«Рабочая программа составляется на русском языке»: национальных школ в Татарстане с каждым годом все меньше

«7 дней»: от молочных парадоксов до космического наследия республики

Почему в Татарстане ежегодно исчезают национальные школы? Кто ответит за закрытие автовокзалов в районах? Чем чревато для татарстанских фермеров падение цены на молоко? На эти и другие вопросы искали ответы корреспонденты еженедельной информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Национальные школы под угрозой исчезновения

Еще в середине 1990-х в Татарстане было более 2,3 тысячи национальных школ. Через 8-9 лет их количество сократилось в три раза. Последняя официальная цифра от министерства образования — в 2018 году педагогическую деятельность начали 700 таких школ, то есть их стало меньше еще на 57. Если отчасти этот процесс можно объяснить оптимизацией малокомплектных школ в деревнях, то что происходит в остальных школах? Как выяснили на этой неделе корреспонденты «7 дней», руководители национальных учебных заведений признались, что в школах преподавание идет на татарском языке — зачастую под завесой тайны.

Первая татарская гимназия в Нижнекамске появилась на заре «парада суверенитетов». В крупном промышленном центре национальному движению придали особый размах. В Нижнекамске хотели сделать не просто школу, а учебное заведение, где дети могли бы получать лучшее образование именно на родном языке. Миссия тогда казалась выполнимой — татарская гимназия дважды становилась лучшей школой России. Спустя почти 30 лет в стенах гимназии татарская речь звучит все реже. Гимназия до сих пор находится в статусе национального учебного заведения, однако лишь малая часть предметов преподается на родном языке.

— Стандарты написаны на русском языке. Если переводить их дословно, то мы можем что-то пропустить, неправильно передать. Поэтому рабочая программа составляется на русском языке, — объясняет директор нижнекамской гимназии №1 Гузелия Набиуллина.

Директор признается, что и сама языком владеет отнюдь не в совершенстве. Даже с родителями поначалу никак не могла найти общий язык. Родительские собрания на русском языке вызывали негодование со стороны татароязычного населения.

— Потом возникают трудности при сдаче государственной итоговой аттестации. 9 и 11 класс не предполагает обучения на татарском языке. Поэтому я не совсем согласна с тем, что школа с татарским языком обучения должна преподавать все предметы на татарском, — считает заместитель начальника управления образования Нижнекамского муниципального района Айзиряк Рамазанова.

Сегодня в Нижнекамске из 52 школ татарскими числятся всего две, но назвать их национальными можно с большой натяжкой. Можно ли считать школы с частичным преподаванием на татарском языке национальными? Руководству это гарантирует галочку в графе «национальное образование района». И для многих этого достаточно. С этого года в остальных общеобразовательных учреждениях Нижнекамска закрылись все татарские классы. Они были в каждой второй русской школе. Теперь не осталось ни одного.

В Набережных Челнах гимназия №2 считается лучшим национальным заведением. Школа даже получила грант от государства в 1 млн рублей за «лучший опыт в преподавании государственного языка». При этом татарский язык в гимназии преподается только в начальной школе. Начиная с 5 класса, дети обучаются только на русском языке.

— В 9 и 11 классах все экзамены проходят на русском языке. Поэтому все предметы преподаются на русском, — говорит заместитель директора гимназии №2 Нурзия Салимзянова.

Переход на русскоязычное обучение — своеобразная уступка родительскому сообществу. Получается абсурдная ситуация. С одной стороны, родители хотят, чтобы их дети знали татарский язык. С другой — выступают против уроков на родном языке.

20 февраля 2017 года в Менделеевске открыли долгожданный автовокзал. Но сегодня важный для города социальный объект превратился в торговый центр. Фото mendeleevsk.tatarstan.ru



Мифические автовокзалы в муниципалитетах

20 февраля 2017 года в Менделеевске открыли долгожданный автовокзал. Но сегодня важный для города социальный объект превратился в торговый центр. На втором этаже уютное кафе, на первом — мебельный магазин.

