Тяжелое похмелье: подняв акцизы на водку и пиво, Москва отняла у регионов их 40-процентную долю
Татарстан потерял лидерство среди регионов по сборам «алкогольного налога» из-за падения производства на «Татспиртпроме»
Подняв ставки водочного и пивного акцизов в 2017 году, Москва отняла у регионов их «алкогольную долю» и начала вводить третью ЕГАИС. Тем временем, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», изучив данные по акцизным сборам, рост пивной ставки на 1 рубль вместе с закручиванием гаек на рынке привели к бюджетным потерям на сумму 7,8 млрд рублей, хотя объем акцизных сборов на крепкий алкоголь, после кратковременного падения в 2016 году, в 2017 году действительно вырос. Одновременно Татарстан потерял лидерство среди регионов по сбору алкогольных акцизов из-за падения производства на «Татспиртпроме», зато пивзавод ТСП может помочь региону войти в пятерку субъектов РФ по производству пива и сбору соответствующих акцизов. При этом с рынка могут исчезнуть крупные водочные конкуренты: банкротство «Кристалл-Лефортово» уже почти состоялось, а один из ЛВЗ Омской области могут потопить иски налоговиков.
Подняв ставки акцизов, Москва отняла у регионов их «алкогольную долю»
Напомним, «Реальное время» писало о том, что в 2015 году произошло падение сбора алкогольных акцизов почти на 10% (конкретно на крепкий алкоголь — на 9,4%) из-за того, что правительство РФ тогда впервые за много лет не стало повышать сами акцизы, заморозив ставки до 2017 года. При том, что в 2014 году ставка акциза на крепкий алкоголь выросла на 25% до 100 рублей за бутылку водки объемом пол-литра или до 500 рублей за 1 л чистого спирта. Решение было вызвано не столько кризисом и падением платежеспособности россиян, сколько необходимостью сократить разрыв в стоимости алкоголя в странах Таможенного союза: к 2015 году разница в розничной стоимости достигла двукратного значения, и Россию захлестнула волна дешевой нелегальной водки — в отдельных районах РФ доля «паленой водки» достигла в результате 67%. Тогда как систему ЕГАИС, контролирующую учет алкогольной продукции, начали внедрять лишь в 2016 году. Напротив, после внедрения ЕГАИС сбор акцизов вырос на 21% — при замороженных ставках на крепкий алкоголь, пивной акциз тогда подняли с 18 до 20 рублей за литр. ЕГАИС позволила усилить контроль и учет алкоголя, а в случае крепкого алкоголя и факт розничной продажи (пивная розница учитывает в ЕГАИС только приход продукции). В итоге рост только водочных акцизов составил почти 30%. Объем производства пивоваренной продукции сократился на 2%, но рост поступления пивных акцизов составил 13,8%. Пивные производители, впрочем, уже тогда начали жаловаться на снижение числа потребителей (якобы, рынок потерял 8 млн человек из-за демографической ямы и кризиса) и просили для себя отмены ЕГАИС.
В ответ власти РФ пивной акциз в 2017 году еще и подняли, до 21 рубля, а ставку на крепкий алкоголь подтянули до уровня 523 рубля за литр (алкоголь со средним содержанием спирта до 9% до 418 рублей за литр). Одновременно региональные власти были поставлены перед ошарашивающим фактом: алкогольные акцизы Москва в скором времени заберет себе. Так, раньше (до 2018 года) 40% акцизов производящие алкогольную продукцию предприятия платили в бюджет субъекта, а 60% — в федеральный бюджет. С 2018 года в Москву будут отправляться все 100% — таким образом, к примеру, крупный производитель алкоголя РТ «Татспиртпром» будет «работать на того дядю», во всяком случае, по линии акцизного пополнения бюджета. Впрочем, как отмечают в Казани, между регионами и федеральным центром была достигнута договоренность о «переходном периоде» и «компенсационных механизмах», в противном случае только Татарстан потерял бы с 2018 по 2021 год 5 млрд рублей. Несмотря на механизмы, уже в 2019 году казанскую казну ждет акцизная стагнация, в 2020 году акцизы начнут снижаться, а главный удар по бюджету придется на 2021 год.
