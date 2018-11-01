Манухов в составе, Педан в сборной, а «Ак Барс» — в «болотном» облачении: как клуб готовится к выезду

Репортаж с открытой тренировки казанской команды

Фото: Эрик Добролюбов

Долгое отсутствие «Ак Барса» в Казани и неплохая выездная серия на востоке логично подогрели интерес к команде со стороны СМИ, так что на открытую тренировку перед выездом в Нижнекамск собрался внушительный десант журналистов. Наш корреспондент также не преминул возможностью побывать на базе клуба, выяснив, каким образом изменится внешний облик команды на ближайший месяц, кто наконец вернулся в команду после тяжелой травмы и как смотрит на свой первый вызов в сборную России Андрей Педан. Об этом и многом другом — в репортаже «Реального времени» с базы «Ак Барса».

Дело благое, но непонятное

После того как пресс-служба представила журналистам новую форму казанской команды, в которой она будет проводить домашние матчи весь ноябрь, и рассказала о некоем «Зеленом ноябре» — серии благотворительных акций, финалом которых станет аукцион с продажей новой экипировки, процессия перебралась ко льду.

Форма, кстати, не особо впечатлила. Тот же дизайн, что и у основной домашней, только за основу взят довольно спорный болотный цвет — «тяжелый» и не слишком приятный. Почему именно такой — загадка.

Возможно, за основу идеи взят опыт плей-офф 2016/2017, когда «Ак Барс» играл в первом раунде против «Салавата» в экипировке в стиле «милитари», а по окончании раунда в клубе хотели продать джерси и помочь ребенку деньгами на операцию, но в итоге хоккеисты решили оставить необычные сетки себе, а на помощь выделить средства из своего кармана. История получилась красивой, видимо, в маркетинговом отделе решили закончить начатое когда-то дело.

Лотами открытого аукциона станут клюшки, краги и шлем Даниса Зарипова (куда денется сама форма — еще одна загадка), а все вырученные на нем средства будут перечислены в благотворительный фонд.

— Я, конечно, полностью поддерживаю такие акции и считаю правильным шагом в сторону благотворительности, — говорил после тренировки сам Зарипов. — Для нуждающихся детишек такие акции надо проводить. Насколько я знаю, нам это ничего не стоит, а для детей это — правильное и нужное дело.

Дизайн формы тот же, что и у основной домашней, только за основу взят довольно спорный болотный цвет. Фото Эрика Добролюбова



Роман Манухов: «Готов на 80%»

А на льду тем временем уже раскатывалась в привычных сочетаниях команда: «зеленое» легионерское звено, «красное» — Зарипов, Ткачев и Галиев, «оранжевое» — Лукоянов, Потапов и Попов, а в желтом занимались Бурмистров, Клинкхаммер и Глухов. Все ожидаемо.

При этом в глаза бросились изменения в защитной линии. В желтой «сетке» занимался Никита Лямкин, которого многие уже успели окончательно сослать в «Барс», а его партнером по новой связке оказался Роман Манухов, получивший травму еще в середине лета и пропустивший большую часть предсезонной подготовки и начало сезона. Еще на старте чемпионата, когда команду посещал президент Татарстана Рустам Минниханов, Роман был в фиксирующей повязке, и о скором выздоровлении речи не шло.

После тренировки корреспондент «Реального времени» пообщался тет-а-тет с самим защитником, выяснив, как он себя чувствует на льду после долгого перерыва.

— Конечно, желания много, — сообщил Роман. — Хочется быстрее вернуться сюда, в первую команду. Здесь интересно, все нравится. Хочется быть тут.

Роман Манухов в середине лета получил травму и пропустил большую часть предсезонной подготовки и начало сезона. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)



— Тренер что говорит?

— Да ничего не говорит. Пока просто тренируюсь, работаю. Это первые дни, еще рано что-либо говорить.

— Я заметил, что тебя наигрывают с Лямкиным.

— Да, завтра с ним будем играть за «Барс».

— Насколько ты близок к оптимальным кондициям?

— Процентов на 80, думаю.

Вопрос о физическом состоянии игрока корреспондент «Реального времени» задал и наставнику команды Зинэтуле Билялетдинову.

— Ему, конечно, еще сложно войти в игровое состояние, но он старается. — ответил специалист. — Думаю, этот перерыв поможет, он перейдет в основную команду, будет с нами тренироваться.

«Мини-хоккей» для «Ак Барса»

После недолгой раскатки хоккеисты приступили к скоростным занятиям. Поначалу какое-то четкое деление на звенья при выполнении упражнений заметить было сложно. Действовали смешанными составами — Глухов мог бежать в зону в паре с Ткачевым, Галиев — с Клинкхаммером. А один защитник им обязательно противостоял.

Эти скоростные вылазки во вратарскую зону отрабатывались и всю оставшуюся тренировку. Вскоре команда наконец поделилась и стала играть в «двусторонку» пятерка на пятерку — вот только не до забитой шайбы, а до первого неудачного действия в атаке. Тогда тренер тут же давал свисток, и на свою попытку выходило следующее звено.

Ну а завершалась тренировка неким подобием «мини-хоккея». Ворота перенесли к боковым бортам в одной из зон и стали играть короткие временные отрезки в формате три на три. При этом третий игрок стоял исключительно в углу площадки и отыгрывался с нападающими, которые ехали на пятак.

