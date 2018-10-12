Проверка для Азарова. Единороссы и коммунисты делят кресло спикера в Тольятти

Благодаря затянувшемуся противостоянию в городском парламенте, в автоград возвращается политика

Дважды депутаты нового, 7-го созыва Городской думы Тольятти собирались на заседание, чтобы начать работу, и оба раза не смогли договориться по первому пункту повестки дня — выборам председателя парламента. Не утвердив этот вопрос, нельзя двигаться дальше. Никто из кандидатов на пост спикера не получил квалифицированное большинство голосов — поддержку 24 мандатов. Сложившийся политический кризис, как ни странно, имеет свои плюсы. Бодание единороссов и коммунистов, в том числе и в информационном поле, неожиданно привлекло внимание электората, который в последнее время заметно охладел к местным политическим процессам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Вышли в топ новостей



Еще совсем недавно происходящее в Городской думе Тольятти редко интересовало местных журналистов. Консервативные отчеты пресс-службы с заседаний — не в счет. Все потому, что предыдущий, 6-й созыв парламента, не радовал СМИ скандалами, интригами и другими «желтыми» поводами. Пять лет работы Думы почти не запомнились прессе. Но последняя встреча депутатов — внеочередное заседание 6-го созыва, состоявшееся 1 октября, словно внезапно налетевший ураган, вернула интерес жителей города к местной политике. Начиная с этого дня, происходящее в Гордуме волнует тольяттинцев не меньше, чем экологическая ситуация — тема, которая в сентябре — октябре вышла в топ местных новостей.

А началось все с того, что 17 депутатов вновь избранного созыва (фракция КПРФ в полном составе, — прим. ред.), в восемь утра пришли к зданию гордумы. Еще два представителя ЛДПР: Евгений Архангельский и Дмитрий Дементьев наблюдали за происходящим из машины, припаркованной тут же, неподалеку.

Коммунисты утверждали, что накануне предупредили всех депутатов 7-го созыва, а также главу городского округа Тольятти Сергея Анташева, представителей горизбиркома, что планируют 1 октября провести первое заседание Думы. Депутат Павел Турков заявил, что всем им отправили телеграмму. Но, как ни старались народные избранники пройти в здание, у них ничего не получилось. Охрана парламента буквально забаррикадировалась внутри, блокируя вход. Дело едва не дошло до драки. Парадокс: депутаты пришли на работу, а сторож и завхоз их не пустили. Эта новость моментально оказалась главной в тольяттинских СМИ. Не последнюю роль в этом сыграли обращения отдельных депутатов Самарской губернской Думы от фракции КПРФ к лидеру российских коммунистов Геннадию Зюганову и в Генеральную прокуратуру РФ. Надо отметить, что депутаты губдумы тоже принимали участие в штурме тольяттинского парламента, однако завхоз был непреклонен и свои позиции не сдал.

Как ни старались народные избранники пройти в здание, у них ничего не получилось. Фото 63.ru



Внесли изменения в регламент

Мотивы поведения охраны стали понятны, когда в тот же день, в 11.00 депутаты предыдущего, 6-го созыва, собрались на внеочередное заседание. Формальным поводом для этого стали просьбы градоначальника принять срочные поправки в бюджет, однако последним вопросом решено было внести еще и изменения в регламент Думы. Очень скоро присутствующие за это проголосовали. Недовольные заявленными вопросами в повестке дня члены фракции КПРФ, пытались было протестовать, говорить, что это заседание не легитимное, но их не услышали. В итоге они (три депутата) демонстративно покинули зал заседаний. Впрочем, на процесс принятия изменений в документ, регламентирующий работу парламента, это не повлияло, поскольку Думу 6-го созыва контролировали единороссы. Так предыдущий, фактический уходящий состав народных избранников, определил, как будет работать новая гордума. Формально инициатором внесения поправок выступил известный в Тольятти политик, на тот момент еще депутат местного парламента, Борислав Гринблат. К слову, пройти в Думу 7-го созыва ему не удалось, горизбирком отказал ему еще на этапе регистрации кандидатов.

