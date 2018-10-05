Как готовят рекрутеров WorldSkills 2019 в Казани

Сегодня казанским журналистам продемонстрировали подготовку рекрутеров, которым предстоит отсеять более 7 тыс. 500 волонтеров-участников WorldSkills 2019 в Казани. Большинство рекрутеров, это люди, которые уже неоднократно участвовали в мероприятиях такого масштаба. Ребята поработали на Олимпийских играх в Сочи 2014, а также WorldSkills Abu Dhabi 2017. Сейчас перед ними стоит задача как следует подготовиться к отбору волонтеров, пройти специальные тренинги и провести репетицию собеседований. В тренировочном лагере рекрутеры изучают детальную программу мероприятия, специфику чемпионата, функции волонтеров, особенности работы с иностранными делегациями, осваивают навыки профессионального рекрутинга.