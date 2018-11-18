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«Четыре времени года Сакины»: вспоминая первую леди Татарстана

07:00, 18.11.2018
«Четыре времени года Сакины»: вспоминая первую леди Татарстана Фото: Михаил Козловский

Два дня назад ушла из жизни супруга первого президента Татарстана Сакина Шаймиева. Первая леди, верная и любящая жена, заботливая мать двоих сыновей, она старалась быть в тени своего мужа. И тем не менее ее знали, любили и уважали именно как Сакину-ханум — женщину, которая отличалась особой душевностью, теплотой, занималась благотворительностью, любила, уважала, ценила татарскую народную культуру. Об этом рассказывает документальный фильм «Четыре времени года Сакины», снятый телеканалом ТНВ в 2009 году.

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоВласть Татарстан
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