«ТТС» с Volkswagen представили автосалон новой цифровой реальности

Вячеслав Зубарев назвал недоразумением тот факт, что до сих пор не было автосалона Volkswagen в Челнах

27 сентября в Набережных Челнах председатель совета директоров ТТС Вячеслав Зубарев и руководитель марки Volkswagen в России Ларс Химмер открыли новый дилерский центр «Volkswagen-ТрансТехСервис». Он стал первым и пока единственным в Татарстане автосалоном, работающим по концепции Digital. В автосалоне площадью более 2 тыс. кв. м ТТС до конца года планирует реализовать 175 автомобилей. Корреспондент «Реального времени», побывав на открытии, расспросил немецкого топ-менеджера и российского бизнесмена, на какую модель Volkswagen будет делать ставку в ближайшем будущем, чем будет отличаться новый Touareg от старого, готовы ли немцы к выводу электромобиля на российский рынок и чего ждать от авторынка России в 2019 году.

Рост продаж автомобилей Volkswagen в РФ в 2018 году составил 20%



Открытие автосалона и Вячеслав Зубарев, и Ларс Химмер именно сейчас объяснили благоприятными перспективами российского и татарстанского автомобильного рынка, несмотря на непростую экономическую ситуацию. У компании Volkswagen вместе с автосалонами ТТС на сегодняшний день в России более 350 дилерских центров. Ларс Химмер на торжественном открытии автосалона отметил, что год для Volkswagen в России уже можно назвать успешным благодаря действиям партнеров немецкого концерна, в том числе ТТС: по итогам первых 8 месяцев 2018 года рост продаж составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вячеслав Зубарев в приветственной речи рассказал, что, хотя его компания открывает уже 104-й автосалон, открытие именно этого автосалона он считает особенно важным:

— Было недоразумением, что до сих пор у нас не было автосалона Volkswagen в Челнах, потому что эта группа компаний — самый крупный автопроизводитель в мире. До этого мы на протяжении 9 лет работали с этим брендом в Казани. Казанцы по достоинству оценили и бренд, и наше обслуживание.

«Но главное, мы сегодня открыли первый автосалон в Татарстане, где будут использовать digital-технологии. Клиенты здесь благодаря виртуальной реальности смогут подобрать себе автомобиль, исследовать его. На сегодня это самый передовой салон с самыми передовыми технологиями, который бы сделал честь любому городу Европы, — рассказал Зубарев, добавив, что современные технологии в автосалоне будут «не вместо» старых технологий, а «в добавление к ним».

Ларс Химмер и Вячеслав Зубарев



Салон предоставит «полное погружение клиента в технологический мир»

Новый автосалон открыт рядом с существующими официальными дилерскими центрами компании, расположенными на Мензелинском тракте (Мензелинский тракт, 1а) на Орловском кольце, где уже работают автоцентры «ТрансТехСервиса» — Renault, BMW, Hyundai, KIA.

В дилерском центре базируются и шоу-рум на 323 кв. м с полным модельным рядом бренда (Polo, Jetta, Tiguan, обновленный Touareg, Passat и Teramont), и ремонтная зона на 678 кв. м с пропускной способностью СТО до 30 автомобилей в день, и склад. Изюминкой станет цифровая интерактивная зона, где в соответствии с концепцией Digital клиенту будет предоставлено «полное погружение клиента в технологический мир». Через полгода, на основе опыта работы челнинского Digital-автосалона, «ТрансТехСервис» начнет внедрять эту концепцию и в других своих центрах, в том числе в Казани. Одновременно ТТС запускает и собственные интернет-проекты: уже разработано и сейчас проходит тестирование мобильного приложения, которое должно значительно упростить клиентам взаимоотношения с автосалонами «ТрансТехСервис».

За 15 лет работы в России Volkswagen продал 1,1 млн своих автомобилей

Говоря о «цифровой» уникальности автосалона, Ларс Химмер заметил, что для немецкой компании это уже 24-й автосалон, работающий по концепции Digital: «Для клиентов становится ближе принципиально новый процесс покупки автомобиля». Согласно проекту Volkswagen RSE Digital, в 2017 году уже открылось 12 подобных автосалонов, в 2018 году ожидается, что их число вырастет на 30 единиц, в 2019 году перевалит за 70 дилерских центров. Пока больше всего Digital-автосалонов в Москве и Петербурге, в регионах работает 13 подобных дилерских центров.

Химмер напомнил, что Volkswagen не только продает, но лет 10 уже и производит свои автомобили в России — у компании два завода в Калуге и один в Нижнем Новгороде. Общий объем производства этих заводов составляет 170 тыс. машин в год. При этом доля Volkswagen на российском розничном рынке — 6,2%, а доля продаж Volkswagen в автосалонах ТТС — чуть более 3%. Инвестиции в российский рынок немецкого автоконцерна уже составили более 2 млрд евро.

За 15 лет работы в России Volkswagen продал 1,1 млн своих автомобилей. Бестселлером марки остается Polo. Для укрепления позиции модели на рынке и роста продаж Volkswagen в этом году представит в РФ и новый Polo JOY — лимитированную эксклюзивную версию в 500 экземпляров с двухцветной окраской кузова и новыми фарами со светодиодными дневными ходовыми огнями. Отдельно в российском подразделении Volkswagen рады возвращению в линейку продаж на рынок РФ модели Golf, популярной в нашей стране.