Самое главное новшество, которое утвердил 6-й созыв, состоит в том, что если раньше регламент работы Думы принимался простым большинством, то теперь для этого требуется две трети голосов депутатов (24 мандата). Кроме того, появляется новая должность — первый заместитель председателя гордумы (с довольно обширным списком полномочий, — прим. авт.). Ранее у спикера были просто заместители.

Формально инициатором внесения поправок выступил известный в Тольятти политик Борислав Гринблат. Фото zasekin.ru



Упустили шанс назначить спикера

В кулуарах тут же заговорили о том, что, если бы таких изменений в регламент не было, то коммунисты, у которых в новом созыве 17 депутатов из 35, договорившись с двумя коллегами из ЛДПР, смогли бы изменить порядок избрания спикера. И в 6-м, и в 7-м созывах председатель Думы избирается квалифицированным большинством. Имея же поддержку 19 депутатов, «красные», наверняка, утвердили бы поправки, согласно которым спикера можно выбрать простым большинством. Таким образом, кресло председателя досталось бы коммунисту. Но, поскольку на пути членов КПРФ встал непробиваемый, «железный» завхоз, этим планам не суждено было сбыться.

Конечно, коммунисты 7-го созыва гордумы Тольятти, которых в тот день так и не пустили в здание, подозревали, что оппоненты готовят для них «подарок». Иначе для чего собираться на внеочередное заседание? В сказки про необходимость срочно проголосовать за поправки в бюджет, они не поверили. И до 9 сентября (день голосования), и после, у парламентариев 6-го созыва было достаточно времени, чтобы привести документы в порядок и сдать дела. Однако тольяттинская «Единая Россия», проиграв выборы КПРФ, почти месяц пребывала в прострации, судорожно думая, как же дальше действовать. По-видимому, именно так и родилась идея внести изменения в регламент работы парламента и не дать возможность коммунистам не только выбрать своего спикера, но и фактически обязать КПРФ в дальнейшем согласовывать все свои шаги с партией власти. Впрочем, насколько хорошим оказался этот план покажет время. Сейчас эти поправки, словно красная тряпка для депутатов от КПРФ, решивших обжаловать действия 6-го созыва в суде. На каждом из последних двух заседаний они настаивают на том, чтобы изменения, принятые 1 октября, были отменены.

Тянут одеяло на себя

Первоначально региональные функционеры «Единой России» в неформальных беседах с корреспондентом «Реального времени» утверждали, что решение о том, кто возглавит гордуму Тольятти принято. Этим человеком будет руководитель исполкома «Единой России», главный партийный идеолог — Галина Муканина. Она не только баллотировалась в гордуму, но и была модератором кампании «Единой России», отвечая и за организационную часть «гонки», и за PR-кампанию. Муканина — известный в сфере политического консультирования технолог, однако ей не удалось одолеть коммунистов в моногороде Тольятти. Этот населенный пункт обычно смущал специалистов по избирательным кампаниям. Принято считать, что результаты голосования в Тольятти всегда непредсказуемые. Так случилось и в этот раз, 9 сентября 2018 года.

Муканина — известный в сфере политического консультирования технолог, однако ей не удалось одолеть коммунистов в моногороде Тольятти. Фото daytlt.ru



Провал Муканиной заставил «верхушку» городского отделения «Единой России» пересмотреть кандидатуры на пост спикера. Так на тольяттинском политическом Олимпе появился 65-летний Николай Остудин.

По правилам гордумы Тольятти в отсутствии председателя заседание ведет самый пожилой депутат в созыве. Поэтому volens nolens Остудин привыкает к роли спикера. И говорят, ему это нравится.

Тем не менее, пока работа законодательной власти в городе парализована.

Члены «Единой России» (13 мандатов) тянут одеяло на себя — им удалось создать коалицию с фракцией «Справедливая России» (3 мандата). 17 депутатов от КПРФ настаивают на кандидатуре своего однопартийца Юрия Сачкова. Итоги голосования: 16 против 17 (плюс два испорченных членами ЛДПР бюллетеня, — прим. ред.). Никому не удалось заручиться поддержкой 24 депутатов. «Соколы Жириновского» в этой схватке заняли нейтральную позицию, предпочитая пока не вмешиваться. По всем вопросам они либо воздерживаются, или устраняются.