|Регион
|2017
|2016
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|198.531.454
|176.693.442
|Московская область
|28.235.431
|21.368.482
|Республика Татарстан
|20.949.283
|24.115.740
|Республика Мордовия
|10.359.948
|9.357.264
|Омская область
|8.510.670
|8.699.651
|Вологодская область
|8.064.563
|6.506.051
|Пермский край
|8.021.497
|5.566.135
|Республика Башкортостан
|7.644.808
|6.835.285
|Ставропольский край
|7.310.287
|4.873.218
Федералы выпустили третью версию ЕГАИС, перепугав бизнес
Ударив по регионам, власти продолжили закручивать гайки и в отношении самого алкогольного рынка, с 2018 года начав активно внедрять ЕГАИС 3.0, которая заставит его участников отчитываться не только о судьбе партии спиртных напитков, но и о передвижениях каждой бутылки в отдельности — от конвейера до конечного покупателя. По версии властей, это должно позволить выявлять контрафакт не только в сфере оптовой торговли, но и в рознице, где его доля особенно велика. Все эти «выдумки» объясняются довольно просто, а именно, успехом внедрения ЕГАИС в 2016—2017 годах. После кратковременного падения акцизных сборов они в 2017 году выросли почти на 11% (таковы подсчеты Министерства финансов РФ). Разумеется, теперь Москва хочет получать с каждым годом все больше и больше. Тем более что в 2017 году было ликвидировано более 150 нелегальных заводов и складов с поддельным алкоголем. ЕГАИС, вроде бы, обеспечила в итоге дополнительное поступление в бюджет более 150 млрд рублей. Бизнесу, конечно, такая активность властей не нравится: его представители полагают, что государство, не справляясь с выполнением собственных обязанностей по наведению порядка на алкогольном рынке, перекладывает затраты на его участников, что, якобы, приведет в итоге к удару по ретейлу. Однако, как мы неоднократно писали, при внедрении ЕГАИС получили выгоду как минимум две алкогольные федеральные сети, работающие «в открытую»: «Красное и Белое» и «Бристоль», обороты которых растут последние 2 года грандиозными темпами.
Рост пивной ставки на 1 рубль плюс ЕГАИС привели к бюджетным потерям на 8 млрд
Согласно подсчетам аналитической службы «Реального времени», сбор акцизов в 2017 году действительно вырос. Так, объем акцизных сборов на крепкий алкоголь увеличился со 176,7 млрд до 198,5 млрд рублей (большая часть пришлась на алкогольную продукцию с долей спирта свыше 9%), или на 12,35%. Однако при этом общий сбор акцизов, включая пивные, вырос лишь на 4,3%, или до 340 млрд рублей. Проблема в том, что на 5,3% упал сбор пивных акцизов — со 149,3 млрд рублей до 141,46 млрд. То есть повышение пивной ставки на 1 рубль привело к бюджетным потерям на 7,8 млрд рублей. Пивные производители, которые критиковали меры властей еще пару лет назад, оказались правы: снизилось и производство — с 7,5 млрд литров до 6,8 млрд (почти на 10%). Зато в отношении крепкого алкоголя Москва, кажется, не ошиблась: на рост сбора акцизов в 12,35% приходится рост произведенных литров лишь на 8,8% — с 337,4 млн до 367,2 млн. Однако федералы немного лукавят, ссылаясь на то, что к росту акцизных сборов привела только ЕГАИС, совсем забывая о том, что в 2017 году ставка акциза на крепкий алкоголь выросла с 500 до 523 рублей. Поэтому трудно подсчитать, какова доля прироста акцизного сбора, приходящаяся на ужесточение контроля за ретейлом, а какова — на рост самой ставки.
