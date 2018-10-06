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Видеоопрос: «Вы за Конора или за Хабиба?»

07:00, 06.10.2018 4
Видеоопрос: «Вы за Конора или за Хабиба?» Фото: glavred.info

В ночь с субботы на воскресенье пройдет главный бой этого сезона в UFC — между действующим чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом в легком и полулегком весах, обязательным претендентом на титул ирландцем Конором Макгрегором. Подготовка к этому событию приобрела скандальный оттенок благодаря нескончаемым «треш-токам» его участников.

«За кого из бойцов вы будете болеть и почему?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Екатерина Гумарова, видео Камиля Исмаилова
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07:19
    За конора! Он не конфликтовал с реперами
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  • Анонимно 09:35
    Я за Хабиба! Коннор не красиво себя ведет, он больше актер
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  • Анонимно 10:42
    Я за нашего, я за Хабиба
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  • Анонимно 12:07
    Буду смотреть бой и болеть за хабиба
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