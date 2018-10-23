Примета кризиса в Казани: дорого арендовать землю под дешевый и «проходной» магазин

Четыре сотки на улице Карбышева ушли с молотка в аренду на 1,5 года за 11 миллионов рублей

Рекордные 11,084 млн рублей за полтора года аренды земельного участка на улице Карбышева площадью менее 3,3 сотки уплатит жительница Казани Марина Евграфова. На аукционных торгах в КЗиО в минувшую пятницу его цена подскочила в 22 раза, тогда как на пять из восьми лотов желающих вообще не нашлось. «Реальное время» следило за ходом торгов.

Аппетит проходит во время торгов



19 октября на аукцион было выставлено два участка, предназначенных для размещения промышленных объектов, один — под объект здравоохранения, один под объект бытового обслуживания и четыре — под торговые, но востребованными оказались лишь три из них.

Не нашлось ни одного желающего арендовать участки на 1-й Владимирской и в Новом Аракчино, предназначенные под размещение производства, большой участок под магазин в казанском поселке Чебакса и очень большой участок под учреждение здравоохранения в жилом массиве Вознесенское. А в процессе торгов интерес к лоту потеряли двое заявившихся претендентов на аренду земельного участка под магазин на Лесозаводской — неподалеку от пересечения улиц Набережной и Боевой в Кировском районе Казани.

Самое большое количество участников аукциона — пятнадцать — вступило в борьбу за право взять на полтора года в аренду участок площадью всего 327 квадратных метров в первой линии улицы Карбышева — неподалеку от ее пересечения с Даурской. В результате стартовав с цены в 503 тыс рублей за полтора года аренда лакомого кусочка земли взлетела за 11 миллионов. В конце торга за него между собой сражались две дамы — Марина Евграфова, выступавшая как частное лицо и индивидуальная предпринимательница Светлана Горохова. Как свидетельствует ресурс rusprofile.ru, Евграфова также выступает как ИП — торгует одеждой, обувью, косметикой и парфюмерией, а ИП Горохова специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, а также оказывает рекламные услуги, занимается грузоперевозками и ресторанным бизнесом.

ИП Горохова была основной соперницей и тоже проиграла Евграфовой в борьбе за другой лот — участок под магазин на улице Айдарова площадью 400 квадратных метров. Цена его аренды на полтора года в ходе торгов выросла не так сильно — с 567 тысяч рублей до 4,564 млн. Но и сражались за него не пятнадцать, а девять претендентов. Повезло же предпринимательнице Гороховой лишь с третьей попытки: ей досталось право аренды участка на улице Кирпичной — в глубине квартала, за легендарным кафе «Сирень», от которого сейчас осталось лишь название остановки общественного транспорта. На этот участок площадью 750 квадратных метров претендовало пять участников аукциона, при начальной цене аренды на полтора года в 1,015 млн рублей он ушел за 3,512 млн. И на этом торги закончились.

Пятнадцать участников аукциона вступили в борьбу за право взять на полтора года в аренду участок площадью всего 327 квадратных метров на первой линии улицы Карбышева



Маленький магазин на дорогой земле лучше большого цеха на дешевой

Тот факт, что вроде бы неплохие с точки зрения географического расположения и подъездных путей, но предназначенные для размещения промышленного производства участки земли, вообще не вызвали интереса у потенциальных арендаторов, а за землю под торговые объекты завязалась настоящая драка, эксперты «Реального времени» не усматривают ничего необычного.

— Сейчас дешевле купить готовое производство и даже при необходимости его перепрофилировать, чем строить с нуля на арендуемой земле, — пояснил генеральный директор девелоперской компании «АСК Недвижимость» Юрий Чикиров. — Таких предложений на рынке достаточно, есть, например, в «Химграде»… Другое дело — быстровозводимые торговые объекты из недорогих легких конструкций. У них доходность фантастическая! И надо помнить, что в таких случаях человек планирует не просто взять участок в аренду на полтора года, а действует с прицелом на долгосрочную аренду или выкуп участка. Время теперь непростое, люди в расходах поджимаются, а бизнес оптимизируется — на смену большим гипермаркетам приходят магазины формата «у дома» площадью 300—500 квадратных метров. На Карбышева можно построить небольшое двухэтажное здание и сдавать в нем площади в аренду. Там цена аренды квадратного метра на сегодня составляет минимум 1,5—2 тыс рублей. Я думаю, что люди, которые готовы отдать 11 миллионов за полтора года, просчитали это. Участок на улице Айдарова также привлекателен в этом смысле, то же касается и улицы Кирпичной, где когда-то размещался стихийный рынок. В последнем случае арендуемый участок предназначен для размещения объекта бытового обслуживания, но это понятие трактуется достаточно широко, в отдельно стоящем здании могут наравне с такими объектами размещаться и магазинчики, и офисы.…