Фото new-retail.ru
Татарстан потерял лидерство по сбору акцизов из-за падения производства на «Татспиртпроме»
Напомним, что по итогам 2016 года лидером по поступлениям алкогольных акцизов (мы не считаем акцизы на сидр и алкогольную продукцию с долей спирта меньше 9% — цифры там небольшие и ими можно пренебречь) стал, как и по итогам 2015 года, Татарстан. И это во многом благодаря «Татспиртпрому». В 2016 году российский бюджет получил от Татарстана более 30 млрд рублей, почти на 30% больше, чем в 2015-м. Прирост дало и производство пива (плюс 27,7%: с 5,7 до 7,2 млрд рублей) — не в последнюю очередь благодаря успешному челнинскому «Булгарпиво». Но основной источник поступлений — все-таки крепкий алкоголь, акцизы на который дали 24 млрд рублей (плюс 25%). Лидером Татарстан был не всегда, и мы в прошлом году предсказывали, что регион по итогам 2017 года может перестать им быть. В 2014 году 1-е место по алкогольным акцизам занимала Московская область, перечислившая 27,4 млрд рублей (8,5 млрд по пиву и 19 млрд по крепкому алкоголю) — здесь работает с десяток ликеро-водочных заводов: от крупнейшего водочного предприятия России, завода «Кристалл», до Нарофоминского ликероводочного завода. А по итогам 8 месяцев 2017 года Московская область вновь вернула себе лидерство, перечислив к тому моменту акцизов на 20,7 млрд рублей, тогда как Татарстан смог перечислить лишь 15,7 млрд.
Если говорить о крепкоалкогольной тройке, то Татарстан по итогам 2017 года действительно уступил 1-е место Московской области. Так, Казань собрала акцизов лишь на 21 млрд рублей, то есть динамика сборов в РТ оказалась диаметрально противоположной общероссийской — падение составило 13,2%. Скорее всего, объясняется это внутренними проблемами: «Татспиртпром» по итогам 2017 года произвел лишь 9,5 млн дал алкогольной продукции, что на 24% меньше по сравнению с 2016 годом (12,4 млн дал). На 26% здесь сократилось производство водки (с 11,58 млн дал до 8,58 млн), на 43% — игристых вин и шампанского (с 26,8 тыс. дал до 15,3 тыс.), на 50% — вин и винных напитков (с 74,4 тыс. дал до 37,1 тыс.). Учитывая, что 100% акций АО «Татспиртпром» владеет правительство Татарстана через госкомпанию АО «Связьинвестнефтехим», Москва, конечно, может заподозрить в этом определенную реакцию на отказ оставлять регионам 40% алкогольных акцизов в стиле «так не доставайся же ты никому!»: раз Казань с 2018 года постепенно начнет переставать получать «татспиртпромовские» акцизы, чего же теперь стараться?
… зато пивзавод ТСП может втащить Татарстан в топ-5 регионов по производству пива
С другой стороны, однако и это тоже идет в разрез с общероссийской динамикой, в Татарстане с каждым годом растет сбор пивных акцизов: с 2015 года они увеличились здесь на 34%, и даже в 2017 году, когда в среднем по стране сбор пивных акцизов упал, в РТ они выросли на 5,8%, до 7,7 млрд рублей. И «Татспиртпром» тоже делает ставку на пиво, начав в августе продажи собственного пива с завода «Белый кремль», построенного в Чистополе за 5,6 млрд рублей, собираясь до конца 2018 года удвоить мощности до 20 млн дал, а впоследствии занять треть регионального рынка, встав в ряд с крупнейшими производителями пива «Булгарпиво» и филиалом АО «Пивоварня Москва-Эфес» в Казани. Впрочем, 20 млн дал — это лишь 5,5% всего производимого в РТ пива, общий объем которого по итогам 2017 года составил 367 млн дал. К слову, это отчасти свидетельствует о стагнации — рост составил всего 0,3%.
