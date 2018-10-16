Кстати о «птичках»: казанский зоорынок ждет переформатирование в lifestyle

Казанский «Птичий рынок» закроется в конце октября, чтобы вновь открыть двери посетителям на следующий год.

Фото: Инна Серова

Торговцам уже вручены официальные уведомления о расторжении договоров аренды. Впервые о грядущем завершении арендных отношений их предупредили еще в августе. Более того, месяцем ранее был объявлен аукцион, на котором выставлялись павильоны с межрядными перекрытиями. Данное имущество ушло с молотка по решению Арбитражного суда РТ в связи с признанием предыдущего собственника рынка банкротом.

В настоящее время принято решение о закрытии и переформатировании рынка. Основная причина — условия торговли на «Птичьем рынке» в Авиастроительном районе Казани не соответствуют требованиям безопасности и санитарии. Своеобразным «катализатором» закрытия рынка именно сейчас стало массовое использование продавцами электрообогревателей, вызывающее перегрузку электросетей и опасность возгорания. КЭС, по словам представителя собственника, прислали очередное требование об устранении проблем. В настоящее время осуществляется замена подстанции, но даже ее мощности в таких условиях хватит ненадолго. Памятуя о трагедиях, в основе которых лежит как раз пренебрежение мерами пожаробезопасности, приостановление торговой деятельности до начала холодов и фактического старта строительства руководство видит единственно верным решением.



«Мы понимаем, что части арендаторов наше решение о закрытии комплекса не понравится, но необходимость кардинальных изменений на этой площадке назрела давно. Наша задача сейчас — сделать так, чтобы вся процедура, связанная с расселением, прошла цивилизованно», — поясняет заместитель генерального директора ООО «Белый дом» Раис Камалов.

Уже скоро данный объект торговли перестанет существовать в привычном для казанцев виде, но в конце 2019 года предстанет обновленным: в формате современного районного ТЦ. При этом вновь отстроенный объект торговли сохранит прежнее название и историческую преемственность.

На площади в 7000 кв. м планируется разместить арендаторов разных направлений, площадка не будет строго специализированной. Вместе с тем зооассортимент все равно будет богатым, добавляет собеседник «Реального времени».

По заверению Раиса Вагизовича, перед проектировщиком Олегом Маклаковым (бюро «Аксиом») стоит задача создать современный двухэтажный объект формата lifestyle. Под торговлю животными и сопутствующими товарами в здании будут выделены площади на первом этаже с местами по льготным ценам (более 1000 кв. м), куда, при желании, вернутся нынешние арендаторы. Здесь же расположится продуктовый супермаркет. Планировка первого этажа позволит проводить здесь тематические мероприятия: зоовыставки, мастер-классы, лекции и другие социальные проекты.

Помимо зооэтажа в ТЦ откроются отделы с одеждой, обувью, аксессуарами, сопутствующими товарами, фуд-кортом. По расчетам собственников, площадка должна стать местом притяжения не только для жителей Авиастроительного района, но и всей Казани.