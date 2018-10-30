Тяжелое похмелье: подняв акцизы на водку и пиво, Москва отняла у регионов их 40-процентную долю

Татарстан потерял лидерство среди регионов по сборам «алкогольного налога» из-за падения производства на «Татспиртпроме»

Подняв ставки водочного и пивного акцизов в 2017 году, Москва отняла у регионов их «алкогольную долю» и начала вводить третью ЕГАИС. Тем временем, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», изучив данные по акцизным сборам, рост пивной ставки на 1 рубль вместе с закручиванием гаек на рынке привели к бюджетным потерям на сумму 7,8 млрд рублей, хотя объем акцизных сборов на крепкий алкоголь, после кратковременного падения в 2016 году, в 2017 году действительно вырос. Одновременно Татарстан потерял лидерство среди регионов по сбору алкогольных акцизов из-за падения производства на «Татспиртпроме», зато пивзавод ТСП может помочь региону войти в пятерку субъектов РФ по производству пива и сбору соответствующих акцизов. При этом с рынка могут исчезнуть крупные водочные конкуренты: банкротство «Кристалл-Лефортово» уже почти состоялось, а один из ЛВЗ Омской области могут потопить иски налоговиков.

Подняв ставки акцизов, Москва отняла у регионов их «алкогольную долю»

Напомним, «Реальное время» писало о том, что в 2015 году произошло падение сбора алкогольных акцизов почти на 10% (конкретно на крепкий алкоголь — на 9,4%) из-за того, что правительство РФ тогда впервые за много лет не стало повышать сами акцизы, заморозив ставки до 2017 года. При том, что в 2014 году ставка акциза на крепкий алкоголь выросла на 25% до 100 рублей за бутылку водки объемом пол-литра или до 500 рублей за 1 л чистого спирта. Решение было вызвано не столько кризисом и падением платежеспособности россиян, сколько необходимостью сократить разрыв в стоимости алкоголя в странах Таможенного союза: к 2015 году разница в розничной стоимости достигла двукратного значения, и Россию захлестнула волна дешевой нелегальной водки — в отдельных районах РФ доля «паленой водки» достигла в результате 67%. Тогда как систему ЕГАИС, контролирующую учет алкогольной продукции, начали внедрять лишь в 2016 году. Напротив, после внедрения ЕГАИС сбор акцизов вырос на 21% — при замороженных ставках на крепкий алкоголь, пивной акциз тогда подняли с 18 до 20 рублей за литр. ЕГАИС позволила усилить контроль и учет алкоголя, а в случае крепкого алкоголя и факт розничной продажи (пивная розница учитывает в ЕГАИС только приход продукции). В итоге рост только водочных акцизов составил почти 30%. Объем производства пивоваренной продукции сократился на 2%, но рост поступления пивных акцизов составил 13,8%. Пивные производители, впрочем, уже тогда начали жаловаться на снижение числа потребителей (якобы, рынок потерял 8 млн человек из-за демографической ямы и кризиса) и просили для себя отмены ЕГАИС.

В ответ власти РФ пивной акциз в 2017 году еще и подняли, до 21 рубля, а ставку на крепкий алкоголь подтянули до уровня 523 рубля за литр (алкоголь со средним содержанием спирта до 9% до 418 рублей за литр). Одновременно региональные власти были поставлены перед ошарашивающим фактом: алкогольные акцизы Москва в скором времени заберет себе. Так, раньше (до 2018 года) 40% акцизов производящие алкогольную продукцию предприятия платили в бюджет субъекта, а 60% — в федеральный бюджет. С 2018 года в Москву будут отправляться все 100% — таким образом, к примеру, крупный производитель алкоголя РТ «Татспиртпром» будет «работать на того дядю», во всяком случае, по линии акцизного пополнения бюджета. Впрочем, как отмечают в Казани, между регионами и федеральным центром была достигнута договоренность о «переходном периоде» и «компенсационных механизмах», в противном случае только Татарстан потерял бы с 2018 по 2021 год 5 млрд рублей. Несмотря на механизмы, уже в 2019 году казанскую казну ждет акцизная стагнация, в 2020 году акцизы начнут снижаться, а главный удар по бюджету придется на 2021 год.

