номинантов и победителей, представителей бизнес-элиты Татарстана, а также представителей органов власти ПФО.
Более подробная информация на сайте премии «Реальный рейтинг»
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.