— Зачем брать в аренду землю под размещение производства, когда ее можно купить, ведь в Казани полно дешевых производственных земель, которые прошли через банкротство? — солидарен с коллегой заместитель генерального директора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев. — А сэкономленные деньги лучше вложить в производство. На аукционе 19 октября ушли ретейловые, проходные места вроде участка на Карбышева. Вообще, сейчас участки от 1 до 10 соток — самый востребованный формат, особенно, если они находятся в первой линии.

Сейчас дешевле купить готовое производство и даже при необходимости его перепрофилировать, чем строить с нуля на арендуемой земле. Таких предложений на рынке достаточно, есть, например, в «Химграде», отмечает эксперт



Хотя Шайхиев слегка засомневался, что итоговые 750 тысяч рублей в месяц — адекватная цена для аренды пусть даже и такого лакомого кусочка, как участок на Карбышева. Однако, по его мнению, арендатора мог подхлестнуть тот факт, что это место, по сути, находится в эпицентре торговли этого спального микрорайона и планы по скорейшему выкупу, на который он приобретает приоритетное право. А Юрий Чикиров заметил, что возможно, дело еще и в том, что непрофессионализм проявили участвовавшие в подготовке аукциона эксперты — неправильно просчитали стартовую стоимость аренды «золотого» участка.…

Лечиться можно, а лечить затруднительно

Частные клиники и аптеки открываются сегодня на каждом углу, всерьез соперничая с магазинами. И не остаются в прогаре: люди даже в кризис не готовы экономить на своем здоровье. Но чтобы не прогореть, надо знать, где какой лечебный бизнес выгодно открывать. Судя по результатам аукциона, поселок Вознесенское — не самое подходящее для строительства коммерческих объектов здравоохранения место. Бизнесменов от медицины, готовых арендовать за 14 млн на 5,5 года участок площадью почти 1,2 га на улице Иркен, попросту не нашлось.

— Это очень большой участок. Для коммерческого использования такие годятся, но именно на этот участок спрос мог не возникнуть из-за технических нюансов, из-за неудачной его локации, — объяснил этот факт Владимир Шайхиев. — Окупить такую сумму аренды могло бы терапевтическое, хирургическое отделение, но для них там недостаточная проходимость. А у реабилитационного центра, для которого место подходит идеально, будет недостаточно средств ни на аренду, ни на выкуп.

— В Вознесенском нет внешнего трафика, поэтому участок и не подошел для размещения коммерческого лечебного учреждения, — подтвердил Юрий Чикиров.

Судя по результатам аукциона, поселок Вознесенское — не самое подходящее для строительства коммерческих объектов здравоохранения место



Чем чище воздух — тем дороже земля

Несмотря на кризис, деньги у людей есть, и они готовы их вкладывать в землю — но только на выгодных условиях. И при этом готовы платить дорого. Это доказывает другой аукцион, прошедший утром того же дня в республиканском Минземимущества. Там с молотка пустили земельный участок площадью 1 046 кв метров в Медгородке на улице Уютной — напротив РКБ, во второй линии Оренбургского тракта, за салонами «КАН АВТО». Победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на 20 лет, пожелавший остаться неизвестным (его интересы на торгах представлял риелтор), заплатил за него 7,219 млн рублей. Из пяти участников только он и представитель еще одного претендента продолжали торговаться до победного, а остальные три участника сошли с дистанции на отметке в пять миллионов.

Как пояснили участники «Реальному времени», высокий интерес и высокая цена участка объясняются двумя факторами — хорошим местоположением, обеспечивающим транспортную доступность, и близостью к границе города, которая в совокупности с отсутствием промпредприятий и хорошей розой ветров обеспечивает экологическую чистоту этого места.