— Тем более мы считаем Golf — в нашей крови, в ДНК Volksmagen. Это второй революционный наш автомобиль после «Жука» (Beetle). Третьей революционной моделью станет Volkswagen ID — через два года, — выразил надежду Ларс Химмер.

Ларс Химмер

В России продали 100 тыс. моделей Touareg — 10% всех реализованных в мире

Сегодня Volkswagen, ориентируясь на «продвинутый средний класс», активно развивает прежде всего линейку внедорожников. В ближайшие недели, в ноябре, компания выпустит на рынок новую модификацию одного из самых продаваемых автомобилей Tiguan Offroad. Начал же автоконцерн реализацию стратегии по продаже внедорожников с вывода на рынок в январе этого года Tiguan Sportline, в марте — Tiguan City. Teramont появился в России в апреле 2018 году, обновленный же Touareg начал продаваться с августа. Химмер обратил внимание, что семиместный Teramont для компании — новый сегмент. Teramont сегодня представлен только в трех странах: США, Китае, России.

Продвигая на российском рынке внедорожник Touareg, Volkswagen уже смог продать в России 100 тыс. машин этой модели. Для достижения поставленной цели в полмиллиона проданных автомобилей понадобится, по расчетам компании, более двух лет. Именно из-за популярности марки Touareg в России премьера обновленной его версии состоялась в нашей стране и в Китае. Как объяснил «Реальному времени» Ларс Химмер, представленный этой осенью Touareg — уже третьего поколения, произведен с самыми последними инновациями на настоящий момент.

— Touareg может считаться «царем дорог» и «королем внедорожников», — подумав, охарактеризовал нам модель немецкий топ-менеджер. — Цена на базовую комплектацию нового Touareg начинается от 3 — 3,4 млн рублей, стоимость модели со всеми опциями доходит до 6 млн рублей. В принципе, новый Touareg отличается от старого тем, что хорошо ездит и по бездорожью, и по качественным дорогам.

Немецкий автоконцерн готов выводить на рынок недорогой электромобиль

В ближайшие же годы Volkswagen будет делать ставку на производство и продажу электроавтомобилей. Что потребует немалых инвестиций — при том что автоконцерн и так ежегодно инвестирует в R&D (НИОКР) более 15 млрд евро. Volkswagen обещает уже через пару лет представить линейку электромобилей, отметил на пресс-конференции Ларс Химмер.

Электромобиль Volkswagen ID уже был показан в Москве на автосалоне. В массовое производство его запустят в конце 2019 — начале 2020 года. Правда, пока в компании не готовы назвать год вывода электромобиля на российский рынок, все будет зависеть от спроса. В первом полугодии 2018 рост продаж электромобилей вообще был очень большим, признался Химмер, — 80%. Однако в абсолютном выражении пока в России катается 53 электромобиля. И даже если эта цифра удвоится через 6—8 лет, продажи таких машин останутся в рамках микросегмента. По оценке немецкого топ-менеджера, цена на электромобиль, скорее всего, будет сравнима со стоимостью Volkswagen Golf. Сам руководитель марки Volkswagen в России, к слову, называет своей любимой маркой именно Golf.

На вопрос корреспондента «Реального времени», готов ли Volkswagen вкладывать в само развитие рынка электромобилей инвестиции, в частности, строить электрозаправочную инфраструктуру, Химмер ответил положительно. По его словам, компания уже это делает в Евросоюзе и США, где есть спрос:

— В случае России речь идет о старом вопросе: что было первым, яйцо или курица, — объяснил он нам. — Если мы слишком рано будем развивать инфраструктуру, то это будет зря, станции будут простаивать. В Европе же мы развиваем инфраструктуру для электромобилей вместе с другими автоконцернами.

Рост рынка в 2018 году превзошел ожидания

Вячеслав Зубарев рассказал, что ТТС реализовал в 2017 году более 53 тыс. новых автомобилей, что на 20% больше, чем в 2016-м, и порядка 31 тыс. авто с пробегом, что на 41% больше, чем в 2016 году. Он также поделился планами, что в 2018 году его компания намерена суммарно продать более 100 тыс. автомобилей.

Председатель совета директоров «ТрансТехСервис» в рамках пресс-конференции также уточнил корреспонденту «Реального времени», что в прошлом году в автосалонах ТТС было продано 2,7 тыс. автомобилей Volkswagen:

— За восемь месяцев 2018 года уже нами продано порядка 1 900 автомобилей Volkswagen. Но по этому году мы идем с динамикой плюс 10%, — отметил Зубарев.

Комментируя нынешнее состояния рынка в России, глава «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев отметил, что продажи автомобилей сейчас в немалой степени зависят от курса рубля — несмотря на это, рынок в 2018 году вырос больше, чем ожидалось в начале года (не 5 — 10%, а 15% — по его оценкам):

— Но есть одно «но»: чем больше будет рост в четвертом квартале, тем сложнее будет начало следующего года. Люди могут поспешить сделать покупку до повышения цен. А повышение цен — вынужденная мера как для дилеров, так и производителей. И у нас есть серьезная озабоченность по планам на следующий год — как же не промахнуться!

Ларс Химмер, выслушав опасения коллеги, признался корреспонденту «Реального времени», что следующий год, «наверное, будет труднее» из-за меньшей предсказуемости. «Тем более что и валюта [курс доллара и евро] давит в итоге на себестоимость продукции, даже на те модели, которые мы производим в России на заводах с очень высокой долей локализации!» — отметил он.

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Партнерский материал

Сергей Афанасьев