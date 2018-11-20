20 нояб. 2018

Online-конференция с Марией Киселевой, телеведущей и трехкратной Олимпийской чемпионкой

Начнется через

20 ноября в 12:30 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет телеведущая и спортсменка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Мария Киселева.

Некоторые вопросы к обсуждению:

  • Спорт сегодня — это бизнес или политика
  • Как повысить эффективность подготовки спортсменов
  • Каков спортивный потенциал Татарстана
  • Чем схожи спорт и журналистика: жизнь вне большого спорта

Задать свои вопросы нашей гостье можно, кликнув по ссылке и оставив комментарий к публикации.


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