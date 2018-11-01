Рост на рынке полимеров: выручка «Казаньоргсинтеза» выросла на 11,4%

По основным финансовым показателям по итогам 9 месяцев КОС продемонстрировал положительную динамику

Фото: пресс-служба ПАО "Казаньоргсинтез"

По итогам 9 месяцев 2018 года ПАО «Казаньоргсинтез» добилось высоких финансовых показателей: прибыль компании выросла на 34,9%, а выручка — на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Эксперты позитивные показатели бюджетообразующего предприятия связывают с положительными прогнозами на 2018 год по производству и потреблению полиэтилена. Подробности — в материале «Реального времени».

Прибыль выросла на 34,9%

Стоимость товаров, произведенных базовыми предприятиями нефтегазохимического комплекса Татарстана за 9 месяцев 2018 года превысила 980 млрд рублей, что на 38% выше уровня прошлого года. Отчисления в консолидированный бюджет республики выросли на 30% и составили 57 млрд рублей. Такие данные привел на заседании директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» генеральный директор холдинга Рафинат Яруллин.

. Выручка «Казаньоргсинтеза» составила 60 142 млн рублей. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»



При этом основной прирост показателей наблюдается за счет роста налоговых поступлений от нескольких компаний, в том числе от ПАО «Казаньоргсинтез». Бюджетообразующее предприятие нефтехимического сектора экономики за 9 месяцев 2018 года получило прибыль в размере 15 874 млн рублей, что на 34,9% больше аналогичного показателя прошлого года. Выручка «Казаньоргсинтеза» за этот период составила 60 142 млн рублей и выросла на 11,4% по сравнению с показателями за три квартала 2017 года.

Положительную динамику финансовых показателей обеспечили увеличение объемов производства и благоприятная конъюнктура рынка. «Казаньоргсинтез» увеличил выпуск всей основной продукции своих заводов. Общий темп роста объемов производства по итогам 9 месяцев относительно 2017 года составил 101,6%.

Перспективы на ближайшие 2 года

При этом «Казаньоргсинтез» продолжает обновление производственных мощностей. В настоящее время на предприятии принята инвестиционная программа на 2018—2020 годы. В планах — увеличить производство этилена до 654 тыс. тонн в год за счет пропановой схемы: часть мощностей будет переориентирована на переработку пропанового сырья. «Модернизация позволит сохранить возможность увеличения объемов переработки этана и обеспечить технологическую гибкость производства по отношению к сырью», — рассказал ранее в интервью «Реальному времени» главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров.

Также предприятие намерено модернизировать завод поликарбонатов, мощности которого должны вырасти до 100 тыс. тонн в год. Дополнительно «Казаньоргсинтез» планирует внедрить технологии производства кумола с использованием гетерогенного цеолитного катализатора на бисфеноле.

В планах — увеличить производство этилена до 654 тыс. тонн в год за счет пропановой схемы. Фото: Олег Тихонов



В конце этого года «Казаньоргсинтез» реализует еще один проект: запуск новой четырехкамерной печи Technip на установке Э-200. Полное завершение проекта запланировано к 2020 году. По итогам всех работ предприятие увеличит производство собственного этилена.

«Прогнозы производства и потребления полиэтилена по итогам 2018 года достаточно позитивные»

Эксперты позитивно оценивают динамику развития российского рынка производства и потребления полимеров.

Василий Танурков, заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА:

— В третьем квартале 2018 года цены на полимеры продолжили рост и увеличились на 3% по сравнению со вторым кварталом. В основном изменения связаны с ослаблением рубля. Сейчас все сильно зависит от цен на нефть и от курса рубля. Я думаю, что оба показателя в среднесрочной перспективе могут сыграть против цен на полимеры. Но это не будет катастрофическое падение, произойдет коррекция, потому что рост цен на полимеры был очень большой.

Если курс рубля и цены на нефть останутся на текущем уровне, что маловероятно, то на следующий год средняя цена на пластики и полимеры будет выше, чем средняя цена в текущем году. Если сравнивать цены, установившиеся в конце третьего квартала, то вероятно, что в течение следующего года цены на пластики снизятся.

В начале 2020 годов ожидается запуск большого объема производственных мощностей по выпуску полимеров. Впрочем, даже ввод дополнительных мощностей не будет вести к существенному падению цен, потому что, пока рынок дефицитный, цена определяется исходя из мировых цен, а не из спроса на внутреннем рынке. Спрос на полимеры хорошо растет. Конечно, он зависит от темпов роста экономики и пока у нас темпы роста низкие, но с точки зрения долгосрочной перспективы, когда будут вводиться дополнительные мощности потенциал для роста спроса есть.