Хозяйка кафе Салига Баязова арендует весь второй этаж. Кафе фактически выполняет функции вокзала: дает возможность согреться и укрыться от непогоды.

— Я же их на улицу не выгоню, — говорит Баязова.

Водитель автобуса Исмагил работает на рейсе «Менделеевск — Набережные Челны». Все продажи билетов теперь происходят только в автобусе. Он уверен, что вокзал городу нужен.

— Вокзал в любом случае нужен. Раз его открыли, значит, были выделены целевые средства. Получается, что сейчас здание используется не по назначению, — говорит представитель общественной организации «Народный контроль» Юлия Семянович.

— Почему закрылся вокзал в Менделеевске и будет ли он возрожден? — задали корреспонденты «7 дней» вопрос главе района Валерию Чершинцеву. Но в конечном итоге отвечать пришлось первому заместителю руководителя исполкома Ильдару Сафину.

Сафин в администрации человек новый, пришел в августе. Точно на вопросы журналистов он ответить не смог.

— Собственник — это частное лицо. Никаких проблем по организации выделения помещения, в частности, автовокзала со стороны собственников не имеется. У нас есть проблема по обслуживанию: коммунальные услуги, вопросы, касающиеся обслуживающего персонала, — сказал Сафин.

29 сентября в Елабуге состоялось открытие новой автостанции. Сейчас дверь здания заперта, хотя с момента открытия прошло всего четыре дня.

29 сентября в Елабуге состоялось открытие новой автостанции. Сейчас дверь здания заперта. Фото городелабуга.рф

— Планируем направить руководству республики предложения, чтобы обратили внимание на данную проблему. Общественный транспорт начал функционировать, но не во всех муниципальных районах имеется автовокзал или автостанция. Это очень большая проблема для людей, — отмечает координатор ОНФ в РТ Ленар Гайнуллин.

В Тюлячах по адресу Ленина, 71а расположен только магазин. Хотя, согласно приказу Минтранса РТ №454 от 11 сентября 2018 года, здесь должна быть остановка. По другому приказу, №518 от 2017 года, остановка значится у дома №31.

— Ни по тому, ни по другому адресу мы не обнаружили ни остановочных пунктов, ни автостанций, — утверждает Ленар Гайнуллин.

Остановку в Тюлячах корреспонденты все же наши, но не там, где написано на бумаге. Местный житель Александр отмечает — это скорее «местный памятник». Междугородних автобусов он здесь уже давно не видел. По его словам, до Казани местные жители добираются на машинах или на попутках.

Неудачи фермеров Татарстана

В послании Государственному Совету Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости повышать эффективность сельхозпроизводства. Только в первом полугодии этого года на поддержку сельского хозяйства в Татарстане было выделено более 7 млрд рублей. Для сравнения, это треть бюджета Казани на 2018 год. При этом близкие по экономическим возможностям районы и сельхозпредприятия показывают совершенно разные результаты. Поддержка одинаковая, условия для работы фактически те же, но в одном районе производят стакан молока, в другом — тонны.

К примеру, одна лишь компания «Продпрограмма» Мамадышского района производит 140 тонн молока в сутки. Это больше, чем Бавлинский, Елабужский и Рыбно-Слободский районы вместе взятые, отметил в послании Рустам Минниханов. А расположенное в Кукморском районе хозяйство имени Вахитова сейчас производит 77 тонн молока в сутки — больше, чем весь Агрызский район.

Мегаферму на 1 200 дойных коров сельхозкооператив имени Вахитова построил в 2014 году на собственные деньги. Размер вложений — 120 млн рублей, расчетная мощность производства молока — 40 тонн в сутки. Спустя четыре года стадо дает уже 75 тонн, еще через два года в хозяйстве планируют выйти на сотню.

Поддержка одинаковая, условия для работы фактически те же, но в одном районе производят стакан молока, в другом — тонны. Фото Максима Платонова

Повышать объемы производства в кооперативе намерены за счет строительства новых коровников и увеличения высокопродуктивного стада еще на полторы тысячи голов. В итоге размер вложений за четыре года составил около 1 млрд рублей.

