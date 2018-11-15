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«Дружба народов — наше богатство»: в Казани открылся молодежный межнациональный форум

19:30, 15.11.2018
«Дружба народов — наше богатство»: в Казани открылся молодежный межнациональный форум Фото: gossov.tatarstan.ru

Сегодня в Казани, в Доме дружбы народов, открылся VI молодежный межнациональный форум «Дружба народов — наше богатство». На нем были представлены делегации из 20 муниципальных районов Татарстана и 13 регионов России (Башкортостан, Кабардино-Балкария, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, ХМАО, Пермский край, Воронежская, Самарская, Саратовская, Омская, Оренбургская и Орловская области), а также иностранные студенты. С приветствием к участникам обратился председатель Государственного совета, председатель совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

Видео Камиля Исмаилова
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