Рафаэль Григорян, генеральный директор INVENTRA (в составе группы CREON):

— Динамику развития российского рынка производства и потребления полимеров мы в целом оцениваем достаточно позитивно. Последние 5—6 лет в первую очередь растет производство полиолефинов. Так, темпы роста производства полипропилена в прошлом году относительно 2010 года выросли на 123%, а потребления — на 61%. В 2017 году производство и потребление полиэтилена слегка снизились, однако прогнозы по итогам 2018 года достаточно позитивные. Обеспеченность мощностями по производству ПНД и ПВД превышает уровень спроса. Линейный полиэтилен пока производит лишь НКНХ, при этом наращивая уровень производства и успешно вытесняя импорт.

В целом доля импорта полимеров снижается. Конечно, отчасти это связано с ростом курса валют, однако отечественная продукция становится все более конкурентоспособной, так что в будущем можно ожидать дальнейшего увеличения доли российской продукции на рынке, особенно в преддверии запуска крупных нефтехимических комплектов, в частности «ЗапСибНефтехима». В России существует ряд новых проектов по производству полимеров и проектов по расширению мощностей, которые находятся на разных стадиях развития. Будут ли они все доведены до конца — вопрос открытый, однако за текущий год новых мощностей в России введено не было. Самый перспективный на данный момент проект — все тот же «ЗапСибНефтехим», который должен быть запущен в следующем году.

Можно резюмировать, что производители полимеров — это одни из важнейших предприятий для развития российского полимерного рынка, который обладает большим потенциалом. Для сравнения, нынешний уровень потребления полиэтилена и полипропилена на душу населения в России более чем в два раза ниже, чем в Европе. Следовательно, инвестиционная привлекательность акций таких предприятий уже сейчас весьма велика и гарантированно будет более привлекательной в будущем.

«В 2018 году произошел рост на 14% по объемам отгрузки продукции химического комплекса»

Руслан Жуков, руководитель ООО «Финам-Казань»:

— Несмотря на низкую ликвидность, акции ПАО «Казаньоргсинтез» в последние годы демонстрируют стабильный рост, обеспечивая инвесторам хорошую доходность. Этому способствует позитивная финансовая отчетность.

Рынок термопластов в текущем году находится на умеренном подъеме, который возобновился после 2 лет ценовой коррекции. С начала года средняя цена стандартных термопластов, по данным портала PLASTINFO, выросла на 20,2% (с 92 904 до 111 627 рублей за тонну). Средние цены производителей по состоянию на середину сентября на полимеры в первичных формах составляли: по пропилену — 86 401,5 рублей, по стиролу — 94 653,78 рублей, по этилену — 86 337,98 рублей за тонну.

Рынок термопластов в текущем году находится на умеренном подъеме. Фото: Олег Тихонов



По итогам девяти месяцев 2018 года, выпуск полиэтилена в России вырос на 3% в сравнении с аналогичным показателем 2017 года и составил около 1 346,2 тыс. тонн. Выросли объемы производства полиэтилена низкого давления (ПНД) и линейного полиэтилена (ЛПНП). Выпуск полиэтилена высокого давления (ПВД) незначительно сократился.

Как сообщалось на открывшемся на днях VI Московском международном химическом форуме, инвестиции в химический комплекс России по итогам 2017 года выросли на 13%, а за последние 6 лет данный показатель увеличился в 2,5 раза. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на форуме отметил, что стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года предполагает инвестиции в объеме более 1 трлн рублей и реализацию порядка 200 инвестпроектов.

Прогнозы по инвестициям на 2018 год Виктор Евтухов не сообщил, но отметил, что за девять месяцев был отмечен рост на 14% по объемам отгрузки продукции химического комплекса — до 3,1 трлн рублей. На 18,2% вырос объем внешней торговли, составив 39 млрд рублей. Приоритетами для отрасли остаются снижение доли импорта с 46 до 28% и увеличение доли экспорта российской продукции глубокой переработки с 21 до 45%.

Прирост экспорта будет обеспечиваться за счет модернизации действующих мощностей и создания новых производств — это порядка 40 проектов с общим объемом инвестиций более 600 млрд рублей. В части импортозамещения на сегодняшний день реализуется 126 инвестиционных проектов в 39 регионах России с общим объемом инвестиций порядка 500 млрд рублей.