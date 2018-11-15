«Дружба народов — наше богатство»: в Казани открылся молодежный межнациональный форум

Сегодня в Казани, в Доме дружбы народов, открылся VI молодежный межнациональный форум «Дружба народов — наше богатство». На нем были представлены делегации из 20 муниципальных районов Татарстана и 13 регионов России (Башкортостан, Кабардино-Балкария, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, ХМАО, Пермский край, Воронежская, Самарская, Саратовская, Омская, Оренбургская и Орловская области), а также иностранные студенты. С приветствием к участникам обратился председатель Государственного совета, председатель совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