Акцизы на спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, тыс.руб.

Регион 2017 2016 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 198.531.454 176.693.442 Московская область 28.235.431 21.368.482 Республика Татарстан 20.949.283 24.115.740 Республика Мордовия 10.359.948 9.357.264 Омская область 8.510.670 8.699.651 Вологодская область 8.064.563 6.506.051 Пермский край 8.021.497 5.566.135 Республика Башкортостан 7.644.808 6.835.285 Ставропольский край 7.310.287 4.873.218

Федералы выпустили третью версию ЕГАИС, перепугав бизнес

Ударив по регионам, власти продолжили закручивать гайки и в отношении самого алкогольного рынка, с 2018 года начав активно внедрять ЕГАИС 3.0, которая заставит его участников отчитываться не только о судьбе партии спиртных напитков, но и о передвижениях каждой бутылки в отдельности — от конвейера до конечного покупателя. По версии властей, это должно позволить выявлять контрафакт не только в сфере оптовой торговли, но и в рознице, где его доля особенно велика. Все эти «выдумки» объясняются довольно просто, а именно, успехом внедрения ЕГАИС в 2016—2017 годах. После кратковременного падения акцизных сборов они в 2017 году выросли почти на 11% (таковы подсчеты Министерства финансов РФ). Разумеется, теперь Москва хочет получать с каждым годом все больше и больше. Тем более что в 2017 году было ликвидировано более 150 нелегальных заводов и складов с поддельным алкоголем. ЕГАИС, вроде бы, обеспечила в итоге дополнительное поступление в бюджет более 150 млрд рублей. Бизнесу, конечно, такая активность властей не нравится: его представители полагают, что государство, не справляясь с выполнением собственных обязанностей по наведению порядка на алкогольном рынке, перекладывает затраты на его участников, что, якобы, приведет в итоге к удару по ретейлу. Однако, как мы неоднократно писали, при внедрении ЕГАИС получили выгоду как минимум две алкогольные федеральные сети, работающие «в открытую»: «Красное и Белое» и «Бристоль», обороты которых растут последние 2 года грандиозными темпами.

Рост пивной ставки на 1 рубль плюс ЕГАИС привели к бюджетным потерям на 8 млрд

Согласно подсчетам аналитической службы «Реального времени», сбор акцизов в 2017 году действительно вырос. Так, объем акцизных сборов на крепкий алкоголь увеличился со 176,7 млрд до 198,5 млрд рублей (большая часть пришлась на алкогольную продукцию с долей спирта свыше 9%), или на 12,35%. Однако при этом общий сбор акцизов, включая пивные, вырос лишь на 4,3%, или до 340 млрд рублей. Проблема в том, что на 5,3% упал сбор пивных акцизов — со 149,3 млрд рублей до 141,46 млрд. То есть повышение пивной ставки на 1 рубль привело к бюджетным потерям на 7,8 млрд рублей. Пивные производители, которые критиковали меры властей еще пару лет назад, оказались правы: снизилось и производство — с 7,5 млрд литров до 6,8 млрд (почти на 10%). Зато в отношении крепкого алкоголя Москва, кажется, не ошиблась: на рост сбора акцизов в 12,35% приходится рост произведенных литров лишь на 8,8% — с 337,4 млн до 367,2 млн. Однако федералы немного лукавят, ссылаясь на то, что к росту акцизных сборов привела только ЕГАИС, совсем забывая о том, что в 2017 году ставка акциза на крепкий алкоголь выросла с 500 до 523 рублей. Поэтому трудно подсчитать, какова доля прироста акцизного сбора, приходящаяся на ужесточение контроля за ретейлом, а какова — на рост самой ставки.