Пока РТ как по производству пива, так и по сбору пивных акцизов занимает лишь 6-е место, но вместе с объемами «Татспиртпрома» по итогам 2018 года она может перебраться на 5-е, опередив Новосибирскую область. Если говорить о топ-5, то лишь в двух регионах произошел рост сбора пивных акцизов — на фоне роста же производства: в Московской области (на 5% выросло производство пива, на 11% — акцизные сборы) и Ульяновской области (на 14,5% выросло производство, на 20,4% — акцизные сборы). Московская область по итогам 2017 года опередила Самарскую, перечислив в бюджет 11,1 млрд рублей акцизных сборов на пиво и вырвавшись на 1-е место, следом идут Санкт-Петербург (9 млрд) и собственно Самара (8,7 млрд рублей). Возможно, пивоварням Московской области помогло решение местных властей по освобождению их от налоговых выплат на имущество в течение 2018—2019 годов «для упрощения работы бизнеса, а также повышения инвестиционной привлекательности региона». И в Питере, и в Самаре упало как производство пива, так и сбор пивных акцизов.
|Регион
|Литры
|Сумма акциза, тыс.руб.
|2017
|2016
|2015
|2017/2015
|2017
|2016
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|6.824.568.902
|7.572.158.663
|7.428.284.277
|-8%
|141.463.166
|Московская область
|534.821.180
|508.409.398
|517.143.451
|3%
|11.128.212
|город Санкт-Петербург
|449.584.014
|507.996.113
|519.329.596
|-13%
|8.943.830
|Самарская область
|427.132.842
|526.710.861
|549.426.212
|-22%
|8.771.662
|Ульяновская область
|397.184.973
|346.976.406
|158.747.880
|150%
|8.320.202
|Новосибирская область
|378.690.961
|405.139.350
|367.425.028
|3%
|7.917.973
|Республика Татарстан
|366.988.496
|365.715.965
|318.296.733
|15%
|7.679.031
|Нижегородская область
|302.863.040
|276.467.928
|284.516.288
|6%
|6.300.123
Как банкротство «Кристалл-Лефортово» и иски налоговиков могут ударить по Мордовии и Омской области
Мордовия продолжает занимать 3-е место. Здесь рост акцизов на крепкий алкоголь в 2017 году составил 10,3 млрд рублей. Однако, похоже, это ненадолго. В регионе до сих пор существовало два крупных ЛВЗ — «Саранский» (входит в холдинг «МордовАлкоПром»), который 2017 году в 1,5 раза увеличил производство продукции, и один из заводов «Кристалл-Лефортово». Последний, вероятно, закроется еще до конца этого года из-за проблем самой группы компаний «Кристалл-Лефортово» (бренды «Старая Москва», «Путинка», «Столичная»), которая оказалась «в сложной финансовой ситуации в связи с крахом дистрибьюторской компании «Статус-групп». Об этом заявили в самой компании, отметив, что закрытие произойдет без процедуры банкротства, но с сокращением персонала (впрочем, банк-кредитор ВТБ уже подал заявление о признании банкротом мордовского предприятия «ЛВЗ Кристалл-Лефортово»).
По итогам 2016 года тройку регионов по перечислению алкогольных акцизов замыкала Омская область (14,8 млрд рублей) — 3-е место этот регион занимал 3 года: здесь находятся заводы «Оша» и «Омсквинпром». Однако мы предсказывали, что по итогам 2017 года он его уступит, что и произошло. В 2017 году область снизила сбор акцизов с 8,7 млрд до 8,5 млрд рублей. Судя по всему, основная проблема у «Оши», на которую осенью этого года местные налоговики подали иск о банкротстве почти на полмиллиарда рублей. 19 июля 2018 года у предприятия закончилась и не была продлена лицензия на производство спирта, но есть до 2022 года лицензия на производство водки.
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