Остудин привыкает к роли спикера. И говорят, ему это нравится. Фото twitter.com/ostudin163



Должен консолидировать элиты

Ажиотаж вокруг выборов спикера не может нравится губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. В кулуарах парламента депутаты признаются, что глава региона настаивает, чтобы председателем был избран член «Единой России».

«В самарском Белом доме каждый день идут совещания, — признался «Реальному времени» знакомый с ситуацией чиновник, — Все они так, или иначе связаны с выборами председателя Думы Тольятти. И все они проходят за закрытыми дверями. Больше все тумаков достается Холину».

Дмитрий Холин — исполняющий обязанности руководителя Администрации губернатора Самарской области. Чиновник, отвечающий за внутреннюю политику в регионе (в том числе, курирующий выборы, — прим. авт.). Он появился в Белом доме в период работы Николая Меркушкина на посту губернатора Самарской области. Есть мнение, что в ближайшее время Холина сменит Виктор Кузнецов — «серый кардинал» самарской политики. Профессиональный политтехнолог, работавший советником у трех предшественников Дмитрия Азарова: Константина Титова, Владимира Артякова, Николая Меркушкина.

Дмитрий Холин появился в Белом доме в период работы Николая Меркушкина на посту губернатора Самарской области. Фото nesluhi.info

Какой бы твердой ни была позиция тольяттинских коммунистов, их фракция представляет из себя несколько групп, отстаивающих интересы совершенно разных влиятельных людей. Например, часть из них избиралась не без помощи бизнесмена, депутата губдумы («Единая Россия») Владимира Дуцева. Его в Тольятти знают, как создателя сети супермаркетов «Миндаль». Среди таких «красных» в прессе часто называют Максима Гусейнова и Романа Ершова. Последний вообще этого не отрицает, выступая как представитель Дуцева в судах.

Другая группа коммунистов тяготеет к депутату Павлу Туркову, который может быть связан с топ-менеджерами тольяттинского завода «Трансформатор».

Наконец, третья группа депутатов гордумы во время принятия решений советуется с депутатом губдумы Алексеем Красновым — его, в свою очередь, могут поддерживать крупные коммунальщики, владельцы компаний ЖКХ Тольятти.

По этой причине нельзя быть уверенным в том, что фракция КПРФ в Тольятти завтра не «расколется», или некоторые ее члены, например, не положат на стол партбилет и на следующий день не вступят в «Единую Россию».

«Справедливая Россия» почти в полном составе зависит от все того же Владимира Дуцева. Фото ivanetsoleg.livejournal.com

В тольяттинском отделении партии власти (помимо ее основного спонсора Владимира Дуцева) тоже есть несколько течений. Например, экс-председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель, которого всегда называли близким к Дуцеву политиком, неожиданно превратился в его оппонента. Пусть и не такого рьяного, как хотелось бы многим. Кроме того, нельзя забывать, что депутаты гордумы из фракции «Единая Россия» всегда могут опереться на секретаря «ЕР» в Тольятти, влиятельного в области и за ее пределами партийного функционера, Николая Ренца.

Что касается партии «Справедливая Россия», то она почти в полном составе зависит от все того же Владимира Дуцева. А вот ЛДПР, по всей видимости, согласует свою позицию с предпринимателем Александром Котляром, который несколько лет подряд (в период, когда градоначальником был Сергей Андреев, — прим. авт.) «играл первую скрипку» в тольяттинской мэрии. Причем, делал это, не проработав там ни единого дня. Любопытно, что Котляр — старый оппонент Владимира Дуцева. Исходя из этого, расстановка сил в парламенте 7-го созыва, становится еще интереснее.

Новому губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, члену партии «Единая Россия», избранному на этот пост, как и депутаты гордумы Тольятти 7-го созыва, 9 сентября, необходимо консолидировать все эти элиты. Не ударить в грязь лицом перед Москвой, и не допустить прецедента, когда спикером городской Думы Тольятти выберут коммуниста. В этом случае ему придется отвечать и перед партийным руководством, и, по видимости, перед чиновниками Администрации президента РФ.