Видеоопрос: «Вы за Конора или за Хабиба?»

В ночь с субботы на воскресенье пройдет главный бой этого сезона в UFC — между действующим чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом в легком и полулегком весах, обязательным претендентом на титул ирландцем Конором Макгрегором. Подготовка к этому событию приобрела скандальный оттенок благодаря нескончаемым «треш-токам» его участников.