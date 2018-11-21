«Сверхзадача спектакля на воде — популяризация водных видов спорта»

Мария Киселева — о своем шоу и о том, как меняется синхронное плавание

Фото: Максим Платонов

Заслуживает ли Казань статуса спортивной столицы России, чем уникален спектакль «шоу на воде» и как сильно изменилось синхронное плавание за последние годы — об этом в ходе online-конференции «Реального времени» рассказала трехкратная чемпионка Олимпийских игр, телеведущая Мария Киселева.

Цель проведения спортивных мероприятий — оставить наследие»



Олимпийская чемпионка Мария Киселева посещает Казань практически ежегодно, поэтому все изменения в ее облике, можно сказать, фиксировала лично.

— Я очень люблю этот город и мне посчастливилось увидеть, как развивается Казань. Каждый раз, приезжая сюда, замечаю насколько она изменилась и стала популярной для поездок. И даже с точки зрения спорта — здесь можно провести любой турнир, абсолютно любого уровня. Каждый турнир, проведенный в Казани — это высший знак качества. Мне кажется, нет ни одного человека, который не сказал бы «спасибо» за позитивные изменения, произошедшие с городом. Потому что каждый их на себе почувствовал, — считает Киселева.

Один из аргументов в пользу позиционирования Казани как спортивной столицы России — успехи ее команд в различных видах спорта. Киселева уверена, что Татарстан заслужил этот статус.

— Я не знаю, нужен этот статус Казани или нет. Факт в том, что здесь мир спорта развивается и процветает, проводятся и будут проводиться большие мероприятия, и об этом знают уже не только в нашей стране, но и во всем мире. Мы можем видеть эту реальность. Желание приезжать сюда, заниматься спортом становится популярным, это сегодня модно, — отметила Киселева.

Впрочем, считать Казань сугубо спортивной столицей, по ее мнению, неправильно. Киселева полагает, что «цель проведения спортивных мероприятий — оставить наследие», и с этим Казань и республика «полностью справились».

Каждый турнир, проведенный в Казани — это высший знак качества. Мне кажется, нет ни одного человека, который не сказал бы «спасибо» за позитивные изменения, произошедшие с городом



«Каждый зритель может почувствовать себя настоящим героем»



В столицу РТ именитая спортсменка приехала с деловой целью. На этот раз она организует здесь постановку семейного новогоднего спектакля — шоу на воде «Сказка о царе Салтане» по мотивам произведения Пушкина. Киселева уверена, что такие мероприятия не могут иметь исключительно коммерческий интерес.

— Сверхзадача спектакля на воде — популяризация водных видов спорта. Необычность в том, что сценой спектакля является вода. Действие происходит в трех измерениях: вода, суша и воздух. Через спектакль мы стремимся показать, что красота, сила, дружба, вера и любовь помогают. Они двигают вперед и в любой сложной ситуации будут подспорьем. Каждый зритель может почувствовать себя настоящим героем, — отмечает Мария Киселева.

Одно из важнейших отличий ее шоу в том, что часть участников набирается в каждом городе отдельно. В основном в группу попадают начинающие синхронистки. Справиться с излишним стеснением, адаптироваться к выступлению перед многочисленной публикой — это лишь некоторые навыки, которые получают юные спортсменки, участвуя в шоу олимпийской чемпионки.

— Сначала мы проводим кастинги, после чего смотрим всех и отбираем спортсменов и артистов, которые будут принимать участие в шоу. Но что касается синхронисток, то мы стараемся привлекать местных спортсменок, тренирующихся именно в этом городе. Нам это кажется правильным, ведь это дополнительная популяризация нашего вида спорта среди жителей этого города. К тому же, в Казани мы постоянно сотрудничаем еще и с хореографической группой, и нам нравится работать с ней.

Возможность войти в образ и отработать его перед большим количеством зрителей — это дополнительный стимул для юных синхронисток, они начинают чувствовать себя настоящими артистками. Нам важно, чтобы спортсменки открывались по-новому, учились чему-то новому, — пояснила Киселева.

Сверхзадача спектакля на воде — популяризация водных видов спорта. Необычность в том, что сценой спектакля является вода. Действие происходит в трех измерениях: вода, суша и воздух



«Стоит задача ввести детей в олимпийские сборные России»

— Девять лет назад, после первого своего спектакля, я заметила одну тенденцию, — рассказала спортсменка и телеведущая. — Меня поразило, что сразу по его окончании дети брали родителей за руки и говорили: «Мама, я хочу плавать, как эта русалочка», или «Папа, я хочу прыгать с трамплина, как этот пират». И дети просились записаться в секции синхронного плавания и прыжков в воду. Это работает, и многие из этих детей уже выступают на соревнованиях, а увидев меня, выражают благодарность и спектаклю, благодаря которому пришли в этот вид спорта. Вот это действительно здорово.

Однако не все дети могут стать настоящими спортсменами. Мария Киселева выделяет пять основных признаков, по которым можно понять, что у девочки есть будущее в синхронном плавании.

Подтянутое телосложение Тонкие щиколотка и руки Координация Сообразительность Мягкие связки для растяжки

При этом, она отмечает, что большое значение для будущей спортсменки имеет начальная подготовка. Современное синхронное плавание с каждым годом усложняется, программы становятся все более динамичными.

— Спортивная школа МГФСО «Центр по синхронному плаванию Марии Киселевой» каждый год принимает деток по предварительному отбору. Стоит задача довести детей до разрядов, ввести их в олимпийские сборные России. Понятно, что невозможно за месяц научить красиво и синхронно плавать, если до этого не было профессиональной подготовки. Каждый раз кажется, что мы достигли предела совершенства, что невозможно сделать сложнее, интереснее, быстрее. Но с каждым поколением программы становятся все сложнее, темп становится все быстрее, движения становятся все интереснее, — резюмировала Киселева.