Фото new-retail.ru

Татарстан потерял лидерство по сбору акцизов из-за падения производства на «Татспиртпроме»

Напомним, что по итогам 2016 года лидером по поступлениям алкогольных акцизов (мы не считаем акцизы на сидр и алкогольную продукцию с долей спирта меньше 9% — цифры там небольшие и ими можно пренебречь) стал, как и по итогам 2015 года, Татарстан. И это во многом благодаря «Татспиртпрому». В 2016 году российский бюджет получил от Татарстана более 30 млрд рублей, почти на 30% больше, чем в 2015-м. Прирост дало и производство пива (плюс 27,7%: с 5,7 до 7,2 млрд рублей) — не в последнюю очередь благодаря успешному челнинскому «Булгарпиво». Но основной источник поступлений — все-таки крепкий алкоголь, акцизы на который дали 24 млрд рублей (плюс 25%). Лидером Татарстан был не всегда, и мы в прошлом году предсказывали, что регион по итогам 2017 года может перестать им быть. В 2014 году 1-е место по алкогольным акцизам занимала Московская область, перечислившая 27,4 млрд рублей (8,5 млрд по пиву и 19 млрд по крепкому алкоголю) — здесь работает с десяток ликеро-водочных заводов: от крупнейшего водочного предприятия России, завода «Кристалл», до Нарофоминского ликероводочного завода. А по итогам 8 месяцев 2017 года Московская область вновь вернула себе лидерство, перечислив к тому моменту акцизов на 20,7 млрд рублей, тогда как Татарстан смог перечислить лишь 15,7 млрд.

Если говорить о крепкоалкогольной тройке, то Татарстан по итогам 2017 года действительно уступил 1-е место Московской области. Так, Казань собрала акцизов лишь на 21 млрд рублей, то есть динамика сборов в РТ оказалась диаметрально противоположной общероссийской — падение составило 13,2%. Скорее всего, объясняется это внутренними проблемами: «Татспиртпром» по итогам 2017 года произвел лишь 9,5 млн дал алкогольной продукции, что на 24% меньше по сравнению с 2016 годом (12,4 млн дал). На 26% здесь сократилось производство водки (с 11,58 млн дал до 8,58 млн), на 43% — игристых вин и шампанского (с 26,8 тыс. дал до 15,3 тыс.), на 50% — вин и винных напитков (с 74,4 тыс. дал до 37,1 тыс.). Учитывая, что 100% акций АО «Татспиртпром» владеет правительство Татарстана через госкомпанию АО «Связьинвестнефтехим», Москва, конечно, может заподозрить в этом определенную реакцию на отказ оставлять регионам 40% алкогольных акцизов в стиле «так не доставайся же ты никому!»: раз Казань с 2018 года постепенно начнет переставать получать «татспиртпромовские» акцизы, чего же теперь стараться?

… зато пивзавод ТСП может втащить Татарстан в топ-5 регионов по производству пива

С другой стороны, однако и это тоже идет в разрез с общероссийской динамикой, в Татарстане с каждым годом растет сбор пивных акцизов: с 2015 года они увеличились здесь на 34%, и даже в 2017 году, когда в среднем по стране сбор пивных акцизов упал, в РТ они выросли на 5,8%, до 7,7 млрд рублей. И «Татспиртпром» тоже делает ставку на пиво, начав в августе продажи собственного пива с завода «Белый кремль», построенного в Чистополе за 5,6 млрд рублей, собираясь до конца 2018 года удвоить мощности до 20 млн дал, а впоследствии занять треть регионального рынка, встав в ряд с крупнейшими производителями пива «Булгарпиво» и филиалом АО «Пивоварня Москва-Эфес» в Казани. Впрочем, 20 млн дал — это лишь 5,5% всего производимого в РТ пива, общий объем которого по итогам 2017 года составил 367 млн дал. К слову, это отчасти свидетельствует о стагнации — рост составил всего 0,3%.

