Технология — одна из лучших в Европе, первая в России: «Нижнекамскнефтехим» ведет масштабную модернизацию БОС

Фото: Максим Платонов

Завершить второй этап реконструкции БОС планируют в ближайшие месяцы. Об этом журналистам рассказали во время пресс-тура на биологически-очистные сооружения. Второй этап модернизации оценивается в 1 млрд рублей и позволит решить проблему с неприятными запахами в городе. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Все затраты на реконструкцию БОС, включая строительство дополнительного химзагрязненного коллектора, составят более 3 млрд рублей

На биологически-очистных сооружениях «Нижнекамскнефтехима» идет второй этап модернизации — реконструируют узел механической очистки химзагрязненных стоков. На площадке кипят строительные работы — готовят место для биофильтров, чтобы вскоре начать монтаж.

— Чтобы провести работу по снижению выбросов в атмосферу, был проведен тендер среди организаций, которые работают в этой отрасли. Выиграла организация, которая подобрала оптимальные режимы и разработала проект биофильтров. Все оборудование будет герметичным: загрязненный воздух будет откачиваться, прокачиваться через биофильтр, где будет происходить нейтрализация запахов, и только потом будут осуществляться выбросы в атмосферу, — объяснил главный инженер управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод «Нижнекамскнефтехима» Александр Пижинов.

Второй этап реконструкции БОС стартовал в этом году. Фото предоставлено НКНХ



По оценкам специалистов, эта технология является одной из лучших в Европе и первой в России, эффективность очистки газовых выбросов достигает 95%. Благодаря этому в химическом стоке снизится концентрация углеводородов и повысится эффективность дальнейшей очистки стоков, что улучшит состояние атмосферного воздуха. Кроме этого, на биологических очистных сооружениях химзагрязненные стоки смогут очищать от полимерной крошки и нефтепродуктов, в результате повысится качество очищенных стоков, которые сбрасываются в водоем.

Второй этап реконструкции БОС стартовал в этом году. Идет модернизация узла механической очистки химзагрязенных стоков и уже выполнено большинство работ. Завершилось строительство здания насосной станции флотошлама и первого яруса бассейна для сбора полимерной крошки, проложены подземные коммуникации первого и второго химически загрязненных коллекторов. Завершить модернизацию планируют в ближайшее время. Все затраты на реконструкцию БОС, включая строительство дополнительного химзагрязненного коллектора, составят более 3 млрд рублей.

«Проектом предусмотрели, чтобы реконструкция прошла без снижения объемов и качества очистки»

В 2016 году завершили первый этап масштабной реконструкции биологических очистных сооружений. В первую очередь реконструировали узел хозяйственно-бытовых стоков, куда поступают городские и коммунальные стоки от населения, организаций и предприятий Нижнекамска. На них приходится 21% от всего объема очищаемых стоков. На реализацию первого этапа потребовалось 522 млн рублей. В результате значительно улучшилось качество очищенных вод. Теперь здесь могут улавливать частицы размером от 5 мм — это позволяет максимально сохранить бытовую органику, что положительно сказывается на концентрации ила в аэротенках и повышает качество биологической очистки. После модернизации качество очищенных стоков улучшилось: на 26% снизилась концентрация взвешенных веществ, более чем на 90% сократилось количество бензола, толуола и этилбензола, на 32% уменьшилось содержание метанола, на 30% стала меньше концентрация сульфидов, на 12% снизилось наличие фенолов и на 7% — формальдегида.

Биологически-очистные сооружения реконструируют в рамках четвертой экологической программы «Нижнекамскнефтехима», которая рассчитана на 2014—2020 годы. Фото предоставлено НКНХ



— Работать в период реконструкции сложнее, но проектом предусмотрели, чтобы реконструкция прошла без снижения объемов и качества очистки. Поэтому модернизация биологически-очистных сооружений проходит в несколько этапов, — продолжил Александр Пижинов.

На НКНХ появится передвижной пост контроля атмосферного воздуха

Биологически-очистные сооружения реконструируют в рамках четвертой экологической программы «Нижнекамскнефтехима», которая рассчитана на 2014—2020 годы. Чтобы оперативно отслеживать состояние атмосферного воздуха, в компании приняли решение закупить передвижной пост контроля атмосферного воздуха.

Благодаря оснащению пункта можно будет быстро получить результаты анализа по 25 показателям состояния атмосферного воздуха. Фото предоставлено НКНХ



— Данный пост контроля будет работать круглосуточно и осуществлять мониторинг воздуха на границах Нижнекамска, предприятия и в Нижнекамском муниципальном районе. То есть можно будет в любом направлении оперативно выехать и сделать замеры. Полученная информация в режиме реального времени будет передаваться в систему экологического мониторинга компании, — объяснил заместитель главного инженера «Нижнекамскнефтехима» по охране окружающей среды Андрей Рубежов.

У «Нижнекамскнефтехима» действует пять стационарных постов контроля атмосферы, но передвижной пункт решит проблему мобильности, поэтому специалисты смогут делать замеры в любой точке. Благодаря оснащению пункта можно будет быстро получить результаты анализа по 25 показателям состояния атмосферного воздуха.