Ровно столько 5 лет назад в строительство мегафермы на 2 600 голов в Агрызском районе вложил «Ак Барс холдинг». Но спустя столько лет ферма загружена лишь на половину, а сам район по производству молока входит в число отстающих в республике. Вот почему в своем послании Госсовету Рустам Минниханов сравнил показатели именно Кукмора и Агрыза.

Впрочем, в списке аутсайдеров, по данным Минсельхоза Татарстана, сейчас пять районов. Главный по фермам Камияр Байтемиров считает, что одна из причин неудач коллег — плохое знание технологий.

— Это технологическая дисциплина на всех уровнях, в том числе и власти, — уверен председатель ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров.

Ситуация на мегаферме в Агрызе оказалась настолько серьезной, что в начале года инвестор был вынужден полностью сменить команду. Новый директор предприятия Радик Мавлеев подбирал кадры в Лаишево и Пестрецах, а главного зоотехника переманил из соседней Удмуртии.

В планах у нынешнего руководства — к концу года увеличить производство молока до 60 тонн в сутки, 80 — на следующий год, а к 2020-му выйти на отметку 100 тонн в сутки, как у коллег из Кукмора.

У агрызского фермера Адиля Латыпова урожайность зерновых выше, чем в районе. Сегодня его больше всего беспокоят цены на молоко.

— Цены только сейчас вверх пошли. С 1 октября мы продаем молоко по цене 21 рубль за литр, летом продавали по 17 рублей. В позапрошлом году было 26 рублей за литр. Тогда дела шли нормально, можно было обходиться без кредитов, — сетует Латыпов. — Одна надежда на зерно, цены на которое этим летом подросли, — добавляет он.

По словам Радика Мавлеева, из-за падения цен на молоко мегаферма в этом году потеряла более 30 млн рублей.

— Но нужно понимать, что сейчас все сельхозпредприятия республики работают в равных условиях. Главная наша задача — вывести мегаферму, а значит и весь район, из статистического подвала, — говорит Мавлеев.

Казанская обсерватория может войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а ее объекты могут включить в список космического наследия страны. Фото Максима Платонова

Космическое наследие Татарстана

Казанская обсерватория может войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а ее объекты могут включить в список космического наследия страны.

История казанской обсерватории — история большой дружбы русских астрономов Дмитрия Ивановича Дубяго и Василия Павловича Энгельгардта. Именно Энгельгардт в 1898 году передал тогда еще будущей обсерватории в дар все свое дорогостоящее уникальное оборудование. И в 1901 году новое научное учреждение было открыто вдали от Казани. Оба отца-основателя нашли свой вечный покой, как и мечтали, в обсерватории. Внутри усыпальницы находится столетняя искусственная звезда, служащая ориентиром для самого «пожилого» и драгоценного прибора обсерватории — меридианного круга. Он расположен точно на меридиане, соединяющем две искусственные звезды обсерватории — в южной и северной мирах. Такая калибровка необходима, чтобы отслеживать точное положение звезд.

Останется теперь здесь, уже навсегда, и самый большой в стране и до сих пор действующий исторический телескоп-рефрактор ирландского мастера-оптика Ховарда Грабба, дар обсерватории от Энгельгардта.

— Это был 1896 год, когда он отправил его в Казань. Энгельгардт понял, что физически наблюдать больше не может и хотел, чтобы его телескоп послужил русской астрономии. Я всю жизнь в него наблюдаю, — рассказывает сотрудник обсерватории, кандидат наук, астроном Инга Александровна Дубяго — внучка основателя обсерватории. Вся ее жизнь прошла в стенах Казанской обсерватории.

На меридианном круге обсерватории были построены фундаментальные каталоги звездных положений, которые по сей день используются для создания современных небесных координатных систем. На телескопе-рефракторе Энгельгардта впервые получены фотографии спутников Марса, Юпитера и Сатурна. На уникальном телескопе-гелиометре были выполнены длительные наблюдения Луны, выстроена сеть кратеров лунной поверхности, использованная впоследствии при выполнении космических миссий «луноходов» и «аполлонов».