Пока РТ как по производству пива, так и по сбору пивных акцизов занимает лишь 6-е место, но вместе с объемами «Татспиртпрома» по итогам 2018 года она может перебраться на 5-е, опередив Новосибирскую область. Если говорить о топ-5, то лишь в двух регионах произошел рост сбора пивных акцизов — на фоне роста же производства: в Московской области (на 5% выросло производство пива, на 11% — акцизные сборы) и Ульяновской области (на 14,5% выросло производство, на 20,4% — акцизные сборы). Московская область по итогам 2017 года опередила Самарскую, перечислив в бюджет 11,1 млрд рублей акцизных сборов на пиво и вырвавшись на 1-е место, следом идут Санкт-Петербург (9 млрд) и собственно Самара (8,7 млрд рублей). Возможно, пивоварням Московской области помогло решение местных властей по освобождению их от налоговых выплат на имущество в течение 2018—2019 годов «для упрощения работы бизнеса, а также повышения инвестиционной привлекательности региона». И в Питере, и в Самаре упало как производство пива, так и сбор пивных акцизов.

Объем пива и начисление акцизов на пиво

Регион Литры Сумма акциза, тыс.руб. 2017 2016 2015 2017/2015 2017 2016 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 6.824.568.902 7.572.158.663 7.428.284.277 -8% 141.463.166 Московская область 534.821.180 508.409.398 517.143.451 3% 11.128.212 город Санкт-Петербург 449.584.014 507.996.113 519.329.596 -13% 8.943.830 Самарская область 427.132.842 526.710.861 549.426.212 -22% 8.771.662 Ульяновская область 397.184.973 346.976.406 158.747.880 150% 8.320.202 Новосибирская область 378.690.961 405.139.350 367.425.028 3% 7.917.973 Республика Татарстан 366.988.496 365.715.965 318.296.733 15% 7.679.031 Нижегородская область 302.863.040 276.467.928 284.516.288 6% 6.300.123

Как банкротство «Кристалл-Лефортово» и иски налоговиков могут ударить по Мордовии и Омской области

Мордовия продолжает занимать 3-е место. Здесь рост акцизов на крепкий алкоголь в 2017 году составил 10,3 млрд рублей. Однако, похоже, это ненадолго. В регионе до сих пор существовало два крупных ЛВЗ — «Саранский» (входит в холдинг «МордовАлкоПром»), который 2017 году в 1,5 раза увеличил производство продукции, и один из заводов «Кристалл-Лефортово». Последний, вероятно, закроется еще до конца этого года из-за проблем самой группы компаний «Кристалл-Лефортово» (бренды «Старая Москва», «Путинка», «Столичная»), которая оказалась «в сложной финансовой ситуации в связи с крахом дистрибьюторской компании «Статус-групп». Об этом заявили в самой компании, отметив, что закрытие произойдет без процедуры банкротства, но с сокращением персонала (впрочем, банк-кредитор ВТБ уже подал заявление о признании банкротом мордовского предприятия «ЛВЗ Кристалл-Лефортово»).

По итогам 2016 года тройку регионов по перечислению алкогольных акцизов замыкала Омская область (14,8 млрд рублей) — 3-е место этот регион занимал 3 года: здесь находятся заводы «Оша» и «Омсквинпром». Однако мы предсказывали, что по итогам 2017 года он его уступит, что и произошло. В 2017 году область снизила сбор акцизов с 8,7 млрд до 8,5 млрд рублей. Судя по всему, основная проблема у «Оши», на которую осенью этого года местные налоговики подали иск о банкротстве почти на полмиллиарда рублей. 19 июля 2018 года у предприятия закончилась и не была продлена лицензия на производство спирта, но есть до 2022 года лицензия на производство водки.