Зинэтула Билялетдинов: «Мы же в хоккей играем. Это эмоции, которые иногда перехлестывают. От травм никто не застрахован». Фото Максима Платонова

После тренировки Зинэтула Хайдарович рассказал журналистам, на что делается упор в занятиях и как проходит подготовка к двум оставшимся играм выездной серии:

— Приводим себя в порядок, потому что на самом деле был сложный выезд. Но это не только для нас, вообще для всех. Сейчас есть возможность подготовиться к следующему матчу.

— На тренировке некоторые хоккеисты играют очень опасно, некоторые чуть травмы не получили. О чем это говорит?

— Мы же в хоккей играем. Это эмоции, которые иногда перехлестывают. От травм никто не застрахован.

— Предстоят два выездных матча. С каким настроением команда подходит к ним?

— Стараемся, чтобы настроение было хорошим.

— Что можете сказать о ближайших соперниках — «Нефтехимике» и «Торпедо»?

— Хорошие команды, мы серьезно готовимся к этим матчам. К любому сопернику надо готовиться, я в этом убежден.

— После этих матчей будет пауза в чемпионате. Как планируете ее провести?

— Немного отдышимся и будет работать.

— На прошлой неделе вы одержали свою 500-ю победу с «Ак Барсом». А помните свою первую победу в Казани?

— Нет, не помню (смеется). Меня удивили, когда сказали, что уже столько побед. Я их не считаю. Конечно, это приятное событие, но обыденное.

— Александра Свитова планируете брать на выезд?

— Нет, не планируем.

— Пол Постма набирает очки почти в каждом матче. Можно ли сказать, что вы на 100 процентов довольны его игрой?

— Очень рад, что он набирает очки, но я доволен всеми. Поэтому говорить о конкретных игроках нет смысла.

В российскую национальную команду попал лишь защитник Андрей Педан. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

Педан: «В сборную надо приглашать больше хоккеистов «Ак Барса»

Не в последнюю очередь обсуждали журналисты предстоящий «Кубок Карьялы», на который вызвали трех «барсов». Как мы уже писали сегодня, в российскую национальную команду из них попал в итоге лишь защитник Андрей Педан. «Почему?» — спросил корреспондент «Реального времени» у Алексея Потапова, с которым пересекся в коридоре (на наш взгляд, Алексей — наиболее очевидный претендент на вызов в первую команду страны).

— Да это не столь важно, — спокойно ответил нападающий.

А вот Педан, который удостоился этой чести, на вопрос, о чем говорит такое скудное представление «Ак Барса» в сборной, постарался отшутиться.

— Это говорит о том, что нужно вызывать в сборную больше игроков «Ак Барса» (смеется).

— А ты кого бы еще предложил?

— Я думаю, у нас в команде все достойны. Но я не тренер, это у них надо спросить, почему так.

— А как узнал о вызове в сборную?

— Пришел в раздевалку, ребята сказали о вызове, поздравили. Обрадовался, конечно. Я буду готов ко всему в сборной. Приятно, что вызвали.

— Партнеры по команде, которые уже играли в сборной, не подкалывали?

— Нет, никто ничего такого не говорил, не прикалывался. Все прошло в спокойной обстановке.

— Как себя чувствуешь после непростого выезда?

— После полета на Луну, имеешь в виду (смеется)? Нормально, хотя для меня выезд на Дальний Восток в новинку. Здесь плюс в том, что мы живем по московскому времени, режим не сбивается. Просто спишь, когда светло, гуляешь, когда темно. В этом единственная разница.

Данис Зарипов: «Евротур — это уже классика, некоторые ребята сменят обстановку и сыграют за сборные. Мы, кто не попал в сборные, отдохнем немного и выполним необходимый объем работы к следующему этапу чемпионата». Фото Максима Платонова

«Игра в Нижнекамске, конечно, рядовая, но в головах — дерби»

Тренировался с основной командой и молодой вратарь вторых команд, «Барса» и «Ирбиса», Иван Акмурзин, брат одного из запасных вратарей казанского «Рубина». Такая вот семья голкиперов все возможных видов спорта. Именно Иван остался после основной тренировки противостоять четверым полевым игрокам — Лямкину, Бурмистрову, Галиеву и Юдину. Причем у последнего произошла самая ожесточенная дуэль (буллитная, разумеется) с Акмурзиным. Победителем в ней, кстати, вышел молодой вратарь.

— Насколько для вас важна пауза после непростого выезда? — спросили представители СМИ у Даниса Зарипова после занятий.

— Такие паузы происходят регулярно на протяжении многих лет. Евротур — это уже классика, некоторые ребята сменят обстановку и сыграют за сборные. Мы, кто не попал в сборные, отдохнем немного и выполним необходимый объем работы к следующему этапу чемпионата.

— Игра в Нижнекамске чем-то отличается от остальных? Или она рядовая?

— Она, конечно, рядовая, но в головах у всех будет дерби. Будем выходить, как на каждый матч, и настраиваться на победу.

— То, что дальневосточный выезд случился относительно рано по календарю — это плюс для команды?

— Такие поездки всегда как-то аукаются через несколько дней. Посмотрим, как сложатся ближайшие игры. Сегодня по тренировке было видно, что все ребята хорошо взаимодействуют, показывают хорошие скорости. Но игра есть игра, пока не могу сказать, как на нас повлияет